कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा? जल्द बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग लेंगी सात फेरे

1 . जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन

दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा पादुकोण जल्द ही बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग शादी रचाने वाली हैं. इसके साथ ही वह देओल परिवार की रिश्तेदार भी बन जाएंगी क्योंकि रोहन आचार्य सनी देओल की बहू दृशा आचार्य के भाई हैं. हालांकि अभी तक शादी की तारीखों का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं.