शादी, बच्चा और पढ़ाई... सब संभालकर कैसे UPPSC 2024 टॉपर बनीं नेहा पंचाल? UPSC के इंटरव्यू में रह गई थीं पीछे

6 . UPPSC PCS 2024 टॉप कर बनीं SDM

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आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने UPPSC PCS 2024 में टॉप कर लिया. टॉप रैंक हासिल करने के बाद उन्हें SDM के पद पर नियुक्ति मिलने की संभावना है. उनकी सफलता यह दिखाती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतरता, अनुशासन और धैर्य सबसे ज्यादा मायने रखते हैं. नेहा पंचाल की कहानी उन सभी उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा है जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. उनका सफर यह सिखाता है कि असफलता के बाद भी अगर प्रयास जारी रखा जाए, तो सफलता जरूर मिलती है.

(Photo Credit: Social Media)

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