कितने पढ़े-लिखे हैं B Sudershan Reddy जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार?

4 . इस सीनियर एडवोकेट के चैंबर से शुरू किया करियर

4

एलएलबी पूरा करने के बाद साल 1971 में उन्होंने आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया था और तब से वह कानून के फील्ड से जुड़े हुए हैं. शुरुआत में वह वरिष्ठ अधिवक्ता के. प्रताप रेड्डी के चैंबर में शामिल हुए। और हैदराबाद के सिटी सिविल कोर्ट के साथ-साथ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया.