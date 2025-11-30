FacebookTwitterYoutubeInstagram
द. अफ्रीका-भारत के मैच में विराट कोहली-135, रोहित शर्मा-57 रन बनाए, केएल राहुल-60, जायसवाल-18, वाशिंगटन-13, रवींद्र जडेजा- 32, गायकवाड- 8, हर्षित राणा- 3, गायकवाड- 8, और हर्षित राणा ने 3 रन बनाए

हिसार से वैश्विक मंच तक का सफर..., जिन्होंने भारतीय मीडिया को दी नई दिशा

26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार

Virat Kohli Century: धोनी के घर में विराट कोहली का दबदबा, अफ्रीका के खिलाफ जड़ा 52वां शतक; किंग ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट

ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम

कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा? जल्द बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग लेंगी सात फेरे

एजुकेशन

कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा? जल्द बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग लेंगी सात फेरे

दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा अपनी शादी की खबरों की वजह से चर्चा में आ गई हैं. आज हम आपको बताएंगे कि वह कितनी पढ़ी-लिखी हैं और उनका प्रोफेशन क्या है?

जया पाण्डेय | Nov 30, 2025, 05:14 PM IST

1.जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन

जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन
1

दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा पादुकोण जल्द ही बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग शादी रचाने वाली हैं. इसके साथ ही वह देओल परिवार की रिश्तेदार भी बन जाएंगी क्योंकि रोहन आचार्य सनी देओल की बहू दृशा आचार्य के भाई हैं. हालांकि अभी तक शादी की तारीखों का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं.

2.कितनी पढ़ी-लिखी हैं अनीशा पादुकोण?

कितनी पढ़ी-लिखी हैं अनीशा पादुकोण?
2

आज हम आपको बताएंगे अनीशा अपनी बड़ी बहन दीपिका पादुकोण से कितनी अलग हैं. उन्होंने कहां तक पढ़ाई-लिखाई की है और उनका प्रोफेशन क्या है? साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से कौन सा कोर्स किया है?

3.लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं अनीशा पादुकोण

लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं अनीशा पादुकोण
3

अनीशा पादुकोण का जन्म 2 फरवरी 1991 को बैडमिंटन के दिग्गज प्रकाश पादुकोण और उज्ज्वला पादुकोण के यहां हुआ था. वह अपने माता-पिता के साथ बेंगलुरु में रहती हैं. अपनी बहन दीपिका से बिलकुल उलट वह अपनी प्राइवेट लाइफ को मीडिया से दूर ही रखती हैं. 

4.अनीशा पादुकोण के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां?

अनीशा पादुकोण के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां?
4

अनीशा पादुकोण ने बेंगलुरु के माउंट केरमल कॉलेज से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में डिग्री हासिल की है. इसके अलावा उन्हें मशहूर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से स्ट्रैटजिल नॉनप्रॉफिट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है.

5.क्या है अनीशा पादुकोण का प्रोफेशन?

क्या है अनीशा पादुकोण का प्रोफेशन?
5

अनीशा एक प्रोफेशनल गोल्फर हैं और 2015 में अपनी बहन दीपिका पादुकोण की स्थापित संस्था लिव लव लाफ की सीईओ भी हैं. फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अनीशा पादुकोण ने 2016 में फाउंडेशन में शामिल होने के बाद से इसकी पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

