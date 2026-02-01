FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

एजुकेशन

कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां

बजट पेश होने से पहले लोगों को यह जानने में खास दिलचस्पी है कि आखिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन क्या है और वह कितनी पढ़ी-लिखी हैं. जानें डिटेल में...

जया पाण्डेय | Feb 01, 2026, 09:33 AM IST

1.कितनी पढ़ी-लिखी हैं निर्मला सीतारमण?

कितनी पढ़ी-लिखी हैं निर्मला सीतारमण?
1

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार 1 फरवरी 2026 को संसद में लगातार नौवीं बार बजट पेश करेंगी. बजट पेश होने से पहले लोगों को यह जानने में खास दिलचस्पी है कि आखिर वित्त मंत्री का शैक्षणिक क्वॉलिफिकेशन क्या है और वह कितनी पढ़ी-लिखी हैं.

(Photo Credit: ANI)

2.अलग-अलग शहरों में हुई है स्कूली पढ़ाई

अलग-अलग शहरों में हुई है स्कूली पढ़ाई
2

निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था. उनके पिता भारतीय रेलवे में कार्यरत थे जिस वजह से उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती सालों में देश के अलग-अलग शहरों के स्कूलों में पढ़ाई की.

3.निर्मला सीतारमण ने इस कॉलेज से किया है ग्रेजुएशन

निर्मला सीतारमण ने इस कॉलेज से किया है ग्रेजुएशन
3

निर्मला सीतारमण ने तिरुचिरापल्ली के सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज (SRC) से इकोनॉमी में की डिग्री हासिल की. यह कॉलेज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित एक महिला महाविद्यालय है, जो भरथिदासन यूनिवर्सिटी से संबद्ध है. इस कॉलेज में कला और विज्ञान के विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित होते हैं.

4.इकोनॉमी से ही पोस्ट ग्रेजुएट और एमफिल

इकोनॉमी से ही पोस्ट ग्रेजुएट और एमफिल
4

इसके बाद उन्होंने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) से अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स (MA) की डिग्री हासिल की. उसी विश्वविद्यालय से उन्होंने एमफिल (MPhil) भी पूरा किया. JNU भारत की प्रमुख और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है, जो सामाजिक विज्ञान, मानविकी और शोध-आधारित शिक्षा के लिए विख्यात है.

5.निर्मला सीतारमण ने क्यों छोड़ दिया पीएचडी का कोर्स?

निर्मला सीतारमण ने क्यों छोड़ दिया पीएचडी का कोर्स?
5

उन्होंने इसी विषय में पीएचडी प्रोग्राम में भी दाखिला लिया था, लेकिन यह कोर्स उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था क्योंकि उनके पति को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) में स्कॉलरशिप मिली और उन्हें अपने पति के साथ लंदन जाना पड़ा.

6.किस विषय में निर्मला सीतारमण ने ली है तीन डिग्रियां?

किस विषय में निर्मला सीतारमण ने ली है तीन डिग्रियां?
6

इस तरह से निर्मला सीतारमण ने तीन मुख्य शैक्षणिक डिग्रियां हासिल कीं जिसमें ग्रेजुएट (BA Economics), पोस्ट ग्रेजुएट (MA Economics) और एमफिल (MPhil Economics) शामिल है.  उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई तो शुरू की थी, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाईं.

7.निर्मला सीतारमण का राजनीतिक करियर और अनुभव

निर्मला सीतारमण का राजनीतिक करियर और अनुभव
7

निर्मला सीतारमण 2008 में बीजेपी में शामिल हुईं और 2014 तक राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाली. 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा जिसे उन्होंने सितंबर 2017 तक संभाला. उनके शानदार प्रशासनिक अनुभव और नीति-निर्माण क्षमता ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया.

8.निर्मला सीतारमण की ऐतिहासिक उपलब्धियां

निर्मला सीतारमण की ऐतिहासिक उपलब्धियां
8

निर्मला सीतारमण ने सीडी देशमुख को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे लंबे समय तक लगातार वित्त मंत्री रहने वाली महिला का दर्जा हासिल कर लिया है. इसके अलावा वे इंदिरा गांधी के बाद रक्षा मंत्री का पद संभालने वाली दूसरी महिला हैं और पहली महिला पूर्णकालिक रक्षा मंत्री भी हैं. वर्तमान में वे संसद में 10 बजट पेश करने के मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल दो बजट दूर हैं, जो उनके अनुभव और स्थिर नेतृत्व को दर्शाता है.

