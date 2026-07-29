कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां

3 . वी कामाकोटि का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है?

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वी कामाकोटि ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की है. उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में एमएस और पीएचडी की. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने IISc बेंगलुरु के सुपरकंप्यूटर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में पोस्ट-डॉक्टोरल वर्क भी किया. उन्होंने चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में भी पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च की.