कितना पढ़ा-लिखा है सुषमा स्वराज का परिवार? जानें पति स्वराज कौशल से लेकर बेटी बांसुरी तक किसके पास कितनी डिग्रियां

3 . स्वराज कौशल का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन

हिमाचल प्रदेश के सोलन में जन्मे स्वराज कौशल ने चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से बीए की डिग्री हासिल की थी. इसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलबी की पढ़ाई की. उन्हें 34 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया और 37 की उम्र में वह मिजोरम के राज्यपाल बने.