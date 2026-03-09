ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनके प्रोफेशन के साथ मानुषी छिल्लर के साथ कनेक्शन

1 . 2026 टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनी टीम इंडिया

1

भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 2026 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया. इस जीत में 27 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन का भी अहम योगदान रहा. हालांकि उनके शानदार प्रदर्शन के अलावा एक और वजह से वह चर्चा में रहे.

(Image Credit: Social Media)