FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CJP Protest: दो डिमांड मानी, एक पर राजी नहीं, CJP-सरकार की मीटिंग में क्या-क्या हुआ?

CJP Protest: दो डिमांड मानी, एक पर राजी नहीं, CJP-सरकार की मीटिंग में क्या-क्या हुआ?

Saanvi Talwar: ‘मुझे जबरन किस किया और..’, करण कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाने वाली सान्वी तलवार कौन? कैसा रहा एक्ट्रेस का करियर

‘मुझे जबरन किस किया और..’, करण कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाने वाली सान्वी तलवार कौन? कैसा रहा एक्ट्रेस का करियर

पेपर लीक पर सख्त कानून लाएगी सरकार, 10 साल की जेल और 10 करोड़ जुर्माना...और क्या-क्या प्रावधान होगा?

पेपर लीक पर सख्त कानून लाएगी सरकार, 10 साल की जेल और 10 करोड़ जुर्माना...और क्या-क्या प्रावधान होगा?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को 'मां' जैसा प्यार लुटाने वाली डिंपल यादव कितनी एजुकेटेड हैं? विदेशी नहीं, इन भारतीय संस्थानों से की है पढ़ाई

प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को 'मां' जैसा प्यार लुटाने वाली डिंपल यादव कितनी एजुकेटेड हैं? विदेशी नहीं, इन भारतीय संस्थानों से की है पढ़ाई

First Bullet Train: 6 घंटे का सफर 2 घंटे में... मुंबई-अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, जानें कितने स्टेशन और कितनी स्पीड

First Bullet Train: 6 घंटे का सफर 2 घंटे में... मुंबई-अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, जानें कितने स्टेशन और कितनी स्पीड

दो रूममेट का कारनामा, गायों-भैसों के लिए बनाया ऐप और बन गईं 565 करोड़ रुपये की मालकिन, पढ़ें IIT गर्ल्स की कहानी

दो रूममेट का कारनामा, गायों-भैसों के लिए बनाया ऐप और बन गईं 565 करोड़ रुपये की मालकिन, पढ़ें IIT गर्ल्स की कहानी

हिंदी न्यूज़Photos

एजुकेशन

प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को 'मां' जैसा प्यार लुटाने वाली डिंपल यादव कितनी एजुकेटेड हैं? विदेशी नहीं, इन भारतीय संस्थानों से की है पढ़ाई

आइए जानते हैं कि मैनपुरी से लोकसभा सांसद डिंपल यादव कितनी पढ़ी-लिखी हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा भारत के किन स्कूल और कॉलेजों से हासिल की है...

Jaya Pandey | Jul 24, 2026, 03:06 PM IST

1.प्रदर्शन में डिंपल यादव ने 'मां बनकर' दिया बच्चों को सहारा

प्रदर्शन में डिंपल यादव ने 'मां बनकर' दिया बच्चों को सहारा
1

दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद तक मार्च के दौरान 20 जुलाई को पुलिस कार्रवाई के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच नजर आई थीं. इस दौरान उन्होंने छात्रों के साथ खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें एक मां की तरह सहारा दिया. 
(All Image Credit: ANI)

Advertisement

2.मैनपुरी सांसद कितनी एजुकेटेड हैं?

मैनपुरी सांसद कितनी एजुकेटेड हैं?
2

मौजूदा एजुकेशन सिस्टम और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर हो रहे प्रदर्शन में डिंपल यादव की मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा. इस वजह से अब उनकी राजनीतिक सक्रियता के साथ-साथ उनकी पढ़ाई-लिखाई को लेकर भी लोग जानना चाहते हैं. तो आइए जानते हैं कि मैनपुरी से लोकसभा सांसद डिंपल यादव कितनी पढ़ी-लिखी हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा कहां से हासिल की है.

3.लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स ग्रेजुएट हैं डिंपल यादव

लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स ग्रेजुएट हैं डिंपल यादव
3

संसद की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, डिंपल यादव का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन बी.कॉम है.  उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है. 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए उनके चुनावी हलफनामे में भी उनकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट दर्ज है. उन्होंने साल 1998 में अपनी पढ़ाई पूरी की है.

4.आर्मी पब्लिक स्कूल की रही हैं स्टूडेंट

आर्मी पब्लिक स्कूल की रही हैं स्टूडेंट
4

डिंपल यादव की स्कूली शिक्षा की बात करें तो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार उन्होंने लखनऊ के नेहरू रोड स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल के पढ़ाई की. उनके पिता इंडियन आर्मी में थे इसलिए उन्हें परिवार के साथ अलग-अलग जगहों पर रहने का मौका मिला. उन्होंने पुणे, बठिंडा और अंडमान-निकोबार के स्कूलों से भी पढ़ाई की है.

TRENDING NOW

5.भारत के स्कूल-कॉलेज में पढ़ाई कर राजनीति में हुईं एक्टिव

भारत के स्कूल-कॉलेज में पढ़ाई कर राजनीति में हुईं एक्टिव
5

डिंपल यादव की एजुकेशनल जर्नी को देखें तो उनकी पढ़ाई किसी विदेशी इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि भारत में ही हुई है. उन्होंने स्कूल के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा और आगे चलकर राजनीति में एक्टिव हुईं. आज वह समाजवादी पार्टी की प्रमुख महिला नेताओं में शामिल हैं और मैनपुरी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को 'मां' जैसा प्यार लुटाने वाली डिंपल यादव कितनी एजुकेटेड हैं? विदेशी नहीं, इन भारतीय संस्थानों से की है पढ़ाई
प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को 'मां' जैसा प्यार लुटाने वाली डिंपल यादव कितनी एजुकेटेड हैं? विदेशी नहीं, इन भारतीय संस्थानों से की है पढ़ाई
First Bullet Train: 6 घंटे का सफर 2 घंटे में... मुंबई-अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, जानें कितने स्टेशन और कितनी स्पीड
First Bullet Train: 6 घंटे का सफर 2 घंटे में... मुंबई-अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, जानें कितने स्टेशन और कितनी स्पीड
दो रूममेट का कारनामा, गायों-भैसों के लिए बनाया ऐप और बन गईं 565 करोड़ रुपये की मालकिन, पढ़ें IIT गर्ल्स की कहानी
दो रूममेट का कारनामा, गायों-भैसों के लिए बनाया ऐप और बन गईं 565 करोड़ रुपये की मालकिन, पढ़ें IIT गर्ल्स की कहानी
'लड़कियों से भेदभाव देखा तो ठान लिया वर्दी पहनूंगी...' NCC से CRPF तक का सफर, जानें असिस्टेंट कमांडेंट Sonia Sehrawat की कहानी
'लड़कियों से भेदभाव देखा तो ठान लिया वर्दी पहनूंगी...' NCC से CRPF तक का सफर, जानें असिस्टेंट कमांडेंट Sonia Sehrawat की कहानी
भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा
भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement