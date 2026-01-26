इतिहास की किताबों से मुगलों को हटाने को बेतुका बताने वालीं रोमिला थापर कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी

5 . अकादमिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर भी स्पष्ट रुख

अपने करियर के दौरान रोमिला थापर सिर्फ शोध और अध्यापन तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने अकादमिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर भी स्पष्ट रुख अपनाया. 1975-77 के आपातकाल के दौरान वह उन गिने-चुने शिक्षाविदों में शामिल थीं जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रशासन की प्रशंसा करने वाले पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था. इस फैसले की वजह से उन्हें पेशेवर स्तर पर कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा.