कितने पढ़े-लिखे हैं 16 साल के Kairan Quazi? Elon Musk का SpaceX छोड़ इस कंपनी को कर रहे जॉइन

PM मोदी ने शुभांशु शुक्ला कौन सा होमवर्क दिया था? मुलाकात पर एस्ट्रोनॉट से लिया अपडेट
PCB ने जारी की नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, बाबर-रिजवान का डिमोशन; ग्रेड-ए में कोई भी खिलाड़ी नहीं
Numerology: पढ़ाई-लिखाई में अव्वल होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बन जाते हैं अमीर
कितने पढ़े-लिखे हैं B Sudershan Reddy जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार?
Jyotish Shastra: ये छोटे-छोटे दान भर देंगे आपकी खाली झोली, जीवन की परेशानियों के साथ दूर हो जाएगी गरीबी
Asia Cup 2025 के लिए BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, RCB के इस खिलाड़ी को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वाड
आ गया ChatGPT का भी बाप, यूज करने के लिए करना होगा बस ये एक काम; यहां देखें पूरी डिटेल्स
बना दिया रिकॉर्ड! 4 दिन में बिक गए 5 लाख से ज्यादा FasTAG Annual Pass, NHAI ने दिया अपडेट
MDSU Result 2025: महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के BA पहले सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, mdsuexam.org पर ऐसे करें चेक
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग अथाह धन कमाते हैं लेकिन इस एक वजह से नहीं भोग पाते सुख
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 19, 2025, 11:46 AM IST
1.कौन सी कंपनी जॉइन कर रहे कैरान काजी?
कैरान काज़ी ने 14 साल की उम्र में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का इंजीनियर बनकर साल 2023 में खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अब वह अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं. अब वह न्यूयॉर्क की एक जानी-मानी ट्रेडिंग फर्म सिटाडेल सिक्योरिटीज़ में क्वांट डेवलपर के रूप में नई पारी शुरू कर रहे हैं.
2.अमेरिकी-बांग्लादेशी नागरिक हैं कैरान काजी
कैरान काजी का जन्म वॉल स्ट्रीट की एक पेशेवर जूलिया क़ाज़ी और एक केमिकल इंजीनियर मुस्तहिद क़ाज़ी के घर हुआ था. एक अमेरिकी-बांग्लादेशी होने के नाते क़ाज़ी के अनुभवों में संस्कृतियों और तकनीकी दृष्टिकोणों का मिश्रण है.
3.इस यूनिवर्सिटी से किया है ग्रेजुएशन
2023 में काज़ी ने सांता क्लारा यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर विज्ञान में ग्रेजुएशन की उपाधि हासिल करके इतिहास रच दिया था. वे इस यूनिवर्सिटी के 170 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के स्नातक बन गए थे.
4.एसोसिएटेड स्टूडेंट गवर्नमेंट सीनेटर भी चुने गए
अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के अलावा कैरान काजी ने 2021-2023 में एसोसिएटेड स्टूडेंट गवर्नमेंट सीनेटर के रूप में चुने जाने के साथ नेतृत्व क्षमता का भी प्रदर्शन किया. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कैंपस की राजनीति में भाग लिया और कई छात्र पहलों को बढ़ावा दिया.
5.बचपन से ही कैलकुलस और आर्गेनिक केमेस्ट्री में थई दिलचस्पी
कैरान क़ाज़ी का शैक्षणिक जीवन कॉलेज में दाखिला लेने से पहले ही शुरू हो गया था. उनकी बचपन से ही कैलकुलस और आर्गेनिक केमेस्ट्री में दिलचस्पी थी जो कि उनके कोर्स में भी नहीं थे. उन्होंने 2018 में हेलिओस स्कूल और लास पॉज़िटास कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया और यहां से उन्होंने मैथ्स और केमेस्ट्री की पढ़ाई की.
6.11 की उम्र में हासिल की एसोसिएट ऑफ़ साइंस की डिग्री
क़ाज़ी ने ग्यारह साल की उम्र में लास पॉज़िटास कॉलेज से गणित में एसोसिएट ऑफ़ साइंस की डिग्री हासिल की. इस शुरुआती सफलता ने उनकी आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की असाधारण क्षमता को प्रदर्शित किया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में उनके आगे के प्रयासों में अहम साबित हुई.
7.कैरान काजी ने कहां-कहां से की है इंटर्नशिप?
2019 में उन्हें इंटेल में इंटेलिजेंट सिस्टम्स रिसर्च लैब के डायरेक्टर लामा नाचमन ने इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट किया. उनके साथ काम करने के अनुभव ने कैरान के लिए सबकुछ बदल दिया. इसके बाद उन्होंने 2022 में एक साइबर इंटेलिजेंस फर्म ब्लैकबर्ड.एआई से भी इंटर्नशिप की.
8.रिक्रूटमेंट में किन दिक्कतों का करना पड़ा सामना?
वोग के साथ एक इंटरव्यू में कैरान काजी ने अपनी चुनौतियों पर बात की कि कैसे जब वह 14 साल के थे और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में शामिल होना चाहते थे तो उन्हें उम्र की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि रिक्रूटमेंट एजेंसियां अक्सर उनके रिज्यूमे को उम्र के आधार पर अयोग्य घोषित कर देती थीं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.