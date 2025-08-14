कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम

3 . कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर?

3

आर.एन. रवि का जन्म बिहार के पटना जिले में हुआ था. उन्होंने साल 1974 में फिजिक्स से पोस्टग्रेजुएशन किया है. कुछ समय जर्नलिज्म करने के बाद वह 1976 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए और उन्हें केरल कैडर आवंटित किया गया. उन्होंने एक दशक से भी अधिक समय तक केरल कई पदों और फिर देश के कई हिस्सों में कई पदों पर काम किया.