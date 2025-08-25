कितनी पढ़ी-लिखी हैं बुलंदशहर की DM श्रुति शर्मा? पहले ही अटेम्प्ट में इस रैंक के साथ क्रैक की थी UPSC

Hartalika Teej Wishes: आज हरतालिका तीज पर यहां से भेजें सखी-सहेलियों को बधाई संदेश, मां पार्वती पूरी करेंगी मनोकामना
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 25, 2025, 03:23 PM IST
1.खास है आईएएस श्रुति शर्मा की सफलता की कहानी
यूपीएससी की परीक्षा देश की मुश्किल परीक्षाओं में से एक है. हर साल लाखों उम्मीदवार इसकी तैयारी करते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कई साल से इस परीक्षा को पास करने में लगे रहते हैं. वहीं कुछ मेहनती लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले प्रयास में ही खास उपलब्धि हासिल कर लेते हैं.
2.16वीं रैंक के साथ क्रैक की यूपीएससी
ऐसी ही कहानी बुलंदशहर की जिलाधिकारी श्रुति शर्मा की भी है जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 16वीं रैंक के साथ यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की थी. उनकी यात्रा आज कई युवा उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा बन गई है.
3.पंजाब की निवासी हैं श्रुति शर्मा
2011 बैच की आईएएस अधिकारी श्रुति उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा रही हैं. वह मूल रूप से पंजाब की रहने वाली हैं. उत्कृष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि और उत्कृष्टता के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ श्रुति को हाल ही में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में बुलंदशहर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है.
4.कंप्यूटर साइंस से की है बीटेक
श्रुति को उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली आईएएस अधिकारियों में गिना जाता है, जो अपनी लगन, कड़ी मेहनत और लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बी.टेक की डिग्री हासिल की है. ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वह यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली चली गईं और पहले अटेम्प्ट में इसे पास भी कर लिया.
5.आईएएस श्रुति शर्मा की पहली पोस्टिंग
श्रुति की पहली पोस्टिंग 2017 में एनएचएम में अडिशनल मिशन डायरेक्टर के रूप में हुई थी. बुलंदशहर की जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त होने से पहले श्रुति ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद भी संभाला था.
6.ब्यूटी विद ब्रेन का जीगा-जागता उदाहरण हैं श्रुति शर्मा
आज आईएएस श्रुति शर्मा को ब्यूटी विद ब्रेन का जीगा-जागता उदाहरण माना जाता है. वह यूपी की तेजतर्रार अधिकारी हैं और ईमानदारी के साथ अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती है. आज के युवा उनकी शैक्षिक और प्रशासनिक उपलब्धियों से काफी कुछ सीख सकते हैं.
