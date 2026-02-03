कितने पढ़े-लिखे हैं ईस्टर्न एयर कमांड के चीफ एयरमार्शल Inderpal Singh Walia? विदेश से भी ली हाई-लेवल डिफेंस ट्रेनिंग

7 . अपनी सेवा के लिए इन पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया

उनकी सेवा के लिए उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है जिनमें Vayu Sena Medal (VM) और Ati Vishisht Seva Medal (AVSM) शामिल हैं. ये पुरस्कार उनकी उत्कृष्ट उड़ान सेवा और उच्च-स्तरीय सेवा के लिए दिए गए हैं. एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया की नियुक्ति इंडियन एयरफोर्स के पूर्वी क्षेत्र में खासकर सीमावर्ती सुरक्षा वातावरण और क्षेत्रीय चुनौतियों के बीचसामरिक नेतृत्व की निरंतरता और संचालन को और मजबूती देगी.



