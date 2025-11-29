कितना पढ़े-लिखे हैं Where Is My Train ऐप के फाउंडर? जानें अहमद निज़ाम मोहीदीन की सक्सेस स्टोरी

1 . रेल यात्रियों के लिए बेहद काम की है Where is my Train ऐप

भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं. यह यातायात का साधन किफायती होने के साथ लोगों को उनकी मंजिल तक जल्दी पहुंचा देता है. लेकिन कई बार ट्रेन की टाइमिंग की सही जानकारी न होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कई बार लोग गलत प्लेटफॉर्म तक अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं तो कई बार समय की जानकारी न होने की वजह से उनकी ट्रेन छूट जाती है.