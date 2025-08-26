डाकिया का बेटा कैसे बना OTT आइकन? इस IITian ने Web Series को दिया नया रूप

8 . इन पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं अरुणाभ कुमार

आज टीवीएफ न केवल भारत में एक जाना-माना नाम है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान बना चुका है. अरुणाभ कुमार के योगदान को व्यापक रूप से सराहा गया है. 2016 में उन्हें जीक्यू मैन ऑफ द ईयर चुना गया और फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 और एंटरप्रेन्योर की 35 अंडर 35 में भी शामिल किया गया. मुज़फ़्फ़रपुर जैसे छोटे से कस्बे से लेकर भारतीय युवा संस्कृति की एक अग्रणी आवाज बनने तक अरुणाभ कुमार का सफर बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत करने की शक्ति का प्रमाण है.

