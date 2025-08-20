इस खिलाड़ी की वजह से इतिहास का पहला टेस्ट जीत पाया था भारत, 1 से 11 हर नंबर पर बैटिंग की, जानिए कहानी...
'किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई नाता नहीं', इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसा क्यों कहा?
वो 5 खिलाड़ी, जिसने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में की ओपनिंग, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल
Worlds Weakest Currency: इस देश में बोलती है भारतीय करेंसी की तूती, 1000 रुपये की वैल्यू है 5 लाख
कितनी पढ़ी-लिखी हैं Miss Universe India 2025 मनिका विश्वकर्मा? DU से कर रहीं ये खास कोर्स
Asia Cup 2025 के लिए कब रवाना होगी टीम इंडिया, क्या UAE में प्रैक्टिस नहीं करेंगे भारतीय खिलाड़ी?
ये हैं भारत के 7 सबसे खतरनाक पहाड़ी रास्ते, Adventure Lovers के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन
ICC वनडे रैंकिंग में की लिस्ट से विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम गायब! यहां जानें क्यों हुआ ऐसा
कितनी भी कोशिश कर लें ठग, नहीं मांग पाएंगे GPay-PhonePe-Paytm से पैसे, सरकार ने बनाया तगड़ा प्लान
Former PM Rajiv Gandhi: जब राजीव गांधी पर हुआ था हमला, जानिए पूरी कहानी
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 20, 2025, 04:39 PM IST
1.कौन हैं मनिका विश्वकर्मा?
राजस्थान के श्रीगंगानगर की मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 घोषित किया गया है. मनिका इस साल के अंत में थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.
2.कितनी पढ़ी-लिखी हैं मनिका विश्वकर्मा?
मनिका ने सौंदर्य प्रतियोगिता की वजह से कभी भी अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं किया. आज हम आपको उनके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे.
3.दिल्ली यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स कर रहीं मनिका?
मनिका विश्वकर्मा राजस्थान के श्रीगंगानगर से ताल्लुक रखती हैं लेकिन वह दिल्ली में रहती हैं. वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं.
4.पेंटिंग और डासिंग का भी है शौक
मनिका क्लासिकल डांसर और कुशल चित्रकार भी हैं. उन्हें ललित कला अकादमी और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स जैसे संस्थान सम्मानित भी कर चुके हैं.
5.न्यूरोनोवा की संस्थापक हैं मनिका
वह न्यूरोनोवा की संस्थापक हैं जो न्यूरोडाइवर्जेंस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच है जिसमें ADHD पर विशेष जोर दिया जाता है. इस प्रयास के माध्यम से वह इस विचार को बढ़ावा देना चाहती हैं कि न्यूरोडाइवर्जेंस एक विकलांगता नहीं बल्कि एक स्ट्रेन्थ हैं.
6.मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का भी जीत चुकी हैं खिताब
मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतने से पहले वह मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब भी जीत चुकी हैं. यह सौंदर्य प्रतियोगिता में उनकी निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाता है.
7.युवा लड़कियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं मनिका
मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया जाना, उन युवा महिलाओं के लिए एक गौरव की बात है जो अपनी बुद्धि, प्रतिभा और एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही हैं. उनकी राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की डिग्री, उनकी कलात्मक क्षमता और न्यूरोडाइवर्जेंस के बारे में जागरूकता जैसे सामाजिक मुद्दों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दर्शाती है.
8.मिस यूनिवर्स की काफी मजबूत दावेदार हैं मनिका
मिस यूनिवर्स के वैश्विक मंच पर एक भारतीय प्रतिनिधि के रूप में वह काफी मजबूत हैं. दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होते हुए मनिका सशक्तिकरण, ज्ञान प्रसार और सामाजिक उत्तरदायित्व की विरासत को भी आगे बढ़ा रही हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.