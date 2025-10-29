कितनी पढ़ी-लिखी हैं शाहरुख खान की फैमिली? जानें गौरी से लेकर अबराम तक किसके पास कितनी डिग्रियां

सांपों का काल हैं ये 5 खुशबुएं, जहरीले से जहरीले नाग को भी भगा देती हैं दूर
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 29, 2025, 11:41 AM IST
1.कितनी पढ़ी-लिखी है शाहरुख खान की फैमिली?
बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने अभिनय की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. एक्टिंग की दुनिया में खास मुकाम बनाने के लिए किंग खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी. आने वाले 2 नवंबर को वह अपना 60वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि शाहरुख खान के परिवार में कौन कितना पढ़ा-लिखा है.
2.शाहरुख खान का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन
शाहरुख खान ने दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज से बीए ऑनर्स किया है. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास कॉम में मास्टर्स के लिए भी एडमिशन लिया था लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने के लिए वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए.
3.गौरी खान का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन
शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने दिल्ली के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से स्कूलिंग की है. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेटी श्रीराम कॉलेज से बीए ऑनर्स किया. उन्होंने फैशन डिजाइनिंग में 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स किया है और वह पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर हैं जिन्होंने बॉलीवुड के अधिकतर सितारों के घरों में इंटीरियर डिजाइनिंग की है.
4.आर्यन खान का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन
आर्यन खान शाहरुख खान के बड़े बेटे हैं. उन्होंने मुंबई के मशहूर धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से स्कूलिंग की है. इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड के सेवेनोक्स स्कूल से भी पढ़ाई की है. उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कैलिफोर्निया के स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से पूरा किया है. इतना ही नहीं उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, सिनेमैटिक आर्ट्स और टेलीविजन प्रोडक्शन का भी कोर्स किया है.
5.सुहाना खान का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन
शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की स्कूलिंग भी अपने भाई की तरह ही मुंबई के धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल से हुई है. इसके बाद उन्होंने आर्डिंगली कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है. एक्टिंग के गुर सीखने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के NYU टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स से कोर्स किया है.
6.अबराम खान का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन
शाहरुख खान के सबसे छोटे बेटे अबराम खान भी अपने भाई-बहन की तरह नीता अंबानी के स्कूल धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं. अधिकतर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बच्चे इसी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं. ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या, करीना कपूर के बेटे जेह और तैमूर भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं.
