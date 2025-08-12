RRB Paramedical Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक
लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस
इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स
DNA Explainer: क्या उम्र कैद की सजा में मरते दम तक जेल में रहना पड़ता है? जानें क्या कहता है भारत का कानून
Numerology: किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे
कौन थीं सरला भट्ट, जिनकी हत्या के 35 साल बाद सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी SIA
KBC Season 17 में डबल अमिताभ की एंट्री GEN X और GEN Z के टकराव से शुरू हुआ शो, जानें क्या है नया ट्विस्ट?
बिस्तर में छिपे खटमलों ने मुश्किल कर दिया है सोना? अपनाएं ये असरदार घरेलू नुस्खे
कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह? दिल्ली के इस स्कूल से शुरू हुई थी तालीम
हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 12, 2025, 11:32 AM IST
1.भारतीय वायु सेना के 28वें वायुसेनाध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह
एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह भारतीय वायु सेना के 28वें वायुसेनाध्यक्ष हैं. उन्हें 21 दिसंबर 1984 को फाइटर पायलट का कमीशन दिया गया था. 27 अक्टूबर 1964 को दिल्ली में जन्मे सिंह नेशनल डिफेंस एकेडमी में इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के ग्रेजुएट हैं.
2.इन इंस्टीट्यूट्स से पूरी हुई शिक्षा
एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज से भी शिक्षा हासिल की है. 5,000 घंटे से ज़्यादा उड़ान अनुभव के साथ सिंह एक क्वालिफाइड फ्लाइंग असिस्टेंट और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं.
3.ऑपरेशन सिंदूर में निभाई अहम भूमिका
उन्होंने रूस में मिग-29 के अपग्रेड और एचएएल तेजस की फ्लाइट टेस्टिंग सहित कई अहम प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया. इस साल पाकिस्तानी आंतकवादियों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई जो साल 1971 के बाद से भारत का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभियान था.
4.फोर स्टार एयरफोर्स ऑफिसर हैं अमर प्रीत सिंह
एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह इंडियन एयरफोर्स के फोर स्टार एयरफोर्स ऑफिसर हैं. 30 सितंबर 2024 को उन्होंने देश के 28वें वायुसेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था और इससे पहले वह 47वें उप वायुसेनाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे.
5.कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल?
उन्होंने दिल्ली के एसबीएम स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है. इसके बाद उन्होंने खडकवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए), डुंडीगल में एयर फोर्स एकेडमी, वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की.
6.इन पुरस्कारों से हो चुके हैं सम्मानित
उनके करियर की उपलब्धियों में एनडीए में ग्रेजुएशन कोर्स में टॉप करना और नवानगर के जाम साहब स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित होना शामिल है. उनकी विशिष्ट सेवा को परम विशिष्ट सेवा पदक (2023) और अति विशिष्ट सेवा पदक (2019) सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है.
7.परिवार में कौन-कौन है?
उन्हें अनेक सेवा पदक भी प्राप्त हुए हैं जिनमें सामान्य सेवा पदक, ऑपरेशन विजय पदक और ऑपरेशन पराक्रम पदक शामिल हैं. सरिता सिंह उनकी धर्मपत्नी हैं और उनके दो बच्चे हैं. एयर चीफ मार्शल को स्क्वैश खेलने का शौक है. एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह का एजुकेशनल और प्रोफेशनल सफर देश के हर शख्स के लिए प्रेरणादायक है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.