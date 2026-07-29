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कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां

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कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां

वी. कामाकोटि परीक्षा सुधारों के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित हाई पावर्ड टास्क फोर्स का हिस्सा हैं. उनपर प्रियंका गांधी के गौमूत्र एक्सपर्ट बयान के बाद वह चर्चा में आ गए हैं और लोग उनके एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं...

Jaya Pandey | Jul 29, 2026, 10:22 AM IST

1.कौन हैं वी कामाकोटि?

कौन हैं वी कामाकोटि?
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लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की एक टिप्पणी को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया. उन्होंने परीक्षा सुधारों के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित हाई पावर्ड टास्क फोर्स शामिल आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को गौमूत्र एक्सपर्ट कहा. उनके इस बयान के बाद प्रोफेसर वी. कामाकोटि के एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड को लेकर चर्चा तेज हो गई है. 
(All Image Credit: ANI)

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2.IIT मद्रास से क्या है वी कामाकोटि का कनेक्शन?

IIT मद्रास से क्या है वी कामाकोटि का कनेक्शन?
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प्रोफेसर वी. कामाकोटि भारत के जाने-माने कंप्यूटर साइंटिस्ट और शिक्षाविद हैं. वह जनवरी 2022 से आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के पद पर हैं. कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी और VLSI डिजाइन जैसी फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज है. उनकी इसी विशेषज्ञता को देखते हुए उन्हें टेक्निकल , साइबर सिक्योरिटी, माइक्रोप्रोसेसर और हायर एजुकेशन से जुड़े कई अहम संस्थागत और सरकारी कामों से जोड़ा जाता है. 

3.वी कामाकोटि का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है?

वी कामाकोटि का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है?
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वी कामाकोटि ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की है. उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में एमएस और पीएचडी की. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने IISc बेंगलुरु के सुपरकंप्यूटर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में पोस्ट-डॉक्टोरल वर्क भी किया. उन्होंने चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में भी पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च की.

4.प्रोफेसर वी.कामाकोटि का प्रोफेशनल बैकग्राउंड

प्रोफेसर वी.कामाकोटि का प्रोफेशनल बैकग्राउंड
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प्रोफेसर कामाकोटि साल 2001 में आईआईटी मद्रास के फैकल्टी से जुड़े थे और दो दशक से भी ज्यादा समय तक उन्होंने संस्थान में एकेडमिक और रिसर्च से जुड़े बड़े पदों पर काम किया. जनवरी 2022 में उन्हें आईआईटी मद्रास का डायरेक्टर नियुक्त किया गया. निदेशक बनने से पहले भी वह आईआईटी मद्रास में JEE के चेयरमैन और इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी एंड स्पॉन्सर्ड रिसर्च के एसोसिएट डीन के रूप में भी काम कर चुके हैं.

TRENDING NOW

5.सिर्फ आईआईटी मद्रास तक सीमित नहीं रहा काम

सिर्फ आईआईटी मद्रास तक सीमित नहीं रहा काम
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प्रोफेसर कामाकोटि का काम सिर्फ आईआईटी मद्रास तक सीमित नहीं रहा है. वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं. इसके अलावा वह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से गठित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स की अध्यक्षता भी कर चुके हैं. वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ी तकनीकी समितियों में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

6.किन पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं वी.कामाकोटि?

किन पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं वी.कामाकोटि?
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प्रोफेसर वी. कामाकोटि को उनके अकादमिक और तकनीकी योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं. इनमें डीआरडीओ अकादमिक एक्सीलेंस अवॉर्ड, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन का टेक्नो विजनरी अवॉर्ड, अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप, ACCS लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड, आईबीएम फैकल्टी अवॉर्ड और वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवॉर्ड शामिल हैं. उन्हें साल 2026 में पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है.

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