कितने पढ़े-लिखे हैं वो IPS जिन्होंने किया सफेदपोश आतंक का भंडाफोड़? जानें GV Sundeep Chakravarthy कैसे बने डॉक्टर से पुलिस अधिकारी

जया पाण्डेय | Nov 13, 2025, 07:51 PM IST
1.कौन हैं वो आईपीएस जिन्होंने खोली सफेदपोश आतंक की पोल?
डॉक्टरों के सफेदपोश आतंकी जाल का पर्दाफाश डॉक्टर से पुलिस अधिकारी बने आईपीएस ने की थी. 19 अक्टूबर की रात श्रीनगर के नौगाम-बुनपोरा में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए जिसमें सुरक्षा बलों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी. इसे स्थानीय लोगों ने सामान्य माना लेकिन श्रीनगर के एसएसपी डॉ. जीवी संदीप चक्रवर्ती ने इसे गंभीरता से लिया.
2.CCTV फुटेज से शुरू हुई जांच
भोर होते-होते वह हरकत में आ गए और नौगाम पुलिस स्टेशन में यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत तुरंत मामला दर्ज कर लिया गया. सीसीटीवी फुटेज की फ्रेम दर फ्रेम जांच की गई और तीन संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ.
3.मौलवी इरफ़ान अहमद का नाम सामने आया तो उड़े होश
इसके बाद शोपियां के मौलवी इरफ़ान अहमद का नाम सामने आया. यह वही मौलवी था जिसने 2020 से नौगाम मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई थी. पुलिस ने अहमद के शोपियां स्थित आवास और नौगाम स्थित एक दूसरी संपत्ति पर छापा मारा, लेकिन इसके बाद जो पता चला उसने पुलिस के होश उड़ा दिए. अहमद के संचार के डिजिटल निशान जम्मू-कश्मीर से परे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैले उसके गुर्गों की ओर इशारा कर रहे थे.
4.यूं हुआ सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफ़ाश
इस बाद विशेष टीम भेजकर फरीदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में कार्यरत पुलवामा निवासी डॉक्टर मुज़म्मिल अहमद गनई को गिरफ्तार किया गया जो कथित तौर पर जैश नेटवर्क से जुड़ा था. पोस्टरों की जांच से शुरू हुए इस केस से सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफ़ाश हुआ. इस पूरे केस की छानबीन कर आईपीएस जीवी संदीप चक्रवर्ती चर्चा में आ गए.
5.कौन हैं जीवी संदीप चक्रवर्ती?
डॉ. जीवी संदीप चक्रवर्ती 2014 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं. आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के कल्लूर में जन्मे जीवी संदीप चक्रवर्ती रिटायर्ड सरकारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. जीवी राम गोपाल राव और स्वास्थ्य विभाग की अधिकारी पीसी रंगम्मा के बेटे हैं. उनकी स्कूलिंग कुरनूल के मोंटेसरी पब्लिक स्कूल से हुई है और उन्होंने कुरनूल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की है और खाकी पहनने से पहले उन्होंने कुछ समय तक डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस भी थी.
6.बहादुर के लिए मिल चुके हैं 6 राष्ट्रपति पुलिस पदक
जम्मू-कश्मीर में कई आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनकी बहादुरी के लिए इस साल 14 अगस्त को उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है और अब तक उन्हें ऐसे 6 पदक मिल चुके हैं. उन्होंने 21 अप्रैल को श्रीनगर के एसएसपी का पदभार संभाला था.
