शादी, बच्चा और पढ़ाई... सब संभालकर कैसे UPPSC 2024 टॉपर बनीं नेहा पंचाल? UPSC के इंटरव्यू में रह गई थीं पीछे

एजुकेशन
Jaya Pandey | Mar 31, 2026, 04:20 PM IST
1.UPPSC 2024 की टॉपर नेहा पंचाल की कहानी
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने पीसीएस 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें नेहा पंचाल ने टॉप कर पहली रैंक हासिल की है. इस बार के नतीजों में महिला उम्मीदवारों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसने यह साबित किया है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. आज हम आपको नेहा पंचाल की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं.
(Photo Credit: Social Media)
2.नेहा पंचाल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
नेहा पंचाल मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा श्री मोतीराम मेमोरियल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की. पढ़ाई में शुरू से ही तेज रही नेहा की दिलचस्पी समाज, प्रशासन और शासन से जुड़े विषयों में रही. स्कूल के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज से बी.कॉम की डिग्री हासिल की. कॉलेज के समय से ही उनका झुकाव सिविल सेवा की ओर हो गया था और उन्होंने इसी दौरान अपनी तैयारी की दिशा तय कर ली थी.
(Photo Credit: Social Media)
3.पॉलिटिकल साइंस के साथ किया पीजी
ग्रेजुएशन के बाद नेहा ने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिससे उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था, नीतियों और राजनीतिक प्रणाली को गहराई से समझने में मदद मिली. यह विषय सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए बेहद अहम माना जाता है और इसी ने उनकी तैयारी को मजबूत आधार दिया.
(Photo Credit: Social Media)
4.यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंची लेकिन नहीं मिली सफलता
नेहा पंचाल ने साल 2018 से गंभीरता के साथ सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी शुरू की. इस दौरान उन्होंने लगातार अपने नोट्स, आंसर राइटिंग और करंट अफेयर्स पर काम किया. साल 2023 में उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू तक पहुंचकर अपनी तैयारी का स्तर भी दिखाया. हालांकि उन्हें उस परीक्षा में अंतिम सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी तैयारी जारी रखी.
(Photo Credit: Social Media)
5.शादी और बच्ची के बाद भी चलती रही पढ़ाई
उनका सफर आसान नहीं रहा. तैयारी के दौरान ही उनकी शादी हो गई और बाद में वह एक बच्ची की मां भी बनीं. आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में पढ़ाई जारी रखना मुश्किल माना जाता है, लेकिन नेहा ने समय प्रबंधन और परिवार के सहयोग से अपनी तैयारी को जारी रखा. उन्होंने यह साबित किया कि सही योजना और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है.
(Photo Credit: Social Media)
6.UPPSC PCS 2024 टॉप कर बनीं SDM
आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने UPPSC PCS 2024 में टॉप कर लिया. टॉप रैंक हासिल करने के बाद उन्हें SDM के पद पर नियुक्ति मिलने की संभावना है. उनकी सफलता यह दिखाती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतरता, अनुशासन और धैर्य सबसे ज्यादा मायने रखते हैं. नेहा पंचाल की कहानी उन सभी उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा है जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. उनका सफर यह सिखाता है कि असफलता के बाद भी अगर प्रयास जारी रखा जाए, तो सफलता जरूर मिलती है.
(Photo Credit: Social Media)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से