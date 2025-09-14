कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन

3 . पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं टीना डाबी

यूपीएससी 2015 की टॉपर रहीं टीना डाबी अपने काम के साथ अपनी पर्सनल जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. उन्होंने 2018 में अपने बैचमेट आईएएस अतहर आमिर खान से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात ट्रेनिंग के दौरान हुई थी. बाद में 2021 में उनका तलाक हो गया.