कितनी पढ़ी-लिखी हैं शाहरुख खान की फैमिली? जानें गौरी से लेकर अबराम तक किसके पास कितनी डिग्रियां

4 . आर्यन खान का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन

आर्यन खान शाहरुख खान के बड़े बेटे हैं. उन्होंने मुंबई के मशहूर धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से स्कूलिंग की है. इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड के सेवेनोक्स स्कूल से भी पढ़ाई की है. उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कैलिफोर्निया के स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से पूरा किया है. इतना ही नहीं उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, सिनेमैटिक आर्ट्स और टेलीविजन प्रोडक्शन का भी कोर्स किया है.