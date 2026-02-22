कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल

एजुकेशन
Pragya Bharti | Feb 22, 2026, 03:32 PM IST
1.Shikhar Dhawan Sophie Shine Career
भारतीय क्रिकेट के दिग्गज शिखर धवन ने 21 फरवरी, 2026 को सोफी शाइन के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है. सोफी केवल एक सेलिब्रिटी पार्टनर ही नहीं, बल्कि एक बेहद सफल और शिक्षित स्वतंत्र महिला हैं. आइए जानते हैं उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और उनके शानदार करियर के बारे में..
2.आयरलैंड से हुई शुरुआती शिक्षा
सोफी शाइन मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली हैं. उनकी शुरुआती स्कूली शिक्षा कैसलरॉय कॉलेज (Castletroy College), आयरलैंड से हुई है. वे बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज रही हैं और एक मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आती हैं.
3.सोफी शाइन के पास कौन-कौन सी डिग्रियां?
स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सोफी ने उच्च शिक्षा के लिए लाइमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Limerick Institute of Technology) का रुख किया. यहाँ से उन्होंने मार्केटिंग और मैनेजमेंट में अपनी डिग्री हासिल की. उनकी यह शिक्षा उनके भविष्य के सफल कॉर्पोरेट करियर की नींव बनी.
4.कॉर्पोरेट जगत में 'वाइस प्रेसिडेंट' का पद
सोफी का करियर प्रोफाइल किसी 'लिंक्डइन सक्सेस स्टोरी' जैसा है. उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर कॉर्पोरेट जगत में ऊंचा मुकाम हासिल किया. वे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी में स्थित नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन (Northern Trust Corporation) जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर प्रोडक्ट कंसल्टेंट के पद पर कार्य कर चुकी हैं.
5.'दा वन स्पोर्ट्स' की कमान (COO)
शिखर धवन से जुड़ने के बाद सोफी ने उनकी स्पोर्ट्स वेंचर कंपनी 'दा वन स्पोर्ट्स' (Da One Sports) की कमान संभाली. वे वर्तमान में इस कंपनी की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) हैं. वे न केवल शिखर के व्यक्तिगत जीवन बल्कि उनके व्यावसायिक विकास में भी एक मजबूत स्तंभ की तरह काम कर रही हैं.
6.सामाजिक कार्यों में नेतृत्व
शिक्षा और करियर के अलावा सोफी सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं. वे शिखर धवन फाउंडेशन की प्रमुख हैं. इस फाउंडेशन के माध्यम से वे शिक्षा, खेल विकास और परोपकारी कार्यों का नेतृत्व करती हैं, जिससे हजारों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है.
7.सादगी और स्वतंत्र पहचान
सोफी शाइन उन पत्नियों में से हैं जिन्होंने शिखर धवन से मिलने से पहले ही अपनी एक अलग और स्वतंत्र पहचान बना ली थी. वे ग्लैमर की दुनिया से दूर रहकर अपने काम और 'स्प्रेडशीट्स' को ज्यादा महत्व देती हैं. यही उनकी सादगी और गंभीरता फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आती है.
