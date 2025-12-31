FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म ने हड़ताल के सामने टेके घुटने, बढ़ाये गिग वर्कर्स के इंसेंटिव

स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म ने हड़ताल के सामने टेके घुटने, बढ़ाये गिग वर्कर्स के इंसेंटिव

Don 3 New Hero: क्या ऋतिक रोशन होंगे नए 'डॉन'? रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने की चर्चाओं के बीच बड़ा अपडेट

Don 3 New Hero: क्या ऋतिक रोशन होंगे नए 'डॉन'? रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने की चर्चाओं के बीच बड़ा अपडेट

Punjab Board Exam 2026: PSEB ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम की डेटशीट, जानें किस तारीख से शुरू होगी परीक्षा

PSEB ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम की डेटशीट, जानें किस तारीख से शुरू होगी परीक्षा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
रॉबर्ट से लेकर मिराया तक कितनी पढ़ी-लिखी है वाड्रा फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

रॉबर्ट से लेकर मिराया तक कितनी पढ़ी-लिखी है वाड्रा फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

भारत को किन देशों से मिलता है सबसे ज्यादा कर्ज? जानें लोन में कितना डूबा है अपना देश

भारत को किन देशों से मिलता है सबसे ज्यादा कर्ज? जानें लोन में कितना डूबा है अपना देश

दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल

दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल

HomePhotos

एजुकेशन

रॉबर्ट से लेकर मिराया तक कितनी पढ़ी-लिखी है वाड्रा फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

आज हम आपको बताएंगे कि रॉबर्ट वाड्रा से लेकर मिराया वाड्रा तक वाड्रा फैमिली का एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है और इस परिवार के किस सदस्य के पास कितनी डिग्रियां हैं...

जया पाण्डेय | Dec 31, 2025, 02:20 PM IST

1.कितनी पढ़ी-लिखी है वाड्रा फैमिली?

कितनी पढ़ी-लिखी है वाड्रा फैमिली?
1

प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की इंगेजमेंट की खबर सामने आने के बाद से वाड्रा परिवार एक बार फिर चर्चा में है. ऐसे में लोगों की दिलचस्पी इस बात में भी बढ़ी है कि रॉबर्ट वाड्रा से लेकर उनकी बेटी मिराया वाड्रा तक इस परिवार के सदस्यों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि कैसी रही है और किसके पास कौन-सी डिग्रियां हैं.

Advertisement

2.रॉबर्ट वाड्रा का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन

रॉबर्ट वाड्रा का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन
2

प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी शुरुआती शिक्षा नई दिल्ली के द ब्रिटिश स्कूल से हासिल की. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने औपचारिक रूप से उच्च शिक्षा पूरी नहीं की और कम उम्र में ही अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ गए. उनका परिवार पीतल के सामान और आर्टिफिशियल जूलरी के कारोबार से जुड़ा रहा है. बाद के वर्षों में रॉबर्ट वाड्रा रियल एस्टेट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में सक्रिय रहे.

3.प्रियंका गांधी वाड्रा का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन

प्रियंका गांधी वाड्रा का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन
3

प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी स्कूली शिक्षा की शुरुआत देहरादून के प्रतिष्ठित वेल्हम गर्ल्स स्कूल से की, जहां उन्होंने 1984 तक पढ़ाई की. सुरक्षा कारणों से बाद में उन्हें और उनके भाई राहुल गांधी को दिल्ली के स्कूलों में ट्रांसफर किया गया. उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कुछ समय तक उनकी पढ़ाई घर पर ही करवाई गई. इसके बाद प्रियंका गांधी ने दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कॉलेज से साइकोलॉजी में बैचलर्स डिग्री हासिल की. साल 2010 में उन्होंने बुद्धिस्ट स्टडीज में मास्टर डिग्री भी पूरी की. राजनीतिक सक्रियता के साथ-साथ उनकी एकेडमिक पृष्ठभूमि भी मजबूत मानी जाती है.

4.रेहान वाड्रा का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन

रेहान वाड्रा का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन
4

प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा शुरुआती पढ़ाई-लिखाई देहरादून के जाने-माने द दून स्कूल से हुई है. इसके बाद उन्होंने  यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के SOAS से पॉलिटिक्स की पढ़ाई है. रेहान काफी क्रिएटिव व्यक्ति हैं इसलिए कम उम्र से ही फोटोग्राफी में उनकी दिलचस्पी जागी और फिलहाल वह एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं.

TRENDING NOW

5.मिराया वाड्रा का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन

मिराया वाड्रा का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन
5

वाड्रा परिवार की बेटी मिराया वाड्रा ने भी अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून के वेल्हम गर्ल्स स्कूल से पूरी की. साल 2025 में उन्होंने यूके के स्कॉटलैंड स्थित एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिराया ने एक इंस्ट्रक्टर-लेवल स्कूबा डाइविंग कोर्स में भी दाखिला लिया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
रॉबर्ट से लेकर मिराया तक कितनी पढ़ी-लिखी है वाड्रा फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
रॉबर्ट से लेकर मिराया तक कितनी पढ़ी-लिखी है वाड्रा फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
भारत को किन देशों से मिलता है सबसे ज्यादा कर्ज? जानें लोन में कितना डूबा है अपना देश
भारत को किन देशों से मिलता है सबसे ज्यादा कर्ज? जानें लोन में कितना डूबा है अपना देश
दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल
दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल
Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम
Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम
दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम
दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 30 December 2025: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Kalawa Badhne Ke Niyam: कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
Numerology: 2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा 
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा
MORE
Advertisement