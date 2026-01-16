कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना

7 . राज ठाकरे का राजनीतिक सफर

हालांकि समय के साथ बालासाहेब ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी में प्राथमिकता दी. खुद को दरकिनार महसूस करने के बाद राज ठाकरे ने 27 नवंबर 2005 को शिवसेना से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद 9 मार्च 2006 को मुंबई में उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की. भले ही दोनों भाईयों की शिक्षा और राजनीतिक सफर अलग रहा हो लेकिन कला, रचनात्मकता और राजनीति तीनों ही उनके जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं.

