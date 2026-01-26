FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Immunity And Stress: मेंटल हेल्थ ही नहीं, इम्युनिटी के लिए भी खतरनाक है स्ट्रेस! ना करें इग्नोर

Immunity And Stress: मेंटल हेल्थ ही नहीं, इम्युनिटी के लिए भी खतरनाक है स्ट्रेस! ना करें इग्नोर

'असली काम अभी बाकी है...' टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पूर्व दिग्गज ने टीम इंडिया को लेकर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा

'असली काम अभी बाकी है...' टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पूर्व दिग्गज ने टीम इंडिया को लेकर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा

UGC Anti Discrimination Rules 2026: यूजीसी ने नए नियम पर क्यों छिड़ा है विवाद, क्या इसके दुरुपयोग का डर वाजिब है?

UGC Anti Discrimination Rules 2026: यूजीसी ने नए नियम पर क्यों छिड़ा है विवाद, क्या इसके दुरुपयोग का डर वाजिब है?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Navgrah Mantra Chanting:कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील

कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील

पेरेंट्स की ये 9 आदतें बच्चों की खुशियां छीन लेती हैं, पर्सनालिटी ही नहीं मेंटल स्टेट भी हो जाता है खराब 

पेरेंट्स की ये 9 आदतें बच्चों की खुशियां छीन लेती हैं, पर्सनालिटी ही नहीं मेंटल स्टेट भी हो जाता है खराब

Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ

Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ

HomePhotos

एजुकेशन

इतिहास की किताबों से मुगलों को हटाने को बेतुका बताने वालीं रोमिला थापर कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी

आज हम आपको बताएंगे कि मुगलों को पाठ्यपुस्तकों से हटाने की प्रवृत्ति को बेतुका बताने वालीं रोमिला थापर का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन क्या है और वह फिलहाल क्या करती हैं...

जया पाण्डेय | Jan 26, 2026, 02:43 PM IST

1.रोमिला थापर ने मुगलों को पाठ्यपुस्तकों से हटाने की प्रवृत्ति को बताया बेतुका

रोमिला थापर ने मुगलों को पाठ्यपुस्तकों से हटाने की प्रवृत्ति को बताया बेतुका
1

इतिहासकार रोमिला थापर ने मुगलों को पाठ्यपुस्तकों से हटाने की प्रवृत्ति को बेतुका बताया है. उन्होंने कहा है कि इतिहास कोई अलग-अलग टुकड़ों में पढ़ाई जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे पूरे संदर्भ और क्रम में समझना जरूरी है. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि रोमिला थापर का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन क्या है और वह फिलहाल क्या करती हैं.

Advertisement

2.कौन हैं रोमिला थापर?

कौन हैं रोमिला थापर?
2

रोमिला थापर भारत की जानी-मानी इतिहासकार हैं. उनका मुख्य अध्ययन क्षेत्र प्राचीन भारतीय इतिहास रहा है और उन्हें इस विषय की सबसे प्रभावशाली विद्वानों में गिना जाता है. वह दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रोफेसर एमेरिटा हैं. रोमिला थापर लेफ्टिनेंट-जनरल दया राम थापर की बेटी हैं, जिन्होंने ब्रिटिश भारतीय सशस्त्र बलों की मेडिकल सर्विसेज के महानिदेशक के रूप में काम किया था.

3.रोमिला थापर की पढ़ाई-लिखाई

रोमिला थापर की पढ़ाई-लिखाई
3

पिता की ट्रांसफरेबल नौकरी के कारण रोमिला थापर का बचपन देश के अलग-अलग शहरों में बीता और उन्हें कई जगह स्कूलों में पढ़ाई करनी पड़ी. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पुणे के सेंट मैरी स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने पुणे के वाडिया कॉलेज से इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की. आगे चलकर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री हासिल की.

4.रोमिला थापर ने कहां से की हायर स्टडीज?

रोमिला थापर ने कहां से की हायर स्टडीज?
4

इसके बाद रोमिला थापर हायर स्टडीज के लिए लंदन गईं. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज (SOAS) से प्रसिद्ध इतिहासकार ए.एल. बशम के मार्गदर्शन में भारतीय इतिहास में दूसरी स्नातक उपाधि और फिर 1958 में पीएचडी की डिग्री हासिल की. उनकी अकादमिक ट्रेनिंग ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर का इतिहासकार बनाया.

TRENDING NOW

5.अकादमिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर भी स्पष्ट रुख

अकादमिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर भी स्पष्ट रुख
5

अपने करियर के दौरान रोमिला थापर सिर्फ शोध और अध्यापन तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने अकादमिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर भी स्पष्ट रुख अपनाया. 1975-77 के आपातकाल के दौरान वह उन गिने-चुने शिक्षाविदों में शामिल थीं जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रशासन की प्रशंसा करने वाले पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था. इस फैसले की वजह से उन्हें पेशेवर स्तर पर कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा.

6.रोमिला थापर का करियर

रोमिला थापर का करियर
6

शिक्षण कार्य की बात करें तो रोमिला थापर ने 1961 और 1962 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास की रीडर के रूप में काम किया. इसके बाद 1963 से 1970 के बीच वह दिल्ली विश्वविद्यालय में इसी पद पर रहीं. आगे चलकर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रोफेसर के रूप में लंबे समय तक अध्यापन किया. वर्तमान में वह वहीं प्रोफेसर एमेरिटा के रूप में अकादमिक जीवन से जुड़ी हुई हैं.

7.सिर्फ किताबों और रिसर्च तक सीमित नहीं है रोमिला थापर का योगदान

सिर्फ किताबों और रिसर्च तक सीमित नहीं है रोमिला थापर का योगदान
7

रोमिला थापर का योगदान सिर्फ किताबों और शोध तक सीमित नहीं है. उन्होंने भारतीय इतिहास को देखने और समझने के तरीकों पर गहरा प्रभाव डाला है. आज भी वह इतिहास, शिक्षा और पाठ्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रूप से अपनी राय रखती हैं और सार्वजनिक विमर्श का अहम हिस्सा बनी हुई हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Navgrah Mantra Chanting:कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
पेरेंट्स की ये 9 आदतें बच्चों की खुशियां छीन लेती हैं, पर्सनालिटी ही नहीं मेंटल स्टेट भी हो जाता है खराब 
पेरेंट्स की ये 9 आदतें बच्चों की खुशियां छीन लेती हैं, पर्सनालिटी ही नहीं मेंटल स्टेट भी हो जाता है खराब
Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ
Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ
इतिहास की किताबों से मुगलों को हटाने को बेतुका बताने वालीं रोमिला थापर कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी
इतिहास की किताबों से मुगलों को हटाने को बेतुका बताने वालीं रोमिला थापर कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी
Numerology: शादी के बाद जिम्मेदा​रियों से दूर भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, जीवनभर महसूस करते हैं घुटन
शादी के बाद जिम्मेदा​रियों से दूर भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, जीवनभर महसूस करते हैं घुटन
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए
इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
आज रथ सप्तमी पर करें ये काम सूर्य की तरह चमक उठेगी तकदीर, तरक्की और सफलता चूमेगी कदम
आज रथ सप्तमी पर करें ये काम सूर्य की तरह चमक उठेगी तकदीर, तरक्की और सफलता चूमेगी कदम
Numerology: नितिन नबीन जैसे 'सेल्फ-मेड लकी' होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नेम-नंबर का गेम क्या BJP अध्यक्ष को बनाएगा सक्सेसफुल?
नितिन नबीन जैसे 'सेल्फ-मेड लकी' होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नेम-नंबर का गेम क्या BJP अध्यक्ष को बनाएगा सक्सेसफुल?
Aaj ka Rashifal: आज इन राशियों को पैसा उधारी या सट्टे में डूबने का रहेगा डर, यहां पढ़ें शनिवार का राशिफल
आज इन राशियों को पैसा उधारी या सट्टे में डूबने का रहेगा डर, यहां पढ़ें शनिवार का राशिफल
MORE
Advertisement