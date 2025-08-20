कितनी पढ़ी-लिखी हैं Miss Universe India 2025 मनिका विश्वकर्मा? DU से कर रहीं ये खास कोर्स

7 . युवा लड़कियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं मनिका

मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया जाना, उन युवा महिलाओं के लिए एक गौरव की बात है जो अपनी बुद्धि, प्रतिभा और एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही हैं. उनकी राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की डिग्री, उनकी कलात्मक क्षमता और न्यूरोडाइवर्जेंस के बारे में जागरूकता जैसे सामाजिक मुद्दों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दर्शाती है.