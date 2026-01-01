कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बहुएं? जानें सोनिया से लेकर यामिनी रॉय चौधरी तक किसके पास कितनी डिग्री

7 . यामिनी रॉय चौधरी

यामिनी रॉय चौधरी मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी की पत्नी हैं और परिवार की सबसे छोटी बहू हैं. उनकी शिक्षा को लेकर सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक जानकारी मौजूद नहीं है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज से हायर स्टडीज की हैं. अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर वह लो-प्रोफाइल रही हैं इसलिए उनकी शिक्षा से जुड़ी जानकारियां सीमित हैं.

