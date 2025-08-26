डाकिया का बेटा कैसे बना OTT आइकन? इस IITian ने Web Series को दिया नया रूप

क्या है अस्पताल कंस्ट्रक्शन घोटाला जिसे लेकर सौरभ भारद्वाज के घर ED ने मारी रेड? केजरीवाल बोले- हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं मोदी
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 26, 2025, 11:14 AM IST
1.डाकिये के बेटे का आईआईटी तक का सफर
बिहार में एक डाकिये के बेटे से लेकर आईआईटी तक आज हम जिस शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय ओटीटी के लिए कई हिट शो बनाए, बड़े निर्माताओं को पीछे छोड़ा और ऐसी कहानियां बताईं जिन्हें लोगों ने सिर-माथे पर बिठाया.
2.बिहार के मुजफ्फरपुर से आते हैं अरुणाभ
हम बात कर रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर के एक साधारण से दिखने वाले लड़के अरुणाभ कुमार की जिन्होंने आज ओटीटी मनोरंजन की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी है. किसान परिवार में जन्मे अरुणाभ के पिता ने डाकिया के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर बन गए.
3.घर में पढ़ाई-लिखाई का था बढ़िया माहौल
अरुणाभ की मां सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं और बाद में वह प्रिंसिपल भी बनीं. घर में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था और उनके माता-पिता ने यह सुनिश्चित किया कि अरुणाभ को पढ़ाई का बढ़िया माहौल मिले. उन्होंने जयपुर के भारतीय विद्या भवन से दसवीं की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद जेईई की तैयारी के लिए कोटा चले गए.
4.आईआईटी खड़गपुर से की इंजीनियरिंग की पढ़ाई
2001 में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लिया. हालांकि इंजीनियरिंग के प्रति उनका कभी कोई जुनून नहीं रहा. इसके बजाय उनका मन रंगमंच, कहानी सुनाने और फिल्मों में रमा रहा. 2007 में उन्हें शाहरुख खान की फिल्म 'ओम शांति ओम' में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में एक मौका मिला.
5.वेटर का भी करना पड़ा काम
यहीं से उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियों को समझना शुरू किया. लेकिन जीवन हमेशा खुशनुमा नहीं रहा और उन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिली. एक समय तो उन्हें गोवा में वेटर की नौकरी भी करनी पड़ी. इन बाधाओं के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी.
6.2011 में की टीवीएफ की स्थापना
2011 में अरुणाभ कुमार ने भारत का पहला ऑनलाइन टेलीविज़न चैनल बनाने की महत्वाकांक्षा के साथ TVF (द वायरल फीवर) की स्थापना की. एक साल बाद TVF ने अपना पहला वीडियो राउडीज़ (एमटीवी के रोडीज़ का एक स्पूफ ) रिलीज़ किया, जो तेज़ी से वायरल हुआ और एक नए डिजिटल युग की शुरुआत का प्रतीक बना.
7.अरुणाभ की इन सीरीज ने मचाई धूम
टीवीएफ ने परमानेंट रूममेट्स (भारत की पहली मुख्यधारा की वेब सीरीज), पिचर्स (एक स्टार्टअप-थीम वाली कहानी और आईएमडीबी की ग्लोबल टॉप 250 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय वेब सीरीज), कोटा फैक्ट्री (कोटा में छात्र जीवन का यथार्थवादी चित्रण), एस्पिरेंट्स (यूपीएससी उम्मीदवारों के संघर्षों पर केंद्रित एक सीरीज) और पंचायत (हास्य और बुद्धि के साथ ग्रामीण भारत के सार को पकड़ने वाली एक वेब सीरीज) जैसी सीरीज के साथ भारतीय सामग्री में क्रांति ला दी.
8.इन पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं अरुणाभ कुमार
आज टीवीएफ न केवल भारत में एक जाना-माना नाम है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान बना चुका है. अरुणाभ कुमार के योगदान को व्यापक रूप से सराहा गया है. 2016 में उन्हें जीक्यू मैन ऑफ द ईयर चुना गया और फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 और एंटरप्रेन्योर की 35 अंडर 35 में भी शामिल किया गया. मुज़फ़्फ़रपुर जैसे छोटे से कस्बे से लेकर भारतीय युवा संस्कृति की एक अग्रणी आवाज बनने तक अरुणाभ कुमार का सफर बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत करने की शक्ति का प्रमाण है.
