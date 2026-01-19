कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 19, 2026, 03:30 PM IST
1.फिलहाल चर्चा में क्यों हैं अपर्णा यादव?
समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री स्व. मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के रिश्ते को लेकर हाल के दिनों में काफी चर्चाएं रही हैं. इसी बीच लोगों की दिलचस्पी अपर्णा यादव की शिक्षा, सामाजिक कार्य और राजनीतिक सफर को लेकर भी बढ़ी है.
2.कितनी पढ़ी-लिखी हैं अपर्णा यादव?
अपर्णा यादव की शैक्षणिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत मानी जाती है. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज से की. इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल (Alliance Manchester Business School) से एमबीए की डिग्री हासिल की. अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सामाजिक मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही है. इसके साथ ही उन्हें संगीत से विशेष लगाव है और उन्होंने लखनऊ के भातखंडे संगीत संस्थान से शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा भी ली है.
3.NGO भी चलाती हैं अपर्णा यादव
अपर्णा यादव सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं. उन्होंने ‘Be Aware’ नामक एक गैर-सरकारी संगठन की स्थापना की, जो मुख्य रूप से पशु कल्याण और आवारा जानवरों की सुरक्षा के लिए काम करता है. इसके अलावा वे महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर भी लगातार आवाज उठाती रही हैं.
4.अपर्णा यादव का फैमिली बैकग्राउंड
उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी सार्वजनिक जीवन से जुड़ा रहा है. उनके पिता अरविंद सिंह बिष्ट एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में सूचना आयुक्त के पद पर भी कार्य कर चुके हैं. उनकी मां अंबी बिष्ट लखनऊ नगर निगम में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं.
5.कैसे हुई थी अपर्णा की पति प्रतीक से मुलाकात?
अपर्णा और प्रतीक यादव की जान-पहचान स्कूल के दिनों से रही है. बाद में उनका विवाह हुआ और वे यादव परिवार की राजनीतिक विरासत से जुड़ गईं. इस पारिवारिक माहौल ने उनके अंदर राजनीति के प्रति रुचि को और मजबूत किया.
6.अपर्णा यादव की राजनीति में एंट्री
राजनीतिक रूप से अपर्णा यादव ने साल 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा. इस चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से पराजय मिली. हालांकि यह हार उनके राजनीतिक करियर का अंत नहीं बनी.
7.2022 में अपर्णा यादव ने थामा बीजेपी का हाथ
जनवरी 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया. उसी साल उन्हें भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश का राज्य उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया. उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव खुद नहीं लड़ा, लेकिन पार्टी के प्रचार और जनसंपर्क अभियानों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया.
8.यादव परिवार से अलग छवि
आज अपर्णा यादव एक ऐसी युवा राजनीतिक हस्ती के रूप में जानी जाती हैं, जो केवल यादव परिवार की पहचान तक सीमित नहीं रहना चाहतीं. वे शिक्षा, सामाजिक सेवा और राजनीति के माध्यम से अपनी एक अलग और स्वतंत्र छवि बनाने का प्रयास कर रही हैं.
