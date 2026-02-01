कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां

8 . निर्मला सीतारमण की ऐतिहासिक उपलब्धियां

निर्मला सीतारमण ने सीडी देशमुख को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे लंबे समय तक लगातार वित्त मंत्री रहने वाली महिला का दर्जा हासिल कर लिया है. इसके अलावा वे इंदिरा गांधी के बाद रक्षा मंत्री का पद संभालने वाली दूसरी महिला हैं और पहली महिला पूर्णकालिक रक्षा मंत्री भी हैं. वर्तमान में वे संसद में 10 बजट पेश करने के मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल दो बजट दूर हैं, जो उनके अनुभव और स्थिर नेतृत्व को दर्शाता है.

