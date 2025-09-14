FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन

टाॅप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड्स: समाज को नई दिशा देने वाले भारतीयों का होगा 16 सितंबर को सम्मान

किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?

कोलेस्ट्रॉल से जाम हुई नसों को खोलने के लिए रोज सुबह ये चूर्ण खा लें, डायबिटीज से लेकर यूरिक एसिड तक रहेगा कंट्रोल

Ardh Kumbh 2027: अर्ध कुंभ 2027 की तारीख घोषित, हरिद्वार में पहली बार साधु-संन्यासियों के साथ होंगे 3 शाही स्नान

पहलगाम हमले के जख्मों पर नमक छिड़क रहा भारत-पाकिस्तान मैच, पीड़ित परिवार बोला- 'ऑपरेशन सिंदूर व्यर्थ लगता है'

भारत में क्या पढ़ना पसंद करते हैं नेपाली स्टूडेंट्स? ये कोर्स हैं सबसे पॉपुलर

Diabetes: डायबिटीज मरीज नाश्ते में खाएं ये 4 चीजें, कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

कभी सिविल सेवा में किया था टॉप, अब ₹15000 की घूस लेते पकड़े गए 'साहब', जानें अश्विनी कुमार पांडा की पूरी दास्तां

इथेनॉल विवाद पर बोले Nitin Gadkari- '200 करोड़ का है मेरा दिमाग, ईमानदारी से कमाना जानता हूं'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
टाॅप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड्स: समाज को नई दिशा देने वाले भारतीयों का होगा 16 सितंबर को सम्मान

टाॅप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड्स: समाज को नई दिशा देने वाले भारतीयों का होगा 16 सितंबर को सम्मान

Ardh Kumbh 2027: अर्ध कुंभ 2027 की तारीख घोषित, हरिद्वार में पहली बार साधु-संन्यासियों के साथ होंगे 3 शाही स्नान

अर्ध कुंभ 2027 की तारीख घोषित, हरिद्वार में पहली बार साधु-संन्यासियों के साथ होंगे 3 शाही स्नान

पहलगाम हमले के जख्मों पर नमक छिड़क रहा भारत-पाकिस्तान मैच, पीड़ित परिवार बोला- 'ऑपरेशन सिंदूर व्यर्थ लगता है'

पहलगाम हमले के जख्मों पर नमक छिड़क रहा भारत-पाकिस्तान मैच, पीड़ित परिवार बोला- 'ऑपरेशन सिंदूर व्यर्थ लगता है'

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन

कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन

किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?

किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?

कोलेस्ट्रॉल से जाम हुई नसों को खोलने के लिए रोज सुबह ये चूर्ण खा लें, डायबिटीज से लेकर यूरिक एसिड तक रहेगा कंट्रोल

कोलेस्ट्रॉल से जाम हुई नसों को खोलने के लिए रोज सुबह ये चूर्ण खा लें, डायबिटीज से लेकर यूरिक एसिड तक रहेगा कंट्रोल

HomePhotos

एजुकेशन

कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन

आज हम आपको बताएंगे कि टीना डाबी के पति मेडिकल लाइन छोड़कर कैसे सिविल सेवा में आ गए और उनकी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में कौन सी रैंक आई थी?

जया पाण्डेय | Sep 14, 2025, 11:37 AM IST

1.परिचय की मोहताज नहीं हैं टीना डाबी

परिचय की मोहताज नहीं हैं टीना डाबी
1

टीना डाबी 2016 बैच की IAS अधिकारी हैं. उन्होंने 2015 में UPSC सिविल सेवा परीक्षा में पहली रैंक हासिल करके इतिहास रच दिया था. 9 नवंबर 1993 को मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मी टीना डाबी यूपीएससी टॉप करने वाली देश की पहली दलित महिला हैं.

Advertisement

2.कहां से पढ़ी-लिखी हैं टीना डाबी?

कहां से पढ़ी-लिखी हैं टीना डाबी?
2

उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली से पूरी की है और इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया. उन्होंने 22 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी. फिलहाल वह बाड़मेर की डीएम हैं.

3.पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं टीना डाबी

पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं टीना डाबी
3

यूपीएससी 2015 की टॉपर रहीं टीना डाबी अपने काम के साथ अपनी पर्सनल जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. उन्होंने 2018 में अपने बैचमेट आईएएस अतहर आमिर खान से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात ट्रेनिंग के दौरान हुई थी. बाद में 2021 में उनका तलाक हो गया.

4.2022 में टीना डाबी ने प्रदीप गवांडे से रचाई दूसरी शादी

2022 में टीना डाबी ने प्रदीप गवांडे से रचाई दूसरी शादी
4

साल 2022 में टीना ने आईएएस प्रदीप गवांडे के साथ एक नया सफर शुरू किया और जयपुर में दोनों ने शादी कर ली. अब वे दोनों राजस्थान में कार्यरत हैं और अपने पेशेवर और निजी जीवन में एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं.

TRENDING NOW

5.मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं आईएएस प्रदीप गवांडे

मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं आईएएस प्रदीप गवांडे
5

आईएएस प्रदीप गवांडे एक मध्यमवर्गीय साधारण परिवार से आते हैं. उनका परिवार अब पुणे में बस गया है. वे पेशे से एक मेडिकल डॉक्टर हैं. औरंगाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रदीप ने नई दिल्ली के कई अस्पतालों में काम किया.

6.यूपीएससी में लाए थे 478वीं रैंक

यूपीएससी में लाए थे 478वीं रैंक
6

चिकित्सा क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने 2012 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भी पास की, जिसमें उन्हें पूरे भारत में 478वीं रैंक मिली थी. इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी जगह बनाई और उन्हें राजस्थान कैडर मिला. फिलहाल वह जालौर के जिलाधिकारी हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन
कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन
किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?
किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?
कोलेस्ट्रॉल से जाम हुई नसों को खोलने के लिए रोज सुबह ये चूर्ण खा लें, डायबिटीज से लेकर यूरिक एसिड तक रहेगा कंट्रोल
कोलेस्ट्रॉल से जाम हुई नसों को खोलने के लिए रोज सुबह ये चूर्ण खा लें, डायबिटीज से लेकर यूरिक एसिड तक रहेगा कंट्रोल
कभी सिविल सेवा में किया था टॉप, अब ₹15000 की घूस लेते पकड़े गए 'साहब', जानें अश्विनी कुमार पांडा की पूरी दास्तां
कभी सिविल सेवा में किया था टॉप, अब ₹15000 की घूस लेते पकड़े गए 'साहब', जानें अश्विनी कुमार पांडा की पूरी दास्तां
आयुर्वेद में खूबसूरती का 'किंग' क्यों माना जाता है नाग केसर, चमक उठता है चेहरा!
आयुर्वेद में खूबसूरती का 'किंग' क्यों माना जाता है नाग केसर, चमक उठता है चेहरा!
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE