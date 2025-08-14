कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम

War 2 Review: ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' का फर्स्ट रिव्यू रिलीज, जानें- कैसी है एक्शन थ्रिलर फिल्म?
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 14, 2025, 11:15 AM IST
1.पीएचडी स्कॉलर ने गवर्नर से डिग्री लेने से किया इनकार
मनोनमनियम सुंदरनार यूनिवर्सिटी की एक पीएचडी स्कॉलर ने गवर्नर आरएन रवि से अपनी डिग्री लेने से इनकार कर दिया. स्टूडेंट जीन जोसेफ ने कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से डिग्री नहीं लेना चाहती जो उनकी जमीन, भाषा और पहचान का सम्मान नहीं करता.
2.कौन है जीन जोसेफ?
जीन जोसेफ ने नागरकोइल के हिंदू कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद शिवकाशी के मेप्को कॉलेज से एमसीए की पढ़ाई की और हाल ही में मनोनमनियम सुंदरनार यूनिवर्सिटी से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पीएचडी की डिग्री हासिल की. आज हम आपको बताएंगे कि तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi कितने पढ़े लिखे हैं जिनसे जीन जोसेफ ने डिग्री लेने से मना कर दिया.
3.कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर?
आर.एन. रवि का जन्म बिहार के पटना जिले में हुआ था. उन्होंने साल 1974 में फिजिक्स से पोस्टग्रेजुएशन किया है. कुछ समय जर्नलिज्म करने के बाद वह 1976 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए और उन्हें केरल कैडर आवंटित किया गया. उन्होंने एक दशक से भी अधिक समय तक केरल कई पदों और फिर देश के कई हिस्सों में कई पदों पर काम किया.
4.CBI और आईबी में किया है काम
CBI में काम करते हुए उन्होंने खनन माफियाओं सहित कई आपराधिक गिरोहों के खिलाफ भ्रष्टाचार-विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया. आईबी में रहते हुए उन्होंने जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों सहित उग्रवाद और हिंसा के खिलाफ अपनी सेवाएं दीं.
5.सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद अखबारों के लिए लिखे कॉलम
2012 में सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद उन्होंने देश के कई अखबारों में नियमित रूप से कॉलम लिखे. उन्हें पीएम ऑफिस में जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. उन्होंने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए एजेंसियों का समन्वय और मार्गदर्शन किया.
6.नागा शांति वार्ता में निभाई अहम भूमिका
अगस्त 2014 में उन्हें नागा शांति वार्ता के लिए केंद्र का वार्ताकार नियुक्त किया गया था. थोड़े ही समय में उन्होंने इस मुद्दे को विदेश से देश और यहां के लोगों तक पहुंचाकर और वास्तविक हितधारकों को इसमें शामिल करके शांति प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया.
7.नागालैंड के राज्यपाल के तौर पर भी किया काम
अक्टूबर 2018 में उन्हें डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया. इसके बाद उन्होंने 01 अगस्त 2019 से 16 सितंबर 2021 तक नागालैंड के राज्यपाल के रूप में काम किया.
8.18 सितंबर 2021 को बनाए गए तमिलनाडु के गवर्नर
18 सितंबर 2021 को उन्हें देश के राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया. फिलहाल वह इस राज्य के 26वें राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं.
