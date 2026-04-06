MBA की डिग्री को बेकार बताने वाले Nikhil Kamath कितने पढ़े-लिखे हैं? कैसे कॉल सेंटर से नौकरी शुरू कर खड़ी कर दी अरबों की कंपनी

1 . जब निखिल कामथ ने MBA को बताया था बेकार

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जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ अपने एक पुराने बयान को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने पहले कहा था कि अगर कोई 25 साल की उम्र में एमबीए कर रहा है तो शायद वह अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा. अब जब वह कोलंबिया बिजनेस स्कूल के एक कार्यक्रम में पहुंचे तो एक स्टूडेंट ने उनसे सीधा सवाल कर लिया कि जब आपको एमबीए की डिग्री इतनी जरूरी नहीं लगती तो आप यहां क्यों आए हैं.

(Image: @nikhilkamathcio)