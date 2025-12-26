कितनी पढ़ी-लिखी हैं ओडिशा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया काम

3 . वर्तमान में किस पद पर हैं आईएएस अनु गर्ग?

IAS अनु गर्ग वर्तमान में राज्य की विकास आयुक्त हैं. वह प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी और वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का पदभार भी संभालती हैं. फरवरी 2023 में उन्होंने डेवलेपमेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा था. डेवलेपमेंट कमिश्नर राज्य का दूसरा सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी है.