कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुनेत्रा पवार? औरंगाबाद के इस कॉलेज से ली है कॉमर्स की डिग्री

7 . राजनीति में एक्टिव भूमिका

सुनेत्रा पवार लंबे समय तक चुनावी राजनीति से दूर रहीं, लेकिन वे तब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आईं जब उन्होंने एनसीपी उम्मीदवार के रूप में बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा. यह चुनाव राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था और इसके बाद वे सक्रिय राजनीति में एक पहचाना हुआ चेहरा बन गईं. इसके बाद उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में महाराष्ट्र से चुना गया. राज्यसभा में रहते हुए वे सामाजिक न्याय, महिला मुद्दों, शिक्षा और विकास से जुड़े विषयों पर अपनी राय रखती रही हैं.