कितनी पढ़ी-लिखी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू Aviva Baig? जानें उनका एजुकेशन और करियर प्रोफाइल

1 . रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड से की सगाई

1

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लंबे समय से गर्लफ्रेंड रहीं अवीवा बेग से सगाई कर ली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेहान वाड्रा ने हाल ही में अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. दोनों पिछले करीब सात साल से रिलेशनशिप में हैं और अब अपने रिश्ते को एक नया नाम देने जा रहे हैं.