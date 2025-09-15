कितने पढ़े-लिखे हैं उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के सेक्रेटरी अमित खरे? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

Vastu Tips: किचन में एक साथ रखें ये मसाले प्रकट करते हैं वास्तुदोष, कलेश और तंगी में बदल जाता है घर का माहौल
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 15, 2025, 03:01 PM IST
1.अमित खरे बने उपराष्ट्रपति के सचिव
रिटायर्ड आईएएस अमित खरे को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए है.
2.पीएम नरेंद्र मोदी के हैं सलाहकार
अमित खरे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार हैं. इसके अलावा वह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को तैयार करने और लागू करने वाली कोर टीम का भी हिस्सा रहे हैं. अमित खरे झारखंड कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं.
3.इन बड़े पदों पर किया काम
उन्होंने सार्वजनिक सेवा में अपने कार्यकाल के दौरान केन्द्र और राज्य सरकारों में कई प्रमुख पदों पर काम किया है. वह 31 मई 2018 को भारत सरकार में सूचना एवं प्रसारण सचिव के पद पर शामिल हुए और इसके बाद उन्होंने स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता सचिव और उच्च शिक्षा सचिव के रूप में काम किया.
4.कितने पढ़े-लिखे हैं अमित खरे?
उनकी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय , हिनू से हुई है और उनके बड़े भाई अतुल खरे भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं. अमित खरे ने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है. इसके बाद उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया. उन्हें बिहार के 'चारा घोटाले' को उजागर करने में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है.
5.अक्टूबर 2021 में बने पीएम के सलाहकार
अमित खरे को केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव के पद से रिटायर होने के बाद अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया था. सलाहकार के रूप में उनका कार्यकाल जून 2026 में पूरा होना था.
6.चारा घोटाले को किया था भंडाफोड़
साल 2000 में झारखंड के निर्माण से पहले वह अविभाजित बिहार राज्य में सिविल सेवक थे. उन्होंने 1995 से 1997 तक पश्चिमी सिंहभूम के जिला कलेक्टर के रूप में काम किया, जहां उन्होंने चारा घोटाले को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई थी.
