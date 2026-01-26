इतिहास की किताबों से मुगलों को हटाने को बेतुका बताने वालीं रोमिला थापर कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 26, 2026, 02:43 PM IST
1.रोमिला थापर ने मुगलों को पाठ्यपुस्तकों से हटाने की प्रवृत्ति को बताया बेतुका
इतिहासकार रोमिला थापर ने मुगलों को पाठ्यपुस्तकों से हटाने की प्रवृत्ति को बेतुका बताया है. उन्होंने कहा है कि इतिहास कोई अलग-अलग टुकड़ों में पढ़ाई जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे पूरे संदर्भ और क्रम में समझना जरूरी है. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि रोमिला थापर का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन क्या है और वह फिलहाल क्या करती हैं.
2.कौन हैं रोमिला थापर?
रोमिला थापर भारत की जानी-मानी इतिहासकार हैं. उनका मुख्य अध्ययन क्षेत्र प्राचीन भारतीय इतिहास रहा है और उन्हें इस विषय की सबसे प्रभावशाली विद्वानों में गिना जाता है. वह दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रोफेसर एमेरिटा हैं. रोमिला थापर लेफ्टिनेंट-जनरल दया राम थापर की बेटी हैं, जिन्होंने ब्रिटिश भारतीय सशस्त्र बलों की मेडिकल सर्विसेज के महानिदेशक के रूप में काम किया था.
3.रोमिला थापर की पढ़ाई-लिखाई
पिता की ट्रांसफरेबल नौकरी के कारण रोमिला थापर का बचपन देश के अलग-अलग शहरों में बीता और उन्हें कई जगह स्कूलों में पढ़ाई करनी पड़ी. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पुणे के सेंट मैरी स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने पुणे के वाडिया कॉलेज से इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की. आगे चलकर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री हासिल की.
4.रोमिला थापर ने कहां से की हायर स्टडीज?
इसके बाद रोमिला थापर हायर स्टडीज के लिए लंदन गईं. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज (SOAS) से प्रसिद्ध इतिहासकार ए.एल. बशम के मार्गदर्शन में भारतीय इतिहास में दूसरी स्नातक उपाधि और फिर 1958 में पीएचडी की डिग्री हासिल की. उनकी अकादमिक ट्रेनिंग ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर का इतिहासकार बनाया.
5.अकादमिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर भी स्पष्ट रुख
अपने करियर के दौरान रोमिला थापर सिर्फ शोध और अध्यापन तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने अकादमिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर भी स्पष्ट रुख अपनाया. 1975-77 के आपातकाल के दौरान वह उन गिने-चुने शिक्षाविदों में शामिल थीं जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रशासन की प्रशंसा करने वाले पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था. इस फैसले की वजह से उन्हें पेशेवर स्तर पर कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा.
6.रोमिला थापर का करियर
शिक्षण कार्य की बात करें तो रोमिला थापर ने 1961 और 1962 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास की रीडर के रूप में काम किया. इसके बाद 1963 से 1970 के बीच वह दिल्ली विश्वविद्यालय में इसी पद पर रहीं. आगे चलकर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रोफेसर के रूप में लंबे समय तक अध्यापन किया. वर्तमान में वह वहीं प्रोफेसर एमेरिटा के रूप में अकादमिक जीवन से जुड़ी हुई हैं.
7.सिर्फ किताबों और रिसर्च तक सीमित नहीं है रोमिला थापर का योगदान
रोमिला थापर का योगदान सिर्फ किताबों और शोध तक सीमित नहीं है. उन्होंने भारतीय इतिहास को देखने और समझने के तरीकों पर गहरा प्रभाव डाला है. आज भी वह इतिहास, शिक्षा और पाठ्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रूप से अपनी राय रखती हैं और सार्वजनिक विमर्श का अहम हिस्सा बनी हुई हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.