कितने पढ़े-लिखे हैं रूस में भारतीय मूल के विधायक अभय सिंह? भारत से खास अपील कर फिर से चर्चा में आए

3 . कितने पढ़े-लिखे हैं अभय सिंह?

अभय सिंह की शुरुआती पढ़ाई पटना के लोयोला हाई स्कूल से हुई है. इसके बाद उन्होंने मेडिकल में करियर बनाने का सोचा और एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए रूस चले गए. यहां उन्होंने कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई की. हालांकि इसके बाद वह अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस के लिए पटना तो लौटे लेकिन उनका मन रूस में ही रम गया था.