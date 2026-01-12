रेगिस्तान में कैसे अपने लाखों लोगों की प्यास बुझाता है कुवैत? जानें कैसे बनाता है खारे पानी को पीने लायक

2 . कुवैत में लगभग शून्य हैं मीठे पानी के स्रोत

हालांकि कुवैत भौगोलिक रूप से टाइग्रिस-यूफ्रेट्स नदी प्रणाली के क्षेत्र के पास स्थित है, लेकिन देश के भीतर न तो कोई स्थायी नदी है, न झील और न ही कोई ऐसी जलधारा जो साल भर मीठा पानी उपलब्ध करा सके. यही वजह है कि कुवैत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जहां प्राकृतिक मीठे पानी के संसाधन लगभग शून्य हैं. यह स्थिति कुवैत की आधुनिक और समृद्ध छवि से बिल्कुल उलट नजर आती है.