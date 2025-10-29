FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

सांपों का काल हैं ये 5 खुशबुएं, जहरीले से जहरीले नाग को भी भगा देती हैं दूर

मर्दानगी का पावरहाउस माना गया है ये काला पानी, रोज पीने से बढ़ेगी फिजिकल स्टेमिना और कम होगा स्ट्रेस

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शाहरुख खान की फैमिली? जानें गौरी से लेकर अबराम तक किसके पास कितनी डिग्रियां

खालिस्तानी पन्नू की धमकी से सहमे दिलजीत दोसांझ के फैंस, जानें इस बीच अमिताभ बच्चन का नाम क्यों आया सामने?

Natural Hair Dye: इस नेचुरल हेयर डाई को लगाते ही काले और घने हो जाएंगे बाल, लगाने से लेकर बनाना भी है बेहद आसान

सलमान खान से रणवीर सिंह तक, पब्लिक के बीच सरेआम थप्पड़ खा चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे

भारत की 5 सबसे प्रदूषित नदियां कौन सी हैं? जानें किस नंबर पर आती हैं गंगा और यमुना

दुनिया का सबसे गाढ़ा दूध किसका होता है? कुछ ही दिनों में बढ़ा देगा 100 केजी तक वेट

बार-बार प्यास लगने की वजह गर्मी नहीं, इस बीमारी का हो सकता है संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर

Akshaya Navami: 30 या 31 कब है अक्षय नवमी, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
खालिस्तानी पन्नू की धमकी से सहमे दिलजीत दोसांझ के फैंस, जानें इस बीच अमिताभ बच्चन का नाम क्यों आया सामने?

खालिस्तानी पन्नू की धमकी से सहमे दिलजीत दोसांझ के फैंस, जानें इस बीच अमिताभ बच्चन का नाम क्यों आया सामने?

सलमान खान से रणवीर सिंह तक, पब्लिक के बीच सरेआम थप्पड़ खा चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे

सलमान खान से रणवीर सिंह तक, पब्लिक के बीच सरेआम थप्पड़ खा चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे

बार-बार प्यास लगने की वजह गर्मी नहीं, इस बीमारी का हो सकता है संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर

बार-बार प्यास लगने की वजह गर्मी नहीं, इस बीमारी का हो सकता है संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सांपों का काल हैं ये 5 खुशबुएं, जहरीले से जहरीले नाग को भी भगा देती हैं दूर

सांपों का काल हैं ये 5 खुशबुएं, जहरीले से जहरीले नाग को भी भगा देती हैं दूर

मर्दानगी का पावरहाउस माना गया है ये काला पानी, रोज पीने से बढ़ेगी फिजिकल स्टेमिना और कम होगा स्ट्रेस

मर्दानगी का पावरहाउस माना गया है ये काला पानी, रोज पीने से बढ़ेगी फिजिकल स्टेमिना और कम होगा स्ट्रेस

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शाहरुख खान की फैमिली? जानें गौरी से लेकर अबराम तक किसके पास कितनी डिग्रियां

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शाहरुख खान की फैमिली? जानें गौरी से लेकर अबराम तक किसके पास कितनी डिग्रियां

HomePhotos

एजुकेशन

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शाहरुख खान की फैमिली? जानें गौरी से लेकर अबराम तक किसके पास कितनी डिग्रियां

आने वाले 2 नवंबर को बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान अपना 60वां जन्मदिन मनाएंगे. आज हम आपको बताएंगे कि उनके परिवार में कौन कितना पढ़ा-लिखा है...

जया पाण्डेय | Oct 29, 2025, 11:41 AM IST

1.कितनी पढ़ी-लिखी है शाहरुख खान की फैमिली?

कितनी पढ़ी-लिखी है शाहरुख खान की फैमिली?
1

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने अभिनय की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. एक्टिंग की दुनिया में खास मुकाम बनाने के लिए किंग खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी. आने वाले 2 नवंबर को वह अपना 60वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि शाहरुख खान के परिवार में कौन कितना पढ़ा-लिखा है.

Advertisement

2.शाहरुख खान का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन

शाहरुख खान का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन
2

शाहरुख खान ने दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज से बीए ऑनर्स किया है. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास कॉम में मास्टर्स के लिए भी एडमिशन लिया था लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने के लिए वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए.

3.गौरी खान का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन

गौरी खान का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन
3

शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने दिल्ली के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से स्कूलिंग की है. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेटी श्रीराम कॉलेज से बीए ऑनर्स किया. उन्होंने फैशन डिजाइनिंग में 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स किया है और वह पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर हैं जिन्होंने बॉलीवुड के अधिकतर सितारों के घरों में इंटीरियर डिजाइनिंग की है.

4.आर्यन खान का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन

आर्यन खान का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन
4

आर्यन खान शाहरुख खान के बड़े बेटे हैं. उन्होंने मुंबई के मशहूर धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से स्कूलिंग की है. इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड के सेवेनोक्स स्कूल से भी पढ़ाई की है. उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कैलिफोर्निया के स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से पूरा किया है. इतना ही नहीं उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, सिनेमैटिक आर्ट्स और टेलीविजन प्रोडक्शन का भी कोर्स किया है.

TRENDING NOW

5.सुहाना खान का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन

सुहाना खान का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन
5

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की स्कूलिंग भी अपने भाई की तरह ही मुंबई के धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल से हुई है. इसके बाद उन्होंने आर्डिंगली कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है. एक्टिंग के गुर सीखने के लिए उन्होंने  न्यूयॉर्क के NYU टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स से कोर्स किया है.

6.अबराम खान का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन

अबराम खान का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन
6

शाहरुख खान के सबसे छोटे बेटे अबराम खान भी अपने भाई-बहन की तरह नीता अंबानी के स्कूल धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं. अधिकतर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बच्चे इसी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं. ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या, करीना कपूर के बेटे जेह और तैमूर भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
खालिस्तानी पन्नू की धमकी से सहमे दिलजीत दोसांझ के फैंस, जानें इस बीच अमिताभ बच्चन का नाम क्यों आया सामने?
खालिस्तानी पन्नू की धमकी से सहमे दिलजीत दोसांझ के फैंस, जानें इस बीच अमिताभ बच्चन का नाम क्यों आया सामने?
सलमान खान से रणवीर सिंह तक, पब्लिक के बीच सरेआम थप्पड़ खा चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे
सलमान खान से रणवीर सिंह तक, पब्लिक के बीच सरेआम थप्पड़ खा चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे
बार-बार प्यास लगने की वजह गर्मी नहीं, इस बीमारी का हो सकता है संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर
बार-बार प्यास लगने की वजह गर्मी नहीं, इस बीमारी का हो सकता है संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर
Akshaya Navami: 30 या 31 कब है अक्षय नवमी, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
30 या 31 कब है अक्षय नवमी, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
30 साल बाद सिनेमाघरों में लौटेगी आमिर खान की ये सुपरहिट फिल्म, जानें रिलीज डेट और पूरी डिटेल्स यहां
30 साल बाद सिनेमाघरों में लौटेगी आमिर खान की सुपरहिट फिल्म, जानें रिलीज डेट और पूरी डिटेल्स यहां
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सांपों का काल हैं ये 5 खुशबुएं, जहरीले से जहरीले नाग को भी भगा देती हैं दूर
सांपों का काल हैं ये 5 खुशबुएं, जहरीले से जहरीले नाग को भी भगा देती हैं दूर
मर्दानगी का पावरहाउस माना गया है ये काला पानी, रोज पीने से बढ़ेगी फिजिकल स्टेमिना और कम होगा स्ट्रेस
मर्दानगी का पावरहाउस माना गया है ये काला पानी, रोज पीने से बढ़ेगी फिजिकल स्टेमिना और कम होगा स्ट्रेस
कितनी पढ़ी-लिखी हैं शाहरुख खान की फैमिली? जानें गौरी से लेकर अबराम तक किसके पास कितनी डिग्रियां
कितनी पढ़ी-लिखी हैं शाहरुख खान की फैमिली? जानें गौरी से लेकर अबराम तक किसके पास कितनी डिग्रियां
Natural Hair Dye: इस नेचुरल हेयर डाई को लगाते ही काले और घने हो जाएंगे बाल, लगाने से लेकर बनाना भी है बेहद आसान
इस नेचुरल हेयर डाई को लगाते ही काले और घने हो जाएंगे बाल, लगाने से लेकर बनाना भी है बेहद आसान
भारत की 5 सबसे प्रदूषित नदियां कौन सी हैं? जानें किस नंबर पर आती हैं गंगा और यमुना
भारत की 5 सबसे प्रदूषित नदियां कौन सी हैं? जानें किस नंबर पर आती हैं गंगा और यमुना
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE