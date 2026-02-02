कितने पढ़े-लिखे हैं जनरल MM नरवणे जिनका संसद में गूंजा नाम? फौजी करियर के साथ है मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड

2 . हाइली एजुकेटेड हैं जनरल नरवणे

जनरल नरवणे भारतीय थल सेना के 28वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे और उन्होंने चार दशक से अधिक लंबा सैन्य करियर बिताया है जिसमें उन्होंने कई प्रमुख कमान और स्टाफ नियुक्तियों का अनुभव हासिल किया. वह डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज में हाईली एजुकेटेड हैं. उनके पास डिफेंस स्टडीज में मास्टर्स डिग्री और डिफेंस एवं मैनेजमेंट स्टडीज में एम.फिल की डिग्री है. इसके अलावा वह साल 2022 में डिफेंस और स्ट्रैटेजिक स्टडीज में डॉक्टरेट (PhD) भी कर रहे थे हालांकि यह कोर्स पूरा हुआ यह नहीं, इसके बारे में पब्लिक डोमेन पर जानकारी मौजूद नहीं है. यह पढ़ाई उनके अनुभव और रिसर्च दोनों को और मजबूत बनाता है.