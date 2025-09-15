कितने पढ़े-लिखे हैं उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के सेक्रेटरी अमित खरे? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

4 . कितने पढ़े-लिखे हैं अमित खरे?

उनकी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय , हिनू से हुई है और उनके बड़े भाई अतुल खरे भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं. अमित खरे ने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है. इसके बाद उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया. उन्हें बिहार के 'चारा घोटाले' को उजागर करने में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है.