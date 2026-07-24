प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को 'मां' जैसा प्यार लुटाने वाली डिंपल यादव कितनी एजुकेटेड हैं? विदेशी नहीं, इन भारतीय संस्थानों से की है पढ़ाई

5 . भारत के स्कूल-कॉलेज में पढ़ाई कर राजनीति में हुईं एक्टिव

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डिंपल यादव की एजुकेशनल जर्नी को देखें तो उनकी पढ़ाई किसी विदेशी इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि भारत में ही हुई है. उन्होंने स्कूल के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा और आगे चलकर राजनीति में एक्टिव हुईं. आज वह समाजवादी पार्टी की प्रमुख महिला नेताओं में शामिल हैं और मैनपुरी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं.