चंद्रनाथ रथ ने इंडियन एयरफोर्स से कैसे की थी राजनीति में एंट्री? जानें सुवेंदु अधिकारी के PA का अब तक का करियर

1 . सुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या

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पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह सुवेंदु अधिकारी के पीए थे. उन्हें बीजेपी के पर्दे के पीछे काम करने वाले सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता था. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की जीत और टीएमसी की हार के 48 घंटे से भी कम समय में यह घटना हुई है. राजनीति में एंट्री और सुवेंदु अधिकारी का भरोसेमंद बनने से पहले चंद्रनाथ ने इंडियन एयरफोर्स में लगभग 20 साल तक सेवा दी थी.

(Image Credit: Social Media)