BMC में बीजेपी+ 100 सीटों के पार, BMC चुनाव- उद्धव+ 65 सीटों पर आगे, बीजेपी-82, शिंदे गुट- 29 पर आगे

कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना

बीएमसी चुनाव के नतीजों के बीच आज हम आपको बताएंगे कि ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव और राज ठाकरे कितने पढ़े-लिखे हैं और राजनीति में एंट्री करने से पहले दोनों का जीवन कैसा था....

जया पाण्डेय | Jan 16, 2026, 12:05 PM IST

1.कितने पढ़े-लिखे हैं उद्धव और राज ठाकरे?

कितने पढ़े-लिखे हैं उद्धव और राज ठाकरे?
1

BMC और PMC चुनाव से पहले सालों से अलग-अलग राजनीतिक राह पर चल रहे ठाकरे बंधुओं का एक बार फिर साथ आना चर्चा का विषय बना हुआ है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही इन चुनावों में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि राजनीति में आने से पहले दोनों की पढ़ाई कैसी रही और उनका करियर किस दिशा में था.

2.उद्धव ठाकरे का एजुकेशनल बैकग्राउंड

उद्धव ठाकरे का एजुकेशनल बैकग्राउंड
2

उद्धव ठाकरे की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के प्रतिष्ठित बालमोहन विद्यामंदिर से हुई है. इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए सर जे.जे. इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट में दाखिला लिया. यहां उन्होंने फोटोग्राफी को मुख्य विषय के रूप में चुनते हुए ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की.

3.फोटोग्राफी के शौकीन हैं उद्धव ठाकरे

फोटोग्राफी के शौकीन हैं उद्धव ठाकरे
3

उद्धव ठाकरे को फोटोग्राफी का गहरा शौक रहा है. राजनीति में सक्रिय होने से पहले वे खास तौर पर वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी किया करते थे. उनकी खींची गई तस्वीरें कई प्रदर्शनियों में भी प्रदर्शित की जा चुकी हैं. इसके अलावा उद्धव ठाकरे लेखन में भी रुचि रखते हैं. उन्होंने साल 2010 में ‘महाराष्ट्र देश’ और 2011 में ‘पहावा विट्ठल’ नामक पुस्तकें लिखकर प्रकाशित करवाईं.

4.उद्धव ठाकरे का राजनीतिक सफर

उद्धव ठाकरे का राजनीतिक सफर
4

उद्धव ठाकरे ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2002 में बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव के दौरान शिवसेना के चुनाव अभियान की जिम्मेदारी संभालते हुए की. साल 2003 में उन्हें शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया. इसके बाद 2006 में उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ के मुख्य संपादक का पदभार संभाला. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने साल 2019 में इस पद से इस्तीफा दे दिया था.

5.राज ठाकरे का एजुकेशनल बैकग्राउंड

राज ठाकरे का एजुकेशनल बैकग्राउंड
5

वहीं राज ठाकरे की पढ़ाई उनके बड़े भाई उद्धव ठाकरे की तुलना में कम मानी जाती है. उन्होंने भी मुंबई के सर जे.जे. इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट से पढ़ाई की, लेकिन उनकी शिक्षा दसवीं तक ही रही. इसके बाद उन्होंने औपचारिक पढ़ाई छोड़ दी और कला के क्षेत्र में सक्रिय हो गए.

6.आर्ट और कार्टून के शौकीन हैं राज ठाकरे

आर्ट और कार्टून के शौकीन हैं राज ठाकरे
6

राज ठाकरे को बचपन से ही चित्रकला और कार्टून बनाने का शौक था. साल 1985 में उन्होंने बाल ठाकरे की साप्ताहिक पत्रिका ‘मार्मिक’ में कार्टूनिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया. उनकी राजनीतिक समझ और संगठन क्षमता के चलते 1990 के दशक में उन्हें बालासाहेब ठाकरे का संभावित उत्तराधिकारी भी माना जाने लगा था.

7.राज ठाकरे का राजनीतिक सफर

राज ठाकरे का राजनीतिक सफर
7

हालांकि समय के साथ बालासाहेब ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी में प्राथमिकता दी. खुद को दरकिनार महसूस करने के बाद राज ठाकरे ने 27 नवंबर 2005 को शिवसेना से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद 9 मार्च 2006 को मुंबई में उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की. भले ही दोनों भाईयों की शिक्षा और राजनीतिक सफर अलग रहा हो लेकिन कला, रचनात्मकता और राजनीति तीनों ही उनके जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं.

