कितने पढ़े-लिखे हैं लालू प्रसाद यादव के सातों दामाद? कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कोई है इन्वेस्टमेंट बैंकर

2 . मीसा भारती और शैलेष कुमार

2

लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती की शादी साल 1999 में शैलेष कुमार से हुई थी. शैलेष पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक कंपनी के मालिक भी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने R.D.&D.J. कॉलेज से पोस्टग्रेजुएशन किया है और हिस्ट्री के लेक्चरर भी रह चुके हैं. चुनावों के दौरान वह अपनी पत्नी के साथ प्रचार करते दिखाई देते हैं और लालू और तेजस्वी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी मैनेज करते हैं.