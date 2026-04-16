राजस्थान की रियासत का शाही निवास कैसे बन गया UPSC हेडक्वॉर्टर? जानें धौलपुर हाउस का इतिहास

1 . दिल्ली के धौलपुर हाउस की कहानी

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यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है. प्रीलिम्स और मेन्स के बाद इसका आखिरी राउंड इंटरव्यू होता है, जो दिल्ली के धौलपुर हाउस में आयोजित किया जाता है. यह इमारत इंडिया गेट के पास शाहजहां रोड पर स्थित है और यहीं से हर साल कई युवाओं का सपना हकीकत में बदलता है. इस भवन में दिया गया इंटरव्यू एक सामान्य युवा को देश की प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनने का मौका देता है. लेकिन धौलपुर भवन की बिल्डिंग का इतिहास भी काफी अनोखा है.

(Image Credit: Social Media)