कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल

4 . कॉर्पोरेट जगत में 'वाइस प्रेसिडेंट' का पद

4

सोफी का करियर प्रोफाइल किसी 'लिंक्डइन सक्सेस स्टोरी' जैसा है. उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर कॉर्पोरेट जगत में ऊंचा मुकाम हासिल किया. वे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी में स्थित नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन (Northern Trust Corporation) जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर प्रोडक्ट कंसल्टेंट के पद पर कार्य कर चुकी हैं.