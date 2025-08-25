Twitter
Unlucky Signs Before Journey: यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत

कितने पढ़े-लिखे हैं नए डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

Grahan In September 2025: 15 दिन के अंदर लगेंगे 2 ग्रहण, जानें सूर्य और चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?

Hair Loss Problem: झेल रहे हैं बालों के झड़ने की समस्या, यहां जानें कारण और आधुनिक समाधान

Cholesterol Remedy: खून में बढ़ा गंदा कोलेस्ट्रॉल मक्खन की तरह गला देगा ये हर्ब्स, सिकुड़ी नसें फैलने से बीपी भी होगा कंट्रोल

UP Accident: यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर कंटेनर ट्रॉली की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 45 लोग घायल

Ambani's Mother Choice: मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?

Sore Throat Remedies: गले की खराश को खत्म करेंगे ये देसी नुस्खे, दर्द और जलन से तुरंत मिलेगी राहत

महिला आयोग ने निक्की हत्याकांड का लिया स्वत: संज्ञान, डीजीपी को पत्र लिखकर की ये मांग

राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध! भारत यात्रा के दौरान युवक ने लिया 'Kiss', देखें वायरल वीडियो

पूर्व आईपीएस अनीश दयाल सिंह को नया डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है. आज हम आपको बताएंगे कि वह कितने पढ़े-लिखे हैं और उनका अबतक का करियर कैसा रहा है...

जया पाण्डेय | Aug 25, 2025, 10:36 AM IST

1.अनीश दयाल सिंह बने नए डिप्टी एनएसए

1

केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) नियुक्त किया है. उन्हें देश के आंतरिक मामलों को संभालने का दायित्व सौंपा गया है. 

2.1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अनीश दयाल सिंह

2

अनीश दयाल सिंह मणिपुर कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. उन्होंने ITBP और CRPF का नेतृत्व करने से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में लगभग 30 साल तक अपनी सेवाएं दीं. डिप्टी एनएसए के रूप में अनीश दयाल सिंह जम्मू-कश्मीर, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर उग्रवाद सहित देश के आंतरिक मामलों के प्रभारी होंगे. 

3.CRPF चीफ के तौर पर किए कई अहम काम

3

अनीश दयाल सिंह ने सीआरपीएफ चीफ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नक्सलवाद से निपटने,  वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में चार नई बटालियनों की शुरुआत करने और 30 से अधिक अग्रिम परिचालन बेस स्थापित करने जैसे कामों में अहम भूमिका निभाई.

4.प्रयागराज के निवासी हैं अनीश दयाल सिंह

4

अनीश दयाल सिंह का जन्म 1964 में यूपी के प्रयागराज जिले में हुआ था. साल 1988 में उन्होंने यूपीएससी सीएसई की परीक्षा क्रैक की थी और आईपीएस के रूप में चयनित हुए थे. इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग की. 

5.बीए की पढ़ाई के बाद क्रैक की थी यूपीएससी

5

आईपीएस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें मणिपुर कैडर अलॉट किया गया था. उन्होंने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स तक की पढ़ाई की है. अनीश दयाल सिंह के भाई सौमित्र दयाल सिंह इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रहे हैं. 

6.इन पुरस्कारों से हो चुके हैं सम्मानित

6

अनीश दयाल सिंह को उनकी विशेष सेवा के लिए भारत सरकार ने भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया. इसके अलावा उन्हें दो बार PSDM मेडल, 2 बार PMMS मेडल और PPMDS मेडल से सम्मानित किया जा चुका है. 

