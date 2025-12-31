रॉबर्ट से लेकर मिराया तक कितनी पढ़ी-लिखी है वाड्रा फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 31, 2025, 02:20 PM IST
1.कितनी पढ़ी-लिखी है वाड्रा फैमिली?
प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की इंगेजमेंट की खबर सामने आने के बाद से वाड्रा परिवार एक बार फिर चर्चा में है. ऐसे में लोगों की दिलचस्पी इस बात में भी बढ़ी है कि रॉबर्ट वाड्रा से लेकर उनकी बेटी मिराया वाड्रा तक इस परिवार के सदस्यों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि कैसी रही है और किसके पास कौन-सी डिग्रियां हैं.
2.रॉबर्ट वाड्रा का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन
प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी शुरुआती शिक्षा नई दिल्ली के द ब्रिटिश स्कूल से हासिल की. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने औपचारिक रूप से उच्च शिक्षा पूरी नहीं की और कम उम्र में ही अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ गए. उनका परिवार पीतल के सामान और आर्टिफिशियल जूलरी के कारोबार से जुड़ा रहा है. बाद के वर्षों में रॉबर्ट वाड्रा रियल एस्टेट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में सक्रिय रहे.
3.प्रियंका गांधी वाड्रा का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन
प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी स्कूली शिक्षा की शुरुआत देहरादून के प्रतिष्ठित वेल्हम गर्ल्स स्कूल से की, जहां उन्होंने 1984 तक पढ़ाई की. सुरक्षा कारणों से बाद में उन्हें और उनके भाई राहुल गांधी को दिल्ली के स्कूलों में ट्रांसफर किया गया. उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कुछ समय तक उनकी पढ़ाई घर पर ही करवाई गई. इसके बाद प्रियंका गांधी ने दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कॉलेज से साइकोलॉजी में बैचलर्स डिग्री हासिल की. साल 2010 में उन्होंने बुद्धिस्ट स्टडीज में मास्टर डिग्री भी पूरी की. राजनीतिक सक्रियता के साथ-साथ उनकी एकेडमिक पृष्ठभूमि भी मजबूत मानी जाती है.
4.रेहान वाड्रा का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन
प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा शुरुआती पढ़ाई-लिखाई देहरादून के जाने-माने द दून स्कूल से हुई है. इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के SOAS से पॉलिटिक्स की पढ़ाई है. रेहान काफी क्रिएटिव व्यक्ति हैं इसलिए कम उम्र से ही फोटोग्राफी में उनकी दिलचस्पी जागी और फिलहाल वह एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं.
5.मिराया वाड्रा का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन
वाड्रा परिवार की बेटी मिराया वाड्रा ने भी अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून के वेल्हम गर्ल्स स्कूल से पूरी की. साल 2025 में उन्होंने यूके के स्कॉटलैंड स्थित एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिराया ने एक इंस्ट्रक्टर-लेवल स्कूबा डाइविंग कोर्स में भी दाखिला लिया है.
