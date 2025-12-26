कितनी पढ़ी-लिखी हैं ओडिशा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया काम

एमपी के सिवनी से हैरान करने वाला मामला, 22 लड़कियों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप, लड़कियों को दर्द और अकड़न की शिकायत | जयपुर- चौमूं में हिंदू संगठनों ने पुलिस पर हुई पत्थरबाजी के खिलाफ किया प्रदर्शन, पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन की मांग | जमानत के खिलाफ , उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने का विरोध, जनवादी महिला समिति ने दिल्ली HC के बाहर किया प्रदर्शन
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 26, 2025, 10:59 AM IST
1.ओडिशा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग
अनु गर्ग 1 जनवरी 2026 से ओडिशा की चीफ सेक्रेटरी का पदभार संभालेंगी. खास बात यह है कि 1991 बैच की आईएएस अधिकारी अनु गर्ग ओडिशा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी होंगी. वह मनोज आहूजा की जगह लेंगी जो 31 दिसंबर को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं.
2.IAS अनु गर्ग का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन
अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो आईएएस अनु गर्ग ने डीयू के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और फिर अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ की डिग्री हासिल की है.
3.वर्तमान में किस पद पर हैं आईएएस अनु गर्ग?
IAS अनु गर्ग वर्तमान में राज्य की विकास आयुक्त हैं. वह प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी और वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का पदभार भी संभालती हैं. फरवरी 2023 में उन्होंने डेवलेपमेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा था. डेवलेपमेंट कमिश्नर राज्य का दूसरा सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी है.
4.आईएएस अनु गर्ग ने किन बड़े पदों पर किया काम?
ओडिशा कैडर की 1991 बैच की आईएएस अनु गर्ग के पास राज्य, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर तीन दशकों से अधिक का प्रशासनिक अनुभव है. अनु गर्ग इससे पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त-सह-सचिव और महिला एवं बाल विकास एवं श्रम एवं ईएसआई जैसे विभागों में प्रधान सचिव के रूप में काम कर चुकी हैं.
5.जिला स्तर पर आईएएस अनु गर्ग ने किन बड़े पदों पर किया काम?
उन्होंने जिला स्तर पर कई अहम पदों का भी काम किया जिनमें संबलपुर और बरगढ़ की जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, साथ ही कालाहांडी और झारसुगुड़ा में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उप-कलेक्टर के पद शामिल हैं.
6.नेशनल लेवल पर किन बड़े पदों आईएएस अनु गर्ग ने किया काम?
राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारत सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर काम किया जिनमें वस्त्र मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव और प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव के रूप में काम करना शामिल है.
