बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बताने वाले Sajeeb Wazed कितने एजुकेटेड? जानें शेख हसीना के बेटे का भारत के स्कूल से हार्वर्ड तक का सफर

3 . कितने एजुकेटेड हैं सजीब वाजेद?

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अगर सजीब वाजेद जॉय के एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो उन्होंने भारत के स्कूलों से लेकर अमेरिका तक से पढ़ाई की है. उन्होंने भारत के सेंट जोसेफ कॉलेज के बाद बैंगलोर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और फिर आर्लिन्गटन में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री हासिल की. उनके पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉन एफ केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशनमें मास्टर्स की भी डिग्री है.

(Image credit: Sajeeb Wazed﻿ Facebook)

