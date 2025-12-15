कितना पढ़े-लिखे हैं नितिन नबीन? जानें BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष का एजुकेशन प्रोफाइल

5 . नितिन नबीन का राजनीतिक सफर

5

नितिन नबीन ने साल 2006 में पटना पश्चिम से उपचुनाव में अपना पहला चुनाव जीता और बिहार विधान सभा के सदस्य बने. निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के बाद उन्होंने बांकीपुर सीट का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया. वे 2010, 2015, 2020 और 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में फिर से निर्वाचित हुए हैं और 2025 के चुनाव में उन्होंने आरजेडी की रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से हराया.