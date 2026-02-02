FacebookTwitterYoutubeInstagram
CTET Exam Schedule 2026: CBSE ने जारी किया सीटेट परीक्षा का शेड्यूल, जानें परीक्षा की तारीख और शिफ्ट टाइमिंग

CTET Exam Schedule 2026: CBSE ने जारी किया सीटेट परीक्षा का शेड्यूल, जानें परीक्षा की तारीख और शिफ्ट टाइमिंग

Gold Investment Alert: टैक्स नियम बदले, फिर भी क्यों SGB में निवेश है फायदेमंद? हर सवाल का जवाब

Gold Investment Alert: टैक्स नियम बदले, फिर भी क्यों SGB में निवेश है फायदेमंद? हर सवाल का जवाब

'पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए...' पूर्व दिग्गजों ने ICC से की खास अपील, जानिए क्या कहा

'पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए...' पूर्व दिग्गजों ने ICC से की खास अपील, जानिए क्या कहा

कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान

कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान

IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा

IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा

कितने पढ़े-लिखे हैं जनरल MM नरवणे जिनका संसद में गूंजा नाम? फौजी करियर के साथ है मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड

कितने पढ़े-लिखे हैं जनरल MM नरवणे जिनका संसद में गूंजा नाम? फौजी करियर के साथ है मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड

एजुकेशन

एजुकेशन

कितने पढ़े-लिखे हैं जनरल MM नरवणे जिनका संसद में गूंजा नाम? फौजी करियर के साथ है मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड

आज हम आपको बताएंगे कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का शैक्षणिक और पेशेवर बैकग्राउंड क्या है जिसने उन्हें भारत की थल सेना के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया.

जया पाण्डेय | Feb 02, 2026, 04:55 PM IST

1.कितने पढ़े-लिखे हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे?

कितने पढ़े-लिखे हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे?
1

सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल डॉ. मनोज मुकुंद नरवणे के 2017 के डोकलाम गतिरोध पर अभी तक अप्रकाशित संस्मरण Four Stars of Destiny के कथित अंशों को लेकर अपना भाषण शुरू किया, जिस पर सदन में खूब हंगामा हुआ. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि जनरल नरवणे का शैक्षणिक और पेशेवर बैकग्राउंड क्या है जिसने उन्हें भारत की थल सेना के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया.

2.हाइली एजुकेटेड हैं जनरल नरवणे

हाइली एजुकेटेड हैं जनरल नरवणे
2

जनरल नरवणे भारतीय थल सेना के 28वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे और उन्होंने चार दशक से अधिक लंबा सैन्य करियर बिताया है जिसमें उन्होंने कई प्रमुख कमान और स्टाफ नियुक्तियों का अनुभव हासिल किया. वह डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज में हाईली एजुकेटेड हैं. उनके पास डिफेंस स्टडीज में मास्टर्स डिग्री और डिफेंस एवं मैनेजमेंट स्टडीज में एम.फिल की डिग्री है. इसके अलावा वह साल 2022 में डिफेंस और स्ट्रैटेजिक स्टडीज में डॉक्टरेट (PhD) भी कर रहे थे हालांकि यह कोर्स पूरा हुआ यह नहीं, इसके बारे में पब्लिक डोमेन पर जानकारी मौजूद नहीं है. यह पढ़ाई उनके अनुभव और रिसर्च दोनों को और मजबूत बनाता है.

3.स्कूलिंग खत्म होने के बाद देश के टॉप सैन्य एकेडमी से ली ट्रेनिंग

स्कूलिंग खत्म होने के बाद देश के टॉप सैन्य एकेडमी से ली ट्रेनिंग
3

उनकी प्रारंभिक शिक्षा पुणे के ज्ञान प्रबोधिनी प्राशाला से हुई. उसके बाद उन्होंने भारत की टॉप सैन्य अकादमियों नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA), खड़कवासला और इंडियन मिलिटरी एकेडमी (IMA), देहरादून से ट्रेनिंग हासिल की. NDA और IMA में ट्रेनिंग ने उन्हें न केवल नेतृत्व कौशल बल्कि रणनीतिक सोच और सैन्य अभियानों की जटिलताओं को समझने की क्षमता भी दी.

4.डिफेंस स्टडीज से ली हैं इतनी डिग्रियां

डिफेंस स्टडीज से ली हैं इतनी डिग्रियां
4

जनरल नरवणे ने मद्रास यूनिवर्सिटी से रक्षा अध्ययन में मास्टर ऑफ आर्ट्स (M.A.) की डिग्री हासिल की और इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में एम.फिल की डिग्री ली. इसके अलावा उनके क्वॉलिफिकेश में पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला से डिफेंस और स्ट्रैटेजिक स्टडीज में PhD का कोर्स भी शामिल है, जो वैश्विक सुरक्षा और रणनीति पर उनके ज्ञान को और गहरा बनाता है.

5.इन इंस्टीट्यूट से किया कमांड और स्ट्रैटेजिक कोर्स

इन इंस्टीट्यूट से किया कमांड और स्ट्रैटेजिक कोर्स
5

उनका सैन्य प्रशिक्षण सिर्फ NDA और IMA तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज, मऊ में भी उच्च स्तर के कमांड और स्ट्रैटेजिक कोर्स किए. इन प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई ने उन्हें आधुनिक युद्ध अभियांत्रिकी, रणनीति और उच्च स्तरीय सैन्य प्रबंधन के बारे में गहरी समझ दी.

6.सबसे पहले सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में कमीशन

सबसे पहले सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में कमीशन
6

जनरल नरवणे जून 1980 में सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त कर सेना में शामिल हुए और अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पोस्टों पर रहे. उन्होंने सेना प्रशिक्षण कमांड, पूर्वी कमान और दिल्ली क्षेत्र की कमान सहित कई अहम जिम्मेदारियां संभालीं और बाद में सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में भी काम किया.

7.इन पदकों से सम्मानित हो चुके हैं जनरल नरवणे

इन पदकों से सम्मानित हो चुके हैं जनरल नरवणे
7

उनकी सेवा के दौरान उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक (PVSM), अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM), सेना पदक (SM) और विशिष्ट सेवा पदक (VSM) जैसे प्रतिष्ठित सेना सम्मान भी मिले जो उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और सेवा को दर्शाते हैं. उन्होंने विदेशों में रक्षा अटैची के रूप में भी काम किया, विशेषकर म्यांमार में भारतीय दूतावास के लिए उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने में योगदान दिया. 

8.अनुभवी सैन्य कमांडर के साथ स्कॉलर भी हैं जनरल नरवणे

अनुभवी सैन्य कमांडर के साथ स्कॉलर भी हैं जनरल नरवणे
8

जनरल नरवणे का शैक्षणिक और पेशेवर जीवन यह दिखाता है कि वे न केवल एक अनुभवी सैन्य कमांडर रहे हैं, बल्कि शिक्षा, रणनीति और नेतृत्व की गहन समझ वाले अधिकारी भी हैं. 

