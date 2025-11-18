FacebookTwitterYoutubeInstagram
मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक पर आरोप तय, मुंबई की विशेष MP-MLA कोर्ट ने आरोप तय किए

55 दिन की आजादी और फिर जेल... आजम खान को इस बार कौन सा मिला बैरक नंबर, कैसी गुजरी पहली रात?

IPO लिस्ट होते ही PhysicsWallah ने रचा इतिहास,इस अनोखे कारनामे को दिया अंजाम...

IND vs SA: दूसरे टेस्ट से पहले बुरी खबर, शुभमन गिल के खेलने पर बना संदेह; जानें कौन हो सकता है कप्तान का रिप्लेसमेंट

चार शादी करने वाले Elon Musk किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक? जानिए क्या करते हैं उनके 14 बच्चे

कितने पढ़े-लिखे हैं लालू प्रसाद यादव के सातों दामाद? कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कोई है इन्वेस्टमेंट बैंकर

अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है धरती? NASA ने दिखाई Mount Everest से लेकर Sahara Desert तक की तस्वीरें

एजुकेशन

कितने पढ़े-लिखे हैं लालू प्रसाद यादव के सातों दामाद? कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कोई है इन्वेस्टमेंट बैंकर

आज हम आपको बताएंगे कि लालू की सातों बेटियों की शादी किनसे हुई है, उनके दामाद कितने पढ़े-लिखे हैं और उनका प्रोफेशन क्या है?

जया पाण्डेय | Nov 18, 2025, 04:16 PM IST

1.कितने पढ़े-लिखे हैं लालू प्रसाद यादव के दामाद?

कितने पढ़े-लिखे हैं लालू प्रसाद यादव के दामाद?
1

लालू प्रसाद यादव सात बेटियों के पिता हैं. रोहिणी आचार्य के परिवार से कोई रिश्ता न रखने के ऐलान के बाद यह परिवार फिर से चर्चा में आ गया है. आज हम आपको बताएंगे कि लालू की सातों बेटियों की शादी किनसे हुई है, उनके दामाद कितने पढ़े-लिखे हैं और उनका प्रोफेशन क्या है?

2.मीसा भारती और शैलेष कुमार

मीसा भारती और शैलेष कुमार
2

लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती की शादी साल 1999 में शैलेष कुमार से हुई थी. शैलेष पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक कंपनी के मालिक भी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने R.D.&D.J. कॉलेज से पोस्टग्रेजुएशन किया है और हिस्ट्री के लेक्चरर भी रह चुके हैं. चुनावों के दौरान वह अपनी पत्नी के साथ प्रचार करते दिखाई देते हैं और लालू और तेजस्वी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी मैनेज करते हैं.

3.रोहिणी आचार्य और समरेश सिंह

रोहिणी आचार्य और समरेश सिंह
3

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की शादी समरेश सिंह से साल 2002 में हुई थी. वह सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर राव रणविजय सिंह के बेटे हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमी में बैचलर्स और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया है. उन्होंने INSEAD बिजनेस स्कूल से एमबीए किया और फिलहाल अपने 2 बेटे और 1 बेटी के साथ सिंगापुर में रहते हैं.

4.चंदना यादव और विक्रम सिंह

चंदना यादव और विक्रम सिंह
4

लालू की बेटी चंदना यादव की शादी पायलट विक्रम सिंह से हुई है जो पहले एअर इंडिया के साथ जुड़े हुए थे. उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पब्लिक डोमेन में ज्यादा जानकारी नहीं है. वहीं चंदना के पास कानून की डिग्री है. वह मीडिया से अक्सर दूर ही रहती हैं और सिर्फ फैमिली फंक्शन में ही दिखाई देती हैं.

5.रागिनी यादव और राहुल यादव

रागिनी यादव और राहुल यादव
5

लालू यादव की एक और बेटी रागिनी यादव की शादी राहुल यादव से हुई है जो एक राजनेता हैं. वह समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और बिजनेस और खेती का काम भी करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल ने स्विटजरलैंड यूनिवर्सिटी से होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है.

6.हेमा यादव और विनीत यादव

हेमा यादव और विनीत यादव
6

तेजस्वी यादव की बहन हेमा यादव की शादी विनीत यादव से हुई है जो दिल्ली के एक बिजनेसमैन हैं. इसके अलावा वह राजनीति में भी एक्टिव हैं. विनीत यादव की पढ़ाई-लिखाई के बारे में पब्लिकली ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है. 

7.अनुष्का राव और चिरंजीव राव

अनुष्का राव और चिरंजीव राव
7

अनुष्का राव की शादी चिरंजीव राव से हुई है. चिरंजीव हरियाणा विधानसभा में रेवाणी सीट से एमएलए हैं. इसके अलावा वह हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं. वह हरियाणा के प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आते हैं. वह अजय सिंह यादव के बेटे हैं जो हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी से 6 बार विधायक रहे हैं.

8.राजलक्ष्मी यादव और तेज प्रताप सिंह यादव

राजलक्ष्मी यादव और तेज प्रताप सिंह यादव
8

राजलक्ष्मी यादव लालू प्रसाद यादव की सबसे छोटी बेटी हैं और उनकी शादी मुलायम सिंह यादव के परिवार में हुई है. उनके पति तेज प्रताप सिंह यादव काफी ज्यादा पढ़े-लिखे हैं. उन्होंने यूके के लीड्स यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से एमबीए की डिग्री हासिल की है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

