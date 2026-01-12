FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Haryana Police में कांस्टेबल के 5500 पदों पर निकली भर्तियां, जानें इस वैकेंसी से जुड़ी सारी डिटेल्स

Haryana Police में कांस्टेबल के 5500 पदों पर निकली भर्तियां, जानें इस वैकेंसी से जुड़ी सारी डिटेल्स

ISRO का PSLV C62/EOS N1 मिशन हो गया फेल, थर्ड फेज के आखिरी चरण में इस कारण मिली असफलता

ISRO का PSLV C62/EOS N1 मिशन हो गया फेल, थर्ड फेज के आखिरी चरण में इस कारण मिली असफलता

Hanuman Chalisa: हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको नहीं मिल रहा लाभ, जानिए इसकी वजह और चालीसा पाठ के नियम

हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको नहीं मिल रहा लाभ, जानिए इसकी वजह और चालीसा पाठ के नियम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Vande Bharat Sleeper Fare: सिर्फ कन्फर्म टिकट, WL/RAC भी नहीं! वंदे भारत स्लीपर का कितना होगा किराया? जानें पूरी डिटेल

सिर्फ कन्फर्म टिकट, WL/RAC भी नहीं! वंदे भारत स्लीपर का कितना होगा किराया? जानें पूरी डिटेल

हमेशा अपनी एक आंख खुली रखकर क्यों सोते हैं पक्षी? जानें इसके पीछे का Scientific Reason

हमेशा अपनी एक आंख खुली रखकर क्यों सोते हैं पक्षी? जानें इसके पीछे का Scientific Reason

शादी से पहले परख लें कहीं होने वाले पति में ये 7 आदतें तो नहीं? वरना मैरिज से तुरंत कर दें इनकार

शादी से पहले परख लें कहीं होने वाले पति में ये 7 आदतें तो नहीं? वरना मैरिज से तुरंत कर दें इनकार

HomePhotos

एजुकेशन

रेगिस्तान में कैसे अपने लाखों लोगों की प्यास बुझाता है कुवैत? जानें कैसे बनाता है खारे पानी को पीने लायक

आधुनिक लेकिन रेगिस्तानी देश कुवैत अपने नलों को कैसे चालू रखता है, अपनी आबादी के लिए कैसे पानी मुहैया कराता है और फसलों के लिए पानी का प्रबंध कैसे करता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं....

जया पाण्डेय | Jan 12, 2026, 10:28 AM IST

1.क्या है कुवैत की भौगोलिक स्थिति?

क्या है कुवैत की भौगोलिक स्थिति?
1

कुवैत की जगमगाती गगनचुंबी इमारतें और आधुनिक शहर ऐसे इलाके में बसे हैं, जहां प्राकृतिक रूप से पीने का पानी लगभग नहीं के बराबर है. करीब 18,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह छोटा सा देश फारस की खाड़ी के उत्तरी किनारे पर इराक और सऊदी अरब के बीच स्थित है. इसका अधिकांश भूभाग रेगिस्तान से घिरा हुआ है और यहां बारिश भी बहुत कम होती है.

Advertisement

2.कुवैत में लगभग शून्य हैं मीठे पानी के स्रोत

कुवैत में लगभग शून्य हैं मीठे पानी के स्रोत
2

हालांकि कुवैत भौगोलिक रूप से टाइग्रिस-यूफ्रेट्स नदी प्रणाली के क्षेत्र के पास स्थित है, लेकिन देश के भीतर न तो कोई स्थायी नदी है, न झील और न ही कोई ऐसी जलधारा जो साल भर मीठा पानी उपलब्ध करा सके. यही वजह है कि कुवैत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जहां प्राकृतिक मीठे पानी के संसाधन लगभग शून्य हैं. यह स्थिति कुवैत की आधुनिक और समृद्ध छवि से बिल्कुल उलट नजर आती है.

3.अपने तेल भंडारों के लिए जाना जाता है कुवैत

अपने तेल भंडारों के लिए जाना जाता है कुवैत
3

करीब 49 लाख लोगों की आबादी वाला यह हाई-इनकम देश अपने विशाल तेल भंडार, वैश्विक ऊर्जा बाजार में अहम भूमिका और समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास के लिए जाना जाता है. एक समय कुवैत को खाड़ी क्षेत्र का हॉलीवुड भी कहा जाता था. लेकिन इस चमक-दमक के पीछे पानी की भारी चुनौती हमेशा बनी रही है.

4.कैसे अपने नागरिकों के पानी की जरूरत को पूरा करता है कुवैत?

कैसे अपने नागरिकों के पानी की जरूरत को पूरा करता है कुवैत?
4

ऐसे देश में जहां प्रकृति से मीठे पानी का कोई भरोसेमंद स्रोत नहीं है, वहां नल से साफ पानी मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता. रेगिस्तानी जलवायु और अत्यधिक गर्मी के बावजूद कुवैत अपने शहरों, उद्योगों और नागरिकों की पानी की जरूरतें कैसे पूरी करता है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है.

TRENDING NOW

5.समुद्र के पानी को मीठा बनाने की पुरानी है रणनीति

समुद्र के पानी को मीठा बनाने की पुरानी है रणनीति
5

कुवैत की जल रणनीति की नींव 1950 के दशक में ही रख दी गई थी. साल 1953 में यहां खारे समुद्री पानी को मीठा बनाने यानी डिसैलिनेशन का पहला संयंत्र शुरू किया गया. इसके बाद दशकों तक फारस की खाड़ी के तट पर ऐसे संयंत्रों का तेजी से विस्तार हुआ. आज कुवैत अपनी कुल पेयजल जरूरत का 90 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा समुद्र के पानी को मीठा बनाकर पूरा करता है.

6.कैसे खारे पानी को बनाया जाता है पीने लायक?

कैसे खारे पानी को बनाया जाता है पीने लायक?
6

इन विशाल तटीय संयंत्रों में समुद्री जल को पहले साफ किया जाता है, फिर अत्याधुनिक तकनीक की मदद से उसमें मौजूद नमक और खनिजों को अलग कर दिया जाता है. इसके बाद इस पानी को पीने योग्य बनाया जाता है और पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए पूरे देश में सप्लाई किया जाता है.

7.कहां-कहां इस्तेमाल होता है यह पानी?

कहां-कहां इस्तेमाल होता है यह पानी?
7

डिसैलिनेशन से तैयार किया गया पानी कुवैत में दैनिक जीवन के लगभग हर पहलू में इस्तेमाल होता है. घरों में पीने और घरेलू कामों के लिए, उद्योगों में, अस्पतालों, स्कूलों और दूसरे सार्वजनिक सेवाओं में इसी पानी का उपयोग किया जाता है. सरकार पीने के पानी को सबसे अधिक प्राथमिकता देती है.

8.खराब पानी का कहां होता है इस्तेमाल?

खराब पानी का कहां होता है इस्तेमाल?
8

हालांकि खारे पानी को मीठा बनाने की प्रक्रिया में काफी मात्रा में अत्यधिक खारा अपशिष्ट जल निकलता है. कुवैत इस पानी को भी पूरी तरह बर्बाद नहीं करता. इसका इस्तेमाल सीमित कृषि कार्यों, चारा फसलों, खजूर के बागानों और शहरी हरित क्षेत्रों की सिंचाई में किया जाता है. इससे ताजे पानी पर दबाव कम होता है.

9.कुवैत की प्यास बुझाने का भरोसेमंद तरीका

कुवैत की प्यास बुझाने का भरोसेमंद तरीका
9

कुवैत का जल मॉडल दिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद तकनीक, निवेश और दीर्घकालिक योजना के जरिए किसी देश की बुनियादी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं. हालांकि यह व्यवस्था महंगी और ऊर्जा-खपत वाली है लेकिन फिलहाल यही कुवैत की प्यास बुझाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Vande Bharat Sleeper Fare: सिर्फ कन्फर्म टिकट, WL/RAC भी नहीं! वंदे भारत स्लीपर का कितना होगा किराया? जानें पूरी डिटेल
सिर्फ कन्फर्म टिकट, WL/RAC भी नहीं! वंदे भारत स्लीपर का कितना होगा किराया? जानें पूरी डिटेल
हमेशा अपनी एक आंख खुली रखकर क्यों सोते हैं पक्षी? जानें इसके पीछे का Scientific Reason
हमेशा अपनी एक आंख खुली रखकर क्यों सोते हैं पक्षी? जानें इसके पीछे का Scientific Reason
शादी से पहले परख लें कहीं होने वाले पति में ये 7 आदतें तो नहीं? वरना मैरिज से तुरंत कर दें इनकार
शादी से पहले परख लें कहीं होने वाले पति में ये 7 आदतें तो नहीं? वरना मैरिज से तुरंत कर दें इनकार
रेगिस्तान में कैसे अपने लाखों लोगों की प्यास बुझाता है कुवैत? जानें कैसे बनाता है खारे पानी को पीने लायक
रेगिस्तान में कैसे अपने लाखों लोगों की प्यास बुझाता है कुवैत? जानें कैसे बनाता है खारे पानी को पीने लायक
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी नहीं करते सौदा, सम्मान के लिए पैसा-करियर-प्यार सब छोड़ देते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी नहीं करते सौदा, सम्मान के लिए पैसा-करियर-प्यार सब छोड़ देते हैं
MORE
Advertisement
धर्म
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या? 
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या?
Rashifal 11 January 2026: आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का राशिफल
आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का राशिफल
क्यों दुबई में पर्सनलाइज़्ड वास्तु का बढ़ा ट्रेंड, जिम ट्रेनर और न्यूट्रीशनिस्ट की तरह अब लोग पर्सनल वास्तु विशेषज्ञ को दे रहे तरजीह 
क्यों दुबई में पर्सनलाइज़्ड वास्तु का बढ़ा ट्रेंड, जिम ट्रेनर और न्यूट्रीशनिस्ट की तरह अब लोग पर्सनल वास्तु विशेषज्ञ को दे रहे तरजीह
Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा? 
Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा?
Simpsons Prediction: क्या सिम्पसन्स की ये भविष्यवाणी 2026 में फिर होंगी सच? जानें स्मार्ट होम से लेकर एआई और युद्ध को लेकर क्या मिल रहा संकेत?
क्या सिम्पसन्स की ये भविष्यवाणी 2026 में फिर होंगी सच? जानें स्मार्ट होम से लेकर एआई और युद्ध को लेकर क्या मिल रहा संकेत?
MORE
Advertisement