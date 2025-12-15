कितना पढ़े-लिखे हैं नितिन नबीन? जानें BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष का एजुकेशन प्रोफाइल

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 15, 2025, 11:31 AM IST
1.बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन
बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी ने अपना अगला राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. वह केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह लेंगे. आज हम आपको बताएंगे कि वह कितने पढ़े-लिखे हैं और राजनीति में उनका करियर कैसा रहा है.
2.बिहार सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं नितिन नबीन
नितिन नबीन बीजेपी के दिग्गज नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं. वह बिहार सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं इसलिए उन्हें शासन का बढ़िया अनुभव रहा है. उन्होंने बीजेपी के युवा मोर्चा के लिए भी बड़े पैमाने पर काम किया है और राज्य प्रभारी रहने का अनुभव भी रखते हैं.
3.नितिन नबीन का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन
अगर उनकी पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो चुनाव आयोग को दिए अपने डिटेल्स के मुताबिक उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है. उन्होंने साल 1998 में दिल्ली के CSKM पब्लिक स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की है.
4.दिल्ली के इस स्कूल से पढ़े हैं नितिन नबीन
सीएसकेएम पब्लिक स्कूल की स्थापना साल 1986 में लेफ्टिनेंट कर्नल पीएस सत्संगी ने की थी. इसमें सीबीएसई माध्यम से पढ़ाई होती है और यह दिल्ली के पुराने बोर्डिंग स्कूल में से एक है. इसके संस्थापक कर्नल सत्संगी को शिक्षा में उनके योगदान के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है.
5.नितिन नबीन का राजनीतिक सफर
नितिन नबीन ने साल 2006 में पटना पश्चिम से उपचुनाव में अपना पहला चुनाव जीता और बिहार विधान सभा के सदस्य बने. निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के बाद उन्होंने बांकीपुर सीट का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया. वे 2010, 2015, 2020 और 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में फिर से निर्वाचित हुए हैं और 2025 के चुनाव में उन्होंने आरजेडी की रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से हराया.
6.बिहार के सड़क निर्माण मंत्री हैं नितिन नबीन
नितिन नबीन बिहार सरकार में कई मंत्री पदों पर रह चुके हैं. उन्होंने फरवरी 2021 से अगस्त 2022 तक सड़क निर्माण मंत्री के रूप में काम किया और फरवरी 2025 में उन्हें दोबारा यही पोर्टफोलियो दिया गया.
