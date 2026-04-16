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राजस्थान की रियासत का शाही निवास कैसे बन गया UPSC हेडक्वॉर्टर? जानें धौलपुर हाउस का इतिहास

राजस्थान की रियासत का शाही निवास कैसे बन गया UPSC हेडक्वॉर्टर? जानें धौलपुर हाउस का इतिहास

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राजस्थान की रियासत का शाही निवास कैसे बन गया UPSC हेडक्वॉर्टर? जानें धौलपुर हाउस का इतिहास

इंडिया गेट के पास शाहजहां रोड पर स्थित धौलपुर हाउस हर साल आईएएस-आईपीएस बनाकर कई युवाओं का सपना हकीकत में बदलता है. जानें यूपीएससी हेडक्वॉर्टर की अनोखी बिल्डिंग का इतिहास...

Jaya Pandey | Apr 16, 2026, 12:33 PM IST

1.दिल्ली के धौलपुर हाउस की कहानी

दिल्ली के धौलपुर हाउस की कहानी
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यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है. प्रीलिम्स और मेन्स के बाद इसका आखिरी राउंड इंटरव्यू होता है, जो दिल्ली के धौलपुर हाउस में आयोजित किया जाता है. यह इमारत इंडिया गेट के पास शाहजहां रोड पर स्थित है और यहीं से हर साल कई युवाओं का सपना हकीकत में बदलता है. इस भवन में दिया गया इंटरव्यू एक सामान्य युवा को देश की प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनने का मौका देता है. लेकिन धौलपुर भवन की बिल्डिंग का इतिहास भी काफी अनोखा है.
(Image Credit: Social Media)

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2.महाराजा राणा उदयभान सिंह से धौलपुर हाउस का कनेक्शन

महाराजा राणा उदयभान सिंह से धौलपुर हाउस का कनेक्शन
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धौलपुर हाउस का निर्माण 1920 के आसपास महाराजा राणा उदयभान सिंह ने करवाया था. वह उस समय धौलपुर रियासत के राजा था. उस समय यह इमारत उनके दिल्ली प्रवास के दौरान निवास के लिए बनाई गई थी. जब ब्रिटिश राज के दौरान नई दिल्ली को राजधानी के रूप में तैयार किया जा रहा था, तब कई रियासतों के शासकों को यहां अपना आवास बनाने का न्योता दिया गया. उसी कड़ी में यह धौलपुर हाउस भी बनाया गया.
(Image Credit: Social Media)

3.देश की आजादी के बाद यूपीएससी को सौंप दी गई ये बिल्डिंग

देश की आजादी के बाद यूपीएससी को सौंप दी गई ये बिल्डिंग
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आजादी के बाद जब रियासतों का भारत में विलय हुआ, तब इस इमारत का इस्तेमाल सरकारी कामों के लिए होने लगा और आखिरकार इसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी को सौंप दिया गया. इसके बाद यह बिल्डिंग यूपीएससी का हेडक्वॉर्टर बन गई और यहीं सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू आयोजित किए जाने लगे.
(Image Credit: Social Media)

4.धौलपुर हाउस का आर्किटेक्चर

धौलपुर हाउस का आर्किटेक्चर
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धौलपुर हाउस का आर्किटेक्चर भी खास है. इसे आर्ट डेको शैली में बनाया गया है, जिसमें सादगी और सुंदरता का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है. सफेद रंग की यह भव्य इमारत कभी एक राजा का निवास हुआ करती थी, लेकिन आज यह देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक का मुख्यालय है, जहां से आईएएस, आईपीएस और दूसरी अखिल भारतीय और ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारियों का चयन होता है.
(Image Credit: Social Media)

TRENDING NOW

5.धौलपुर जिले का इतिहास

धौलपुर जिले का इतिहास
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धौलपुर, जिसके नाम पर इस भवन का नाम पड़ा, आज राजस्थान का एक जिला है. इसका प्राचीन नाम धवलपुरी माना जाता है. इसे 15 अप्रैल 1982 को आधिकारिक रूप से राजस्थान के 27वें जिले के रूप में मान्यता दी गई थी. इस तरह से धौलपुर हाउस न केवल एक ऐतिहासिक इमारत है, बल्कि यह लाखों युवाओं के सपनों और देश की प्रशासनिक शक्ति का प्रतीक भी है.
(Image Credit: Social Media)

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