कितनी पढ़ी-लिखी हैं कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा? जानें क्यों छोड़ी RPSC की बड़ी जिम्मेदारी

5 . मंजू की नियुक्ति पर उठे थे सवाल

हालांकि उनकी नियुक्ति राजनीतिक बहस से अछूती नहीं रही. आप के संस्थापक सदस्य और कांग्रेस नेतृत्व के मुखर आलोचक कुमार विश्वास की पत्नी होने की वजह से उनकी नियुक्ति को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद मंजू शर्मा का कार्यकाल इस उम्मीद के साथ शुरू हुआ कि उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि आयोग की कार्यवाही में निष्पक्षता और तत्परता लाएगी.