कितने पढ़े-लिखे हैं ईस्टर्न एयर कमांड के चीफ एयरमार्शल Inderpal Singh Walia? विदेश से भी ली हाई-लेवल डिफेंस ट्रेनिंग

जया पाण्डेय | Feb 03, 2026, 02:22 PM IST
1.इंडियन एयरफोर्स के ईस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ हैं एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया
एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया ने हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के ईस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (AOC-in-C) का पदभार 1 फरवरी 2026 को ग्रहण किया है. वे इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होने वाले वरिष्ठ वायु सैन्य अधिकारी हैं. इस नियुक्ति के साथ उन्होंने एयर मार्शल सूरत सिंह का स्थान लिया, जो 31 जनवरी 2026 को लगभग 39 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए थे.
2.एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन
एयर मार्शल वालिया नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) के पूर्व छात्र हैं और 11 जून 1988 को भारतीय वायु सेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त किया था. अपने तेरह से अधिक दशक के पेशेवर करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनल, कमांड और स्टाफ पदों पर काम किया है जिससे उनका अनुभव आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल में समृद्ध हुआ है.
3.एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया का अनुभव
वे MiG-21, MiG-23, MiG-27, Jaguar और Sukhoi-30 MKI जैसे प्रमुख लड़ाकू विमानों पर उड़ान भरने के लिए योग्य हैं और उनके पास 3,200 घंटे से अधिक का दुर्घटना-मुक्त उड़ान अनुभव है, जो एक वरिष्ठ और अनुभवी विमानन विशेषज्ञ की पहचान है. वे एक Fighter Strike Leader और Instrument Rating Instructor & Examiner (IRIE) भी हैं, जो प्रशिक्षण और लीडरशिप दोनों में उत्कृष्टता को दर्शाता है.
4.एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया की अहम नियुक्तियां
उनके करियर में प्रमुख कमांड नियुक्तियों में एक MiG-27 स्क्वाड्रन की कमान, Tactics and Air Combat Development Establishment (TACDE) का नेतृत्व और एक फ्रंटलाइन एयर बेस का एयर ऑफिसर कमांडिंग शामिल है, जहां उन्होंने परिचालन और प्रशिक्षण दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
5.एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया की इंटरनेशनल सेवाएं
एयर मार्शल वालिया ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सेवाएं दी हैं. उन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया में भारतीय दूतावासों में डिफेंस अटैची के रूप में काम किया है जिससे उनकी कूटनीतिक और सैन्य समन्वय क्षमता भी प्रदर्शित होती है. उन्होंने UK के Advanced Command and Staff Course और बांग्लादेश के National Defence College (NDC) जैसे प्रतिष्ठित रक्षा शिक्षण कार्यक्रमों में भी ट्रेनिंग ली है जो उनकी रणनीतिक सोच और प्लेटफार्म उन्नयन कौशल को और मजबूत बनाते हैं.
6.एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया की स्टाफ नियुक्तियां
स्टाफ नियुक्तियों के तौर पर वे Air Commodore, Directorate of Air Staff Inspection (DASI), Assistant Chief of Air Staff (Training) at Air Headquarters और Air Defence Commander, Western Air Command (WAC) जैसे अहम पदों पर भी रहे हैं. इनके अलावा वे पद ग्रहण करने से पहले Senior Air Staff Officer, Headquarters Eastern Air Command के रूप में भी कार्यरत रहे हैं, जहां से उन्होंने पूर्वी कमान की रणनीतिक तैयारियों में योगदान दिया.
7.अपनी सेवा के लिए इन पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया
उनकी सेवा के लिए उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है जिनमें Vayu Sena Medal (VM) और Ati Vishisht Seva Medal (AVSM) शामिल हैं. ये पुरस्कार उनकी उत्कृष्ट उड़ान सेवा और उच्च-स्तरीय सेवा के लिए दिए गए हैं. एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया की नियुक्ति इंडियन एयरफोर्स के पूर्वी क्षेत्र में खासकर सीमावर्ती सुरक्षा वातावरण और क्षेत्रीय चुनौतियों के बीचसामरिक नेतृत्व की निरंतरता और संचालन को और मजबूती देगी.
