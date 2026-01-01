FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Loss of Appetite: सेहत के लिए वार्निंग अलार्म है भूख न लगना, जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

Loss of Appetite: सेहत के लिए वार्निंग अलार्म है भूख न लगना, जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

JEE Mains 2026: कब जारी होगा जेईई मेन्स परीक्षा का सिटी इंटीमेशन स्लिप? ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

JEE Mains 2026: कब जारी होगा जेईई मेन्स परीक्षा का सिटी इंटीमेशन स्लिप? ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का नया वर्जन हुआ रिलीज, जानें 'बलूच' शब्द हटाने के क्यों देने पड़े सरकार को निर्देश? 

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का नया वर्जन हुआ रिलीज, जानें 'बलूच' शब्द हटाने के क्यों देने पड़े सरकार को निर्देश?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बहुएं? जानें सोनिया से लेकर यामिनी रॉय चौधरी तक किसके पास कितनी डिग्री

कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बहुएं? जानें सोनिया से लेकर यामिनी रॉय चौधरी तक किसके पास कितनी डिग्री

Health Improvement: नए साल 2026 में बदल डालें अपनी ये 5 आदतें, सुधर जाएगी सेहत 

Health Improvement: नए साल 2026 में बदल डालें अपनी ये 5 आदतें, सुधर जाएगी सेहत

दुनिया का वो 'कीड़ा' जो कचरे से बनाता है सोना, जानें कैसे करता है ये नामुमकिन काम

दुनिया का वो 'कीड़ा' जो कचरे से बनाता है सोना, जानें कैसे करता है ये नामुमकिन काम

HomePhotos

एजुकेशन

कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बहुएं? जानें सोनिया से लेकर यामिनी रॉय चौधरी तक किसके पास कितनी डिग्री

आज हम आपको बताएंगे कि गांधी परिवार की बहुएं कितनी पढ़ी-लिखी हैं और उनकी शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि क्या रही है...

जया पाण्डेय | Jan 01, 2026, 05:18 PM IST

1.गांधी परिवार की बहुएं

गांधी परिवार की बहुएं
1

देश की आजादी से पहले से लेकर आज तक नेहरू-गांधी परिवार का भारतीय राजनीति पर गहरा असर रहा है. यह परिवार चाहे राजनीति में सक्रिय हो या नहीं, हमेशा सार्वजनिक चर्चा और लाइमलाइट में बना रहता है. हाल ही में प्रियंका गांधी के बेटे रेहान गांधी की इंगेजमेंट की खबर के बाद एक बार फिर यह परिवार सुर्खियों में है.

Advertisement

2.कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बहुएं?

कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बहुएं?
2

ऐसे में लोगों की दिलचस्पी इस बात में भी बढ़ी है कि गांधी परिवार की बहुएं कितनी पढ़ी-लिखी हैं और उनकी शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि क्या रही है. आज हम आपको गांधी परिवार के एजुकेशनल और करियर बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे.

3.सोनिया गांधी

सोनिया गांधी
3

सोनिया गांधी नेहरू-गांधी परिवार की सबसे वरिष्ठ बहू हैं. उनका जन्म इटली में हुआ और शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई. उन्होंने इटली के ट्यूरिन के पास ओर्बासानो में स्थानीय कैथोलिक स्कूलों से अपनी शुरुआती पढ़ाई की. 1964 में उन्होंने ट्यूरिन के इस्टिट्यूटो सांता टेरेसा से फॉरेन लैंग्वेज का तीन साल का कोर्स किया जिसमें इंग्लिश और फ्रेंच जैसी भाषाएं शामिल थीं.

4.सोनिया गांधी का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन

सोनिया गांधी का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन
4

इसके बाद 1965 में वे इंग्लैंड के कैम्ब्रिज गईं जहां उन्होंने Bell Educational Trust Language School में इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई की. भारत आने के बाद सोनिया गांधी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से ऑयल पेंटिंग्स के कंजरवेशन में डिप्लोमा भी किया. 

TRENDING NOW

5.मेनका गांधी

मेनका गांधी
5

मेनिका गांधी की शुरुआती पढ़ाई-लिखाई सनावर के प्रतिष्ठित लॉरेंस स्कूल में हुई. इसके बाद उन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन से आगे की पढ़ाई की. बाद में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई की.

6.मेनका गांधी का प्रोफेशन

मेनका गांधी का प्रोफेशन
6

पॉलिटिक्स में कदम रखने से पहले मेनिका गांधी मीडिया और लेखन की फील्ड में एक्टिव रहीं. वे एक मैगजीन की संपादक रह चुकी हैं और लंबे समय तक स्तंभकार के रूप में भी काम कर चुकी हैं. पशु अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर उनकी अलग पहचान रही है.

7.यामिनी रॉय चौधरी

यामिनी रॉय चौधरी
7

यामिनी रॉय चौधरी मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी की पत्नी हैं और परिवार की सबसे छोटी बहू हैं. उनकी शिक्षा को लेकर सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक जानकारी मौजूद नहीं है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज से हायर स्टडीज की हैं. अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर वह लो-प्रोफाइल रही हैं इसलिए उनकी शिक्षा से जुड़ी जानकारियां सीमित हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बहुएं? जानें सोनिया से लेकर यामिनी रॉय चौधरी तक किसके पास कितनी डिग्री
कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बहुएं? जानें सोनिया से लेकर यामिनी रॉय चौधरी तक किसके पास कितनी डिग्री
Health Improvement: नए साल 2026 में बदल डालें अपनी ये 5 आदतें, सुधर जाएगी सेहत 
Health Improvement: नए साल 2026 में बदल डालें अपनी ये 5 आदतें, सुधर जाएगी सेहत
दुनिया का वो 'कीड़ा' जो कचरे से बनाता है सोना, जानें कैसे करता है ये नामुमकिन काम
दुनिया का वो 'कीड़ा' जो कचरे से बनाता है सोना, जानें कैसे करता है ये नामुमकिन काम
T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीयों का नाम
T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीयों का नाम
Vande Bharat Sleeper coach का इंतजार खत्म! इस रूट पर फर्राटे से भरेगी रफ्तार, यहां जाने पूरी डिटेल
Vande Bharat Sleeper coach का इंतजार खत्म! इस रूट पर फर्राटे से भरेगी रफ्तार, यहां जाने पूरी डिटेल
MORE
Advertisement
धर्म
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
Numerology: प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की तरह इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं क्रिएटिव व धैर्यवान, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान
प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की तरह इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं क्रिएटिव व धैर्यवान, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान
Shani Dhaiya 2026: इन राशियों पर चल रही शनि की ढैय्या, जानें कब मिलेगी इससे मुक्ति और शुरू होगा गोल्डन टाइम
इन राशियों पर चल रही शनि की ढैय्या, जानें कब मिलेगी इससे मुक्ति और शुरू होगा गोल्डन टाइम
Garuda Purana: गरुड़ पुराण में जाने मृत्यु से पहले क्यों किया जाता है गौ दान, यमलोक से जुड़ा है मामला
गरुड़ पुराण में जाने मृत्यु से पहले क्यों किया जाता है गौ दान, यमलोक से जुड़ा है मामला
Paush Putrada Ekadashi 2025: आज है पौष पुत्रदा एकादशी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और पारण का समय
आज है पौष पुत्रदा एकादशी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और पारण का समय
MORE
Advertisement