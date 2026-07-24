प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को 'मां' जैसा प्यार लुटाने वाली डिंपल यादव कितनी एजुकेटेड हैं? विदेशी नहीं, इन भारतीय संस्थानों से की है पढ़ाई

एजुकेशन
Jaya Pandey | Jul 24, 2026, 03:06 PM IST
1.प्रदर्शन में डिंपल यादव ने 'मां बनकर' दिया बच्चों को सहारा
दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद तक मार्च के दौरान 20 जुलाई को पुलिस कार्रवाई के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच नजर आई थीं. इस दौरान उन्होंने छात्रों के साथ खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें एक मां की तरह सहारा दिया.
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2.मैनपुरी सांसद कितनी एजुकेटेड हैं?
मौजूदा एजुकेशन सिस्टम और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर हो रहे प्रदर्शन में डिंपल यादव की मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा. इस वजह से अब उनकी राजनीतिक सक्रियता के साथ-साथ उनकी पढ़ाई-लिखाई को लेकर भी लोग जानना चाहते हैं. तो आइए जानते हैं कि मैनपुरी से लोकसभा सांसद डिंपल यादव कितनी पढ़ी-लिखी हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा कहां से हासिल की है.
3.लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स ग्रेजुएट हैं डिंपल यादव
संसद की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, डिंपल यादव का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन बी.कॉम है. उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है. 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए उनके चुनावी हलफनामे में भी उनकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट दर्ज है. उन्होंने साल 1998 में अपनी पढ़ाई पूरी की है.
4.आर्मी पब्लिक स्कूल की रही हैं स्टूडेंट
डिंपल यादव की स्कूली शिक्षा की बात करें तो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार उन्होंने लखनऊ के नेहरू रोड स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल के पढ़ाई की. उनके पिता इंडियन आर्मी में थे इसलिए उन्हें परिवार के साथ अलग-अलग जगहों पर रहने का मौका मिला. उन्होंने पुणे, बठिंडा और अंडमान-निकोबार के स्कूलों से भी पढ़ाई की है.
5.भारत के स्कूल-कॉलेज में पढ़ाई कर राजनीति में हुईं एक्टिव
डिंपल यादव की एजुकेशनल जर्नी को देखें तो उनकी पढ़ाई किसी विदेशी इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि भारत में ही हुई है. उन्होंने स्कूल के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा और आगे चलकर राजनीति में एक्टिव हुईं. आज वह समाजवादी पार्टी की प्रमुख महिला नेताओं में शामिल हैं और मैनपुरी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं.