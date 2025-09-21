कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी

Crime News: बहू को वफादारी साबित करने लिए देनी पड़ी अग्निपरीक्षा, खौलते तेल में डलवाया हाथ, जानिए पूरा मामला
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 21, 2025, 03:27 PM IST
1.कौन हैं आईएफएस गौरंगालाल दास?
विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे गौरांगलाल दास को कोरिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है. वह जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे. आज हम आपको बताएंगे कि गौरांगलाल दास कौन हैं, कितने पढ़े-लिखे हैं और उनका अब तक का डिप्लोमैट करियर कैसा रहा है.
2.सेंट स्टीफंस कॉलेज से की है पढ़ाई
असम के बारपेटा में जन्मे गौरांगलाल दास अपनी कूटनीतिक कुशलता और शैक्षणिक उपलब्धियों दोनों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 1991 में 10वीं में टॉप किया था और साल 1993 में 12वीं में साइंस स्ट्रीम में दूसरा स्थान हासिल किया था. इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से इकोनॉमी ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की.
3.पत्नी भी हैं दिल्ली सरकार में बड़ी अधिकारी
उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमी में पोस्टग्रेजुएशन भी किया है. दिल्ली सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी और झारखंड के एक रेलवे अधिकारी की बेटी हर्षा दास उनकी पत्नी हैं और उनके दो बच्चे हैं जिनमें से बेटा 10वीं और बेटी 5वीं की पढ़ाई कर रही है. दास के भाई हेमंगा लाल दास फेसबुक के कैलिफ़ोर्निया ऑफिस में इंजीनियर हैं.
4.IFS बनकर इन अहम पदों पर किया काम
गौरांगलाल दास 1999 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और उन्होंने भारतीय विदेश सेवा में कई अहम पदों पर काम किया है. दास अपनी वर्तमान भूमिका में पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को दूर करने के लिए भारत और चीन के बीच चल रही वार्ताओं में अहम भूमिका निभा रहे हैं जिसने 2020 से दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित किया है.
5.इन बड़े पदों पर किया काम
इससे पहले उन्होंने ताइवान में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय भारत-ताइपे एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में काम किया, जहां उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत किया. उन्होंने विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी (अमेरिका) का पद भी संभाला, जहां उन्होंने यूएस के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी का प्रबंधन किया, और वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में काउंसलर (राजनीतिक) के रूप में काम किया.
6.डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान PMO में अहम पद
इसके अलावा उन्होंने बीजिंग स्थित भारतीय मिशन में विभिन्न पदों पर काम किया और चीनी मामलों में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में विदेश मामलों के उप सचिव के रूप में भी काम किया है.
