Twitter
Advertisement
Headlines

क्या है अस्पताल कंस्ट्रक्शन घोटाला जिसे लेकर सौरभ भारद्वाज के घर ED ने मारी रेड? केजरीवाल बोले- हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं मोदी

डाकिया का बेटा कैसे बना OTT आइकन? इस IITian ने Web Series को दिया नया रूप

वंतारा की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई SIT, कहां से और कैसे लाते हैं जानवर हर पहलू का लगाएगी पता

Crime News: गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया और मुंह में बम रखकर किया ब्लास्ट, दिल दहला देगी पूरी वारदात

Jagadguru Rambhadracharya की प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी के बाद उनके उत्तराधिकारी ने दी सफाई, कहा- प्रेमानंद जी से ईर्ष्या नहीं...

Hartalika Teej Wishes: आज हरतालिका तीज पर यहां से भेजें सखी-सहेलियों को बधाई संदेश, मां पार्वती पूरी करेंगी मनोकामना

Viral: प्रेमिका का हैंडरिटेन लव लेटर पाने के लिए किए आर्मी अफसर ने किए थे 500 पुश-अप्स, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खत

60 साल तक देश की सेवा! IAF चीफ ने MIG-21 को कुछ इस तरह दी अंतिम विदाई

बिना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तगड़ी कमाई, अपनाएं ये 5 बिजनेस आइडिया

Radha Ashtami Vrat 2025: अगर आप पहली बार रख रहे हैं राधाष्टमी व्रत, जानें पूजा के नियम और विधि

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या है अस्पताल कंस्ट्रक्शन घोटाला जिसे लेकर सौरभ भारद्वाज के घर ED ने मारी रेड? केजरीवाल बोले- हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं मोदी

क्या है अस्पताल कंस्ट्रक्शन घोटाला जिसे लेकर सौरभ भारद्वाज के घर ED ने मारी रेड? केजरीवाल बोले- हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं मोदी

वंतारा की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई SIT, कहां से और कैसे लाते हैं जानवर हर पहलू का लगाएगी पता

वंतारा की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई SIT, कहां से और कैसे लाते हैं जानवर हर पहलू का लगाएगी पता

Crime News: गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया और मुंह में बम रखकर किया ब्लास्ट, दिल दहला देगी पूरी वारदात

गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया और मुंह में बम रखकर किया ब्लास्ट, दिल दहला देगी पूरी वारदात

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
डाकिया का बेटा कैसे बना OTT आइकन? इस IITian ने Web Series को दिया नया रूप

डाकिया का बेटा कैसे बना OTT आइकन? इस IITian ने Web Series को दिया नया रूप

60 साल तक देश की सेवा! IAF चीफ ने MIG-21 को कुछ इस तरह दी अंतिम विदाई

60 साल तक देश की सेवा! IAF चीफ ने MIG-21 को कुछ इस तरह दी अंतिम विदाई

बिना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तगड़ी कमाई, अपनाएं ये 5 बिजनेस आइडिया

बिना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तगड़ी कमाई, अपनाएं ये 5 बिजनेस आइडिया

HomePhotos

एजुकेशन

डाकिया का बेटा कैसे बना OTT आइकन? इस IITian ने Web Series को दिया नया रूप

आज हम आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं उन्होंने भारत के ओटीटी फील्ड में क्रांति ला दी है. आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग कर चुके इस लड़के को एंटरटेनमेंट फील्ड रास आया और यहां उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया...

जया पाण्डेय | Aug 26, 2025, 11:14 AM IST

1.डाकिये के बेटे का आईआईटी तक का सफर

डाकिये के बेटे का आईआईटी तक का सफर
1

बिहार में एक डाकिये के बेटे से लेकर आईआईटी तक आज हम जिस शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय ओटीटी के लिए कई हिट शो बनाए,  बड़े निर्माताओं को पीछे छोड़ा और ऐसी कहानियां बताईं जिन्हें लोगों ने सिर-माथे पर बिठाया. 

Advertisement

2.बिहार के मुजफ्फरपुर से आते हैं अरुणाभ

बिहार के मुजफ्फरपुर से आते हैं अरुणाभ
2

हम बात कर रहे हैं  बिहार के मुजफ्फरपुर के एक साधारण से दिखने वाले लड़के अरुणाभ कुमार की जिन्होंने आज ओटीटी मनोरंजन की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी है. किसान परिवार में जन्मे अरुणाभ के पिता ने डाकिया के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर बन गए.

3.घर में पढ़ाई-लिखाई का था बढ़िया माहौल

घर में पढ़ाई-लिखाई का था बढ़िया माहौल
3

अरुणाभ की मां सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं और बाद में वह प्रिंसिपल भी बनीं. घर में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था और उनके माता-पिता ने यह सुनिश्चित किया कि अरुणाभ को पढ़ाई का बढ़िया माहौल मिले. उन्होंने जयपुर के भारतीय विद्या भवन से दसवीं की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद जेईई की तैयारी के लिए कोटा चले गए. 

4.आईआईटी खड़गपुर से की इंजीनियरिंग की पढ़ाई

आईआईटी खड़गपुर से की इंजीनियरिंग की पढ़ाई
4

2001 में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लिया. हालांकि इंजीनियरिंग के प्रति उनका कभी कोई जुनून नहीं रहा. इसके बजाय उनका मन रंगमंच, कहानी सुनाने और फिल्मों में रमा रहा. 2007 में उन्हें शाहरुख खान की फिल्म 'ओम शांति ओम' में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में एक मौका मिला.

TRENDING NOW

5.वेटर का भी करना पड़ा काम

वेटर का भी करना पड़ा काम
5

यहीं से उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियों को समझना शुरू किया. लेकिन जीवन हमेशा खुशनुमा नहीं रहा और उन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिली. एक समय तो उन्हें गोवा में वेटर की नौकरी भी करनी पड़ी. इन बाधाओं के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. 

6.2011 में की टीवीएफ की स्थापना

2011 में की टीवीएफ की स्थापना
6

2011 में अरुणाभ कुमार ने भारत का पहला ऑनलाइन टेलीविज़न चैनल बनाने की महत्वाकांक्षा के साथ TVF (द वायरल फीवर) की स्थापना की. एक साल बाद TVF ने अपना पहला वीडियो राउडीज़ (एमटीवी के रोडीज़ का एक स्पूफ ) रिलीज़ किया, जो तेज़ी से वायरल हुआ और एक नए डिजिटल युग की शुरुआत का प्रतीक बना.

7.अरुणाभ की इन सीरीज ने मचाई धूम

अरुणाभ की इन सीरीज ने मचाई धूम
7

टीवीएफ ने परमानेंट रूममेट्स (भारत की पहली मुख्यधारा की वेब सीरीज), पिचर्स (एक स्टार्टअप-थीम वाली कहानी और आईएमडीबी की ग्लोबल टॉप 250 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय वेब सीरीज), कोटा फैक्ट्री (कोटा में छात्र जीवन का यथार्थवादी चित्रण), एस्पिरेंट्स (यूपीएससी उम्मीदवारों के संघर्षों पर केंद्रित एक सीरीज) और पंचायत (हास्य और बुद्धि के साथ ग्रामीण भारत के सार को पकड़ने वाली एक वेब सीरीज) जैसी सीरीज के साथ भारतीय सामग्री में क्रांति ला दी.

8.इन पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं अरुणाभ कुमार

इन पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं अरुणाभ कुमार
8

आज टीवीएफ न केवल भारत में एक जाना-माना नाम है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान बना चुका है. अरुणाभ कुमार के योगदान को व्यापक रूप से सराहा गया है. 2016 में उन्हें जीक्यू मैन ऑफ द ईयर चुना गया और फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 और एंटरप्रेन्योर की 35 अंडर 35 में भी शामिल किया गया. मुज़फ़्फ़रपुर जैसे छोटे से कस्बे से लेकर भारतीय युवा संस्कृति की एक अग्रणी आवाज बनने तक अरुणाभ कुमार का सफर बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत करने की शक्ति का प्रमाण है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Sharmila Tagore Cancer: शर्मिला टैगोर को डिटेक्ट हुआ कैंसर, रोज करें ये 5 एक्सरसाइज, 50% तक घट जाएगा खतरा
शर्मिला टैगोर को डिटेक्ट हुआ कैंसर, रोज करें ये 5 एक्सरसाइज, 50% तक घट जाएगा खतरा
J-K News: कौन हैं सुनील शर्मा, जिन्हें जम्मू-कश्मीर में BJP के पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया
कौन हैं सुनील शर्मा, जिन्हें जम्मू-कश्मीर में BJP के पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया
साउथ के जाने माने फिल्म डायरेक्टर की हुई मौत, फ्लैट में सड़ चुका था शव, हुआ ऐसा बुरा हाल
साउथ के जाने माने फिल्म डायरेक्टर की हुई मौत, फ्लैट में सड़ चुका था शव, हुआ ऐसा बुरा हाल
Jharkhand Assembly Elections 2024: कौन हैं जवाहर पासवान, जिसने मतदान से 10 दिन पहले थामा BJP छोड़ JMM का हाथ
कौन हैं जवाहर पासवान, जिसने झारखंड में मतदान से पहले थामा JMM का हाथ
यूपी के आगरा में रसगुल्ले के लिए 'युद्ध', फोड़ डाले एक-दूसरे के सिर, ग्राहक बोले-कड़वे थे, दुकानदार बोला-ताजा बनाए हैं, वीडियो वायरल
यूपी के आगरा में रसगुल्ले के लिए 'युद्ध', फोड़ डाले एक-दूसरे के सिर, ग्राहक बोले-कड़वे थे, दुकानदार बोला-ताजा बनाए हैं, वीडियो वायरल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
डाकिया का बेटा कैसे बना OTT आइकन? इस IITian ने Web Series को दिया नया रूप
डाकिया का बेटा कैसे बना OTT आइकन? इस IITian ने Web Series को दिया नया रूप
60 साल तक देश की सेवा! IAF चीफ ने MIG-21 को कुछ इस तरह दी अंतिम विदाई
60 साल तक देश की सेवा! IAF चीफ ने MIG-21 को कुछ इस तरह दी अंतिम विदाई
बिना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तगड़ी कमाई, अपनाएं ये 5 बिजनेस आइडिया
बिना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तगड़ी कमाई, अपनाएं ये 5 बिजनेस आइडिया
Test में नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, देखें धोनी-पंत का नाम है या नहीं
Test में नंबर-5 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, देखें धोनी-पंत का नाम है या नहीं
Test मैच की एक पारी में 600 से ज्यादा गेंदें खेलने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने खेली थी 847 बॉल
Test मैच की एक पारी में 600 से ज्यादा गेंदें खेलने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने खेली थी 847 बॉल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE