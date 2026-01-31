कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुनेत्रा पवार? औरंगाबाद के इस कॉलेज से ली है कॉमर्स की डिग्री

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 31, 2026, 12:28 PM IST
1.महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार
एनसीपी नेता अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी. इन दिनों वह काफी चर्चा में हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह जानने की जिज्ञासा है कि सुनेत्रा पवार कितनी पढ़ी-लिखी हैं और उनका राजनीतिक व सामाजिक बैकग्राउंड कैसा रहा है.
2.राज्यसभा सांसद हैं सुनेत्रा पवार
सुनेत्रा अजीत पवार का जन्म 18 अक्टूबर 1963 को हुआ था. वे महाराष्ट्र के प्रभावशाली पवार राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई हैं. वर्तमान में वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का प्रतिनिधित्व करते हुए महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं. लंबे समय तक उन्होंने प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति से दूरी बनाए रखी और सामाजिक व संस्थागत कार्यों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई.
3.कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुनेत्रा पवार?
सुनेत्रा पवार की शैक्षणिक पृष्ठभूमि मजबूत मानी जाती है. उन्होंने अप्रैल 1983 में एस.बी. आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, औरंगाबाद से बी.कॉम की डिग्री हासिल की. यह कॉलेज डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से संबद्ध है. उनकी शिक्षा ने प्रशासन, वित्त और संगठनात्मक कामकाज को समझने में अहम भूमिका निभाई.
4.औरंगाबाद के इस कॉलेज से पढ़ी हैं सुनेत्रा पवार
एस.बी.ई.एस. कॉलेज ऑफ साइंस, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित एक स्नातक एवं स्नातकोत्तर सहशिक्षा कॉलेज है. इसकी स्थापना साल 1963 में हुई थी और यह डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से संबद्ध है. यह कॉलेज साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स से जुड़े विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करता है.
5.सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों में एक्टिव हैं सुनेत्रा पवार
राजनीति के अलावा सुनेत्रा पवार सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों में सक्रिय रही हैं. वे Environmental Forum of India से जुड़ी रही हैं, जो जल संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और सतत विकास जैसे मुद्दों पर काम करता है. उनके काम को तात्कालिक राजनीतिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय हितों पर केंद्रित माना जाता है.
6.महिला सशक्तिकरण और स्थानीय विकास से जुड़े कार्यक्रम में भी हैं एक्टिव
इसके अलावा वे शिक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़े कई संस्थानों की गतिविधियों में भी शामिल रही हैं. बारामती क्षेत्र में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय विकास से जुड़े कार्यक्रमों में उनकी भूमिका रही है.
7.राजनीति में एक्टिव भूमिका
सुनेत्रा पवार लंबे समय तक चुनावी राजनीति से दूर रहीं, लेकिन वे तब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आईं जब उन्होंने एनसीपी उम्मीदवार के रूप में बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा. यह चुनाव राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था और इसके बाद वे सक्रिय राजनीति में एक पहचाना हुआ चेहरा बन गईं. इसके बाद उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में महाराष्ट्र से चुना गया. राज्यसभा में रहते हुए वे सामाजिक न्याय, महिला मुद्दों, शिक्षा और विकास से जुड़े विषयों पर अपनी राय रखती रही हैं.
8.हाल के सालों में बढ़ी राजनीतिक भूमिका
महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक से होने के बावजूद सुनेत्रा पवार ने लंबे समय तक खुद को लो-प्रोफाइल रखा और सामाजिक, शैक्षणिक व पर्यावरण से जुड़े कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया. हाल के सालों में उनकी राजनीतिक भूमिका लगातार बढ़ी है और वे एनसीपी की एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरी हैं.
