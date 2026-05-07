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चंद्रनाथ रथ ने इंडियन एयरफोर्स से कैसे की थी राजनीति में एंट्री? जानें सुवेंदु अधिकारी के PA का अब तक का करियर

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चंद्रनाथ रथ ने इंडियन एयरफोर्स से कैसे की थी राजनीति में एंट्री? जानें सुवेंदु अधिकारी के PA का अब तक का करियर

पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. कभी वह संन्यासी बनने वाले थे लेकिन जिंदगी ने ऐसी करवट बदली की उन्होंने इंडियन एयरफोर्स से होते हुए राजनीति में कदम रखा...

Jaya Pandey | May 07, 2026, 11:34 AM IST

1.सुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या

सुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या
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पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह सुवेंदु अधिकारी के पीए थे. उन्हें बीजेपी के पर्दे के पीछे काम करने वाले सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता था. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की जीत और टीएमसी की हार के 48 घंटे से भी कम समय में यह घटना हुई है. राजनीति में एंट्री और सुवेंदु अधिकारी का भरोसेमंद बनने से पहले चंद्रनाथ ने इंडियन एयरफोर्स में लगभग 20 साल तक सेवा दी थी. 
(Image Credit: Social Media)

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2.चंद्रनाथ रथ का एजुकेशन

चंद्रनाथ रथ का एजुकेशन
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चंद्रनाथ रथ का पालन-पोषण पूर्वी मेदिनीपुर के चांदीपुर में हुआ. यह वही जगह है जहां से सुवेंदु अधिकारी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में उदय हुआ. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी शिक्षा-दीक्षा रहरा रामकृष्ण मिशन से हुई थी. इस संस्थान की आध्यात्मिक और अनुशासित विचारधारा ने चंद्रनाथ रथ पर गहरा असर छोड़ा और उन्होंने मोह-माया छोड़कर आध्यात्म की राह पकड़ने का मन बनाया था. 
(Image Credit: Social Media)

3.कभी आया था संन्यासी बनने का विचार

कभी आया था संन्यासी बनने का विचार
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चंद्रनाथ रथ के परिवार के जानकारों के मुताबिक शुरुआत में उन्होंने संन्यासी बनने का विचार कर किया. लेकिन जीवन को कुछ और ही मंजूर था. उन्होंने इंडियन एयरफोर्स जॉइन किया और 20 साल की सर्विस के बाद वीआरएस ले लिया. इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक कॉरपोरेट इंडस्ट्री में काम किया. धीरे-धीरे उनका झुकाव राजनीति की ओर हुआ.
(Image Credit: Social Media) 

4.चंद्रनाथ रथ की राजनीति में एंट्री

चंद्रनाथ रथ की राजनीति में एंट्री
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इसके बाद चंद्रनाथ रथ ने सुवेंदु अधिकारी के साथ काम करना शुरू कर दिया. उनका और सुवेंदु अधिकारी का परिवार एक-दूसरे को लंबे समय से जानते थे.  हालांकि, वह औपचारिक रूप से 2019 के आसपास सुवेंदु अधिकारी की टीम में शामिल हुए. शुरुआत में उन्होंने मंत्रालय से जुड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालीं और बाद में जब सुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होकर विपक्ष के नेता बने, तब भी चंद्रनाथ रथ इसी भूमिका में बने रहें. 
(Image Credit: Social Media)

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5....तो चंद्रनाथ रथ को मिलने वाला था बड़ा पद?

...तो चंद्रनाथ रथ को मिलने वाला था बड़ा पद?
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चंद्रनाथ रथ ने सुवेंदु अधिकारी के भरोसेमंद के रूप में संगठनात्मक व्यवस्था के समन्वय, पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ संवाद बनाए रखने जैसे जरूरी काम किए. वे भाजपा के भबानीपुर कैंपेन सहित कई राजनीतिक मुकाबलों के दौरान मुख्य टीम का हिस्सा थे. पार्टी के अंदरूनी हलकों में यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि अगर विधानसभा चुनावों के बाद सुवेंदु अधिकारी को बड़ी भूमिका मिलती है, तो चंद्रनाथ रथ को भी अहम पद दिया जाएगा.
(Image Credit: Social Media)

6.चंद्रनाथ रथ के परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड

चंद्रनाथ रथ के परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड
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बता दें  पूर्वी मेदिनीपुर में टीएमसी पार्टी के शुरुआती दिनों में चंद्रनाथ रथ की मां स्थानीय पंचायत निकाय से जुड़ी थीं. इसके बाद सुवेंदु अधिकारी की ही तरह चंद्रनाथ रथ के परिवार ने भी साल 2020 में बीजेपी को सपोर्ट किया था. 
(Image Credit: Social Media)

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