10वीं फेल शख्स ने कैसे पास की UPSC की कठिन परीक्षा? जानें IPS ईश्वर गुर्जर की सफलता की कहानी

4 . ऐसे पूरा किया आईपीएस अधिकारी बनने का सपना

ईश्वर का यूपीएससी का सफर आसान नहीं था. उनके पहले तीन प्रयास निराशाजनक रहे. साल 2019 में वह प्रीलिम्स तक पास नहीं कर पाए. साल 2020 में उन्होंने इंटरव्यू तो पास किया लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं था. इसके बाद वह 2021 में भी असफल रहे. हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और 2022 में यूपीएससी सीएसई परीक्षा में 555वीं रैंक हासिल करके आईपीएस अधिकारी बनने का अपना सपना पूरा किया.