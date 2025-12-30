FacebookTwitterYoutubeInstagram
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 6 की मौत, कई लोग घायल

उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, sssc.uk.gov.in पर यूं करें चेक

BPSSC ने जारी किया बिहार एसआई भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, bpssc.bihar.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Khaleda Zia Net Worth: कितनी संपत्ति छोड़ गईं बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया? जानें क्या था सोर्स ऑफ इनकम

प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की तरह इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं क्रिएटिव व धैर्यवान, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान

कितनी पढ़ी-लिखी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू Aviva Baig? जानें उनका एजुकेशन और करियर प्रोफाइल

एजुकेशन

कितनी पढ़ी-लिखी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू Aviva Baig? जानें उनका एजुकेशन और करियर प्रोफाइल

खबर है कि प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है. आज हम आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी की होने वाली बहू कितनी पढ़ी-लिखी हैं और उनका करियर प्रोफाइल कैसा रहा है...

जया पाण्डेय | Dec 30, 2025, 12:05 PM IST

1. रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड से की सगाई

रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड से की सगाई
1

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लंबे समय से गर्लफ्रेंड रहीं अवीवा बेग से सगाई कर ली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेहान वाड्रा ने हाल ही में अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. दोनों पिछले करीब सात साल से रिलेशनशिप में हैं और अब अपने रिश्ते को एक नया नाम देने जा रहे हैं.

2.कितनी पढ़ी-लिखी हैं प्रियंका गांधी की होने वाली बहू?

कितनी पढ़ी-लिखी हैं प्रियंका गांधी की होने वाली बहू?
2

इस खबर के सामने आते ही अवीवा बेग को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी बढ़ गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग कितनी पढ़ी-लिखी हैं और उनका करियर प्रोफाइल कैसा रहा है.

3.अवीवा बेग का एजुकेशन बैकग्राउंड

अवीवा बेग का एजुकेशन बैकग्राउंड
3

25 साल की अवीवा बेग ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल, बाराखंभा रोड से पूरी की है. इसके बाद उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. पढ़ाई के दौरान ही उन्हें मीडिया, कंटेंट और क्रिएटिव फील्ड में गहरी रुचि हो गई थी.

4.अवीवा बेग के करियर की शुरुआत

अवीवा बेग के करियर की शुरुआत
4

अवीवा बेग ने साल 2016 में Creative IMAGE Magazine से इंटर्नशिप के जरिए अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने Verve Magazine India में भी इंटर्न के तौर पर काम किया, जहां उन्हें फैशन, लाइफस्टाइल और मीडिया इंडस्ट्री को करीब से समझने का मौका मिला.

5.अवीवा बेग का प्रोफेशनल सफर

अवीवा बेग का प्रोफेशनल सफर
5

करियर के अगले पड़ाव में अवीवा ने I-Parliament जर्नल में Editor-in-Chief के रूप में जिम्मेदारी संभाली. यहां उन्होंने कंटेंट स्ट्रैटेजी, एडिटोरियल प्लानिंग और टीम मैनेजमेंट का अनुभव हासिल किया. इसके अलावा उन्होंने कुछ समय तक मार्केटिंग फील्ड में भी काम किया जिससे उन्हें ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन की अच्छी समझ मिली.

6.फिलहाल क्या करती हैं अवीवा बेग?

फिलहाल क्या करती हैं अवीवा बेग?
6

फिलहाल अवीवा बेग PlusRymn के साथ एक Producer के तौर पर फ्रीलांसिंग कर रही हैं. इसके साथ-साथ वह फोटोग्राफी और क्रिएटिव प्रोडक्शन से भी जुड़ी हुई हैं और स्वतंत्र रूप से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं.

7.रेहान वाड्रा का प्रोफेशन

रेहान वाड्रा का प्रोफेशन
7

वहीं रेहान वाड्रा की बात करें तो वह एक जाने-माने विजुअल आर्टिस्ट हैं. उनके पोर्टफोलियो में वाइल्डलाइफ, स्ट्रीट और बिजनेस फोटोग्राफी शामिल है. उन्होंने साल 2017 में नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में अपनी पहली सोलो एग्जीबिशन Dark Perception का आयोजन किया था जिसे कला प्रेमियों से काफी सराहना मिली थी.

