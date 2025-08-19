कितने पढ़े-लिखे हैं B Sudershan Reddy जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार?

PM मोदी ने शुभांशु शुक्ला कौन सा होमवर्क दिया था? मुलाकात पर एस्ट्रोनॉट से लिया अपडेट
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 19, 2025, 02:05 PM IST
1.बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार
विपक्षी इंडिया अलायंस ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार चुना है. उन्हें 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ मैदान में उतारा गया है.
2.कितने पढ़े-लिखे हैं बी सुदर्शन रेड्डी?
आज हम आपको बताएंगे कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी कितने पढ़े-लिखे हैं और उनका अबतक का करियर कैसा रहा है?
3.किसान परिवार में हुआ था जन्म
बी. सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश (वर्तमान तेलंगाना ) के मायलाराम में एक किसान परिवार में हुआ था. उनकी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई हैदराबाद से हुई है और ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी किया है.
4.इस सीनियर एडवोकेट के चैंबर से शुरू किया करियर
एलएलबी पूरा करने के बाद साल 1971 में उन्होंने आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया था और तब से वह कानून के फील्ड से जुड़े हुए हैं. शुरुआत में वह वरिष्ठ अधिवक्ता के. प्रताप रेड्डी के चैंबर में शामिल हुए। और हैदराबाद के सिटी सिविल कोर्ट के साथ-साथ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया.
5.हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर
8 अगस्त 1988 को वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी वकील के रूप में नियुक्त हुए और राजस्व विभाग के प्रभारी रहे. वह 8 जनवरी 1990 तक इस पद पर रहे. इसके बाद कुछ समय के लिए केंद्र सरकार के अडिशनल स्टैंडिंग काउंसर के रूप में नियुक्त हुए.
6.काफी अनोखा रहा है कानूनी करियर
वह ए.वी. एजुकेशन सोसाइटी के कई शैक्षणिक संस्थानों के सेक्रेटरी और करस्पॉडेंट भी रहे. साल 1993-94 के लिए वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चुने गए. इसके बाद 8 जनवरी 1993 को उन्हें उस्मानिया यूनिवर्सिटी का कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील नियुक्त किया गया.
7.साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से हुए रिटायर
वह 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गए. इसके बाद उन्हें साल 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया. साल 2007 में वह सुप्रीम कोर्ट के जज बने और साल 2011 में इस पद से रिटायर हुए.
