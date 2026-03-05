कितनी पढ़ी-लिखी हैं सानिया चंडोक? जानें क्या है सचिन तेंदुलकर की बहू का प्रोफेशन

एजुकेशन
Jaya Pandey | Mar 05, 2026, 03:16 PM IST
1.कौन हैं सानिया चंडोक?
भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की निजी जिंदगी अक्सर चर्चा में रहती है. आज वह सानिया चंडोक के साथ शादी के बंधन में बंध गए. ऐसे में लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर सानिया चंडोक कौन हैं, उन्होंने कहां पढ़ाई की है और वह किस पेशे से जुड़ी हुई हैं.
2.कितनी पढ़ी-लिखी हैं सानिया चंडोक?
सानिया चंडोक की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के प्रतिष्ठित स्कूलों में हुई है. उन्होंने BD Somani International School और The Cathedral and John Connon School से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की. ये दोनों स्कूल देश के जाने-माने शैक्षणिक संस्थानों में गिने जाते हैं, जहां से कई प्रसिद्ध हस्तियां पढ़ाई कर चुकी हैं. स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सानिया ने विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने का फैसला किया.
(Image: Social Media)
3.सानिया चंडोक के पास हैं कितनी डिग्रियां?
हायर स्टडीज के लिए सानिया चंडोक ने लंदन के प्रतिष्ठित संस्थान London School of Economics and Political Science में दाखिला लिया. यहां से उन्होंने बिजनेस से जुड़े विषयों में ग्रेजुएशन किया. यह संस्थान दुनिया के प्रमुख सामाजिक विज्ञान और बिजनेस शिक्षा संस्थानों में शामिल है. इस पढ़ाई ने उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट, उद्यमिता और वैश्विक व्यापार की समझ विकसित करने में मदद की.
(Image: Social Media)
4.सानिया चंडोक का करियर
बिजनेस की पढ़ाई के साथ-साथ सानिया चंडोक को जानवरों के प्रति खास लगाव रहा है. इसी रुचि को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पशु देखभाल से जुड़े ट्रेनिंग कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया. रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संगठन Worldwide Veterinary Service के एक ट्रेनिंग कार्यक्रम के माध्यम से वेटेनरी केयर से जुड़ी ट्रेनिंग हासिल की, जिससे उन्हें पालतू जानवरों की देखभाल और स्वास्थ्य से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं को समझने का अनुभव मिला.
(Image: Social Media)
5.सानिया चंडोक का बिजनेस
जानवरों के प्रति अपने इसी प्रेम को आगे बढ़ाते हुए सानिया चंडोक ने मुंबई में पालतू जानवरों की देखभाल से जुड़ा अपना व्यवसाय भी शुरू किया. वह Mr. Paws Pet Spa and Store नाम के लक्जरी पेट ग्रूमिंग और केयर ब्रांड से जुड़ी हुई हैं. इस ब्रांड के माध्यम से पालतू जानवरों के लिए ग्रूमिंग, स्किन केयर और वेलनेस जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं. शहरों में तेजी से बढ़ते पेट केयर बिजनेस के बीच यह क्षेत्र एक उभरता हुआ बिजनेस सेक्टर माना जा रहा है.
(Image: Social Media)
6.मुंबई की युवा उद्यमी हैं सानिया चंडोक
सानिया चंडोक को एक उभरती हुई युवा उद्यमी के रूप में भी देखा जाता है. बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई और पशु देखभाल से जुड़ी ट्रेनिंग के कारण उन्होंने अपने शौक को ही करियर का रूप देने की कोशिश की है. पालतू जानवरों के प्रति उनका लगाव और बिजनेस की समझ उनके काम में साफ दिखाई देती है. इसी वजह से उन्हें मुंबई के पेट केयर और पेट वेलनेस सेक्टर में एक एक्टिव युवा उद्यमी के रूप में पहचाना जाता है.
(Image: Social Media)
