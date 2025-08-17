भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले 5 Smartphones, देखें आपका फोन लिस्ट में या नहीं
'एक हाथ में छाता तो दूसरे में पानी की बोतल...' लंदन की सड़कों पर कैजुअल लुक में नजर आए विराट-अनुष्का, Video Viral
Indian Railway: रेलवे परीक्षा कैंडिडेट्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब इन रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
Rashifal 18 August 2025: कर्क और तुला वालों के बनेंगे काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कितने पढ़े लिखे हैं CP Radhakrishnan? जिन्हें NDA ने देश का अगला उपराष्ट्रपति पद के लिए बनाया है अपना उम्मीदवार
भारत या श्रीलंका, किसने जीता है सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? यहां देखें पूरी लिस्ट
टेस्ट इतिहास के 5 सबसे महंगे ओवर, इस गेंदबाज ने जड़े थे 35 रन
NDA ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया
कहीं आपकी प्राइवेसी खतरे में तो नहीं? होटल रूम में ऐसे पकड़ें हिडन कैमरा
टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे MS Dhoni? पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा
एजुकेशन
राजा राम | Aug 17, 2025, 09:27 PM IST
1.भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की घोषणा
भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ के इस्तीफे के बाद लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि अगला उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा की कि सर्वसम्मति से उम्मीदवार का चयन किया गया.
2.नाम पर काफी देर तक चर्चा
एनडीए की ओर से यह मौका महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मिला है. बताया जा रहा है कि उनके नाम पर काफी देर तक चर्चा होने के बाद सहमति बनी है.
3.तमिलनाडू के रहने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन
मूलरूप से तमिलनाडू के रहने वाले सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर काफी पुराना है. वह दो बार कोयंबटूर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं. इसके अलावा वह भाजपा के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं.
4.संगठन की कई जिम्मेदारियां संभालीं
महज 16 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस से जुड़कर सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी. इसके बाद धीरे-धीरे वह भाजपा में सक्रिय होते गए और संगठन की कई जिम्मेदारियां संभालीं.
5.मदुरै विश्वविद्यालय से बीबीए की पढ़ाई की
अब जबकि उम्मीद जताई जा रही है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति के प्रबल दावेदार सीपी राधाकृष्णन ही होंगे. तो चलिये अब उनके राजनीतिक करियर के साथ-साथ उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में भी आपको बताते हैं. दरअसल, उन्होंने 1978 में मदुरै विश्वविद्यालय से बीबीए की पढ़ाई की थी.
6.67 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति
बात अगर उनकी संपत्ति की करें उनके पास 67 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जबकि करीब 2.36 करोड़ रुपये की देनदारी बताई जाती है.