कितने पढ़े-लिखे हैं नए डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

अनीश दयाल सिंह मणिपुर कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. उन्होंने ITBP और CRPF का नेतृत्व करने से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में लगभग 30 साल तक अपनी सेवाएं दीं. डिप्टी एनएसए के रूप में अनीश दयाल सिंह जम्मू-कश्मीर, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर उग्रवाद सहित देश के आंतरिक मामलों के प्रभारी होंगे.