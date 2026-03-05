कितनी पढ़ी-लिखी हैं सानिया चंडोक? जानें क्या है सचिन तेंदुलकर की बहू का प्रोफेशन

5 . सानिया चंडोक का बिजनेस

जानवरों के प्रति अपने इसी प्रेम को आगे बढ़ाते हुए सानिया चंडोक ने मुंबई में पालतू जानवरों की देखभाल से जुड़ा अपना व्यवसाय भी शुरू किया. वह Mr. Paws Pet Spa and Store नाम के लक्जरी पेट ग्रूमिंग और केयर ब्रांड से जुड़ी हुई हैं. इस ब्रांड के माध्यम से पालतू जानवरों के लिए ग्रूमिंग, स्किन केयर और वेलनेस जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं. शहरों में तेजी से बढ़ते पेट केयर बिजनेस के बीच यह क्षेत्र एक उभरता हुआ बिजनेस सेक्टर माना जा रहा है.

(Image: Social Media)