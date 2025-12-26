FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

एमपी के सिवनी से हैरान करने वाला मामला, 22 लड़कियों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप, लड़कियों को दर्द और अकड़न की शिकायत | जयपुर- चौमूं में हिंदू संगठनों ने पुलिस पर हुई पत्थरबाजी के खिलाफ किया प्रदर्शन, पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन की मांग | जमानत के खिलाफ , उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने का विरोध, जनवादी महिला समिति ने दिल्ली HC के बाहर किया प्रदर्शन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CAT 2025 में नहीं ला पाए बढ़िया स्कोर? जानें अब मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए आपके पास क्या हैं विकल्प

CAT 2025 में नहीं ला पाए बढ़िया स्कोर? जानें अब मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए आपके पास क्या हैं विकल्प

PM Modi: 'वीर बाल दिवस' समारोह के लिए भारत मंडपम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, जानें कब शुरू होगा ये कार्यक्रम

PM Modi: 'वीर बाल दिवस' समारोह के लिए भारत मंडपम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, जानें कब शुरू होगा ये कार्यक्रम

Cough Relief: खांसी-गले की खराश से तुरंत मिलेगी राहत, शहद में इस तरह मिलाकर खाएं ये मसाला 

Cough Relief: खांसी-गले की खराश से तुरंत मिलेगी राहत, शहद में इस तरह मिलाकर खाएं ये मसाला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर

'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर

AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी

AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें टिकट बुकिंग से कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी

क्या है डार्क शॉवरिंग ट्रेंड? लाइट बंद करके नहाना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, जानिए वजह

क्या है डार्क शॉवरिंग ट्रेंड? लाइट बंद करके नहाना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, जानिए वजह

HomePhotos

एजुकेशन

कितनी पढ़ी-लिखी हैं ओडिशा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया काम

आईएएस अनु गर्ग को ओडिशा की चीफ सेक्रेटरी नामित किया गया है. वह यह पद संभालने वाली राज्य की पहली महिला अधिकारी हैं, जानें उन्होंने किस स्कूल-कॉलेज से पढ़ाई-लिखाई की है...

जया पाण्डेय | Dec 26, 2025, 10:59 AM IST

1.ओडिशा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग

ओडिशा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग
1

अनु गर्ग 1 जनवरी 2026 से ओडिशा की चीफ सेक्रेटरी का पदभार संभालेंगी. खास बात यह है कि 1991 बैच की आईएएस अधिकारी अनु गर्ग ओडिशा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी होंगी.  वह मनोज आहूजा की जगह लेंगी जो 31 दिसंबर को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं.

Advertisement

2.IAS अनु गर्ग का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन

IAS अनु गर्ग का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन
2

अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो आईएएस अनु गर्ग ने डीयू के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और फिर अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ की डिग्री हासिल की है.

3.वर्तमान में किस पद पर हैं आईएएस अनु गर्ग?

वर्तमान में किस पद पर हैं आईएएस अनु गर्ग?
3

IAS अनु गर्ग वर्तमान में राज्य की विकास आयुक्त हैं. वह प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी और वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का पदभार भी संभालती हैं. फरवरी 2023 में उन्होंने डेवलेपमेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा था. डेवलेपमेंट कमिश्नर राज्य का दूसरा सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी है.

4.आईएएस अनु गर्ग ने किन बड़े पदों पर किया काम?

आईएएस अनु गर्ग ने किन बड़े पदों पर किया काम?
4

ओडिशा कैडर की 1991 बैच की आईएएस अनु गर्ग के पास राज्य, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर तीन दशकों से अधिक का प्रशासनिक अनुभव है. अनु गर्ग इससे पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त-सह-सचिव और महिला एवं बाल विकास एवं श्रम एवं ईएसआई जैसे विभागों में प्रधान सचिव के रूप में काम कर चुकी हैं.

TRENDING NOW

5.जिला स्तर पर आईएएस अनु गर्ग ने किन बड़े पदों पर किया काम?

जिला स्तर पर आईएएस अनु गर्ग ने किन बड़े पदों पर किया काम?
5

उन्होंने जिला स्तर पर कई अहम पदों का भी काम किया जिनमें संबलपुर और बरगढ़ की जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, साथ ही कालाहांडी और झारसुगुड़ा में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उप-कलेक्टर के पद शामिल हैं. 

6.नेशनल लेवल पर किन बड़े पदों आईएएस अनु गर्ग ने किया काम?

नेशनल लेवल पर किन बड़े पदों आईएएस अनु गर्ग ने किया काम?
6

राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारत सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर काम किया जिनमें वस्त्र मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव और प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव के रूप में काम करना शामिल है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर
'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर
AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी
AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें टिकट बुकिंग से कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी
क्या है डार्क शॉवरिंग ट्रेंड? लाइट बंद करके नहाना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, जानिए वजह
क्या है डार्क शॉवरिंग ट्रेंड? लाइट बंद करके नहाना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, जानिए वजह
Horror series:8 एपिसोड की ऐसी भयानक डरावनी सीरीज, जिसे देखने के बाद आंख बंद करते ही होगा अजीब सा एहसास
Horror series:8 एपिसोड की ऐसी भयानक डरावनी सीरीज, जिसे देखने के बाद आंख बंद करते ही होगा अजीब सा एहसास
Train Fare Hike: पहले के मुकाबले कितना बढ़ गया ट्रेन का किराया, लंबी यात्रा करने वालों को कितने रुपये का पड़ेगा टिकट
Train Fare Hike: पहले के मुकाबले कितना बढ़ गया ट्रेन का किराया, लंबी यात्रा करने वालों को कितने रुपये का पड़ेगा टिकट
MORE
Advertisement
धर्म
Budh Dosh: बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
Vastu Effects On Travel: सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
Vinayak Chaturthi 2025: आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
MORE
Advertisement