कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग

2 . कितनी पढ़ी-लिखी हैं अपर्णा यादव?

2

अपर्णा यादव की शैक्षणिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत मानी जाती है. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज से की. इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल (Alliance Manchester Business School) से एमबीए की डिग्री हासिल की. अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सामाजिक मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही है. इसके साथ ही उन्हें संगीत से विशेष लगाव है और उन्होंने लखनऊ के भातखंडे संगीत संस्थान से शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा भी ली है.