रॉबर्ट से लेकर मिराया तक कितनी पढ़ी-लिखी है वाड्रा फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

3 . प्रियंका गांधी वाड्रा का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन

3

प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी स्कूली शिक्षा की शुरुआत देहरादून के प्रतिष्ठित वेल्हम गर्ल्स स्कूल से की, जहां उन्होंने 1984 तक पढ़ाई की. सुरक्षा कारणों से बाद में उन्हें और उनके भाई राहुल गांधी को दिल्ली के स्कूलों में ट्रांसफर किया गया. उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कुछ समय तक उनकी पढ़ाई घर पर ही करवाई गई. इसके बाद प्रियंका गांधी ने दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कॉलेज से साइकोलॉजी में बैचलर्स डिग्री हासिल की. साल 2010 में उन्होंने बुद्धिस्ट स्टडीज में मास्टर डिग्री भी पूरी की. राजनीतिक सक्रियता के साथ-साथ उनकी एकेडमिक पृष्ठभूमि भी मजबूत मानी जाती है.