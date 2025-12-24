FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

असम हिंसा पर DGP का बयान- स्थिति नियंत्रण में, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आंगलोंग जिले में सेना तैनात | उन्नाव रेप पीड़िता से मिले राहुल गांधी, पीड़िता ने 10 जनपथ पहुंचकर मुलाकात की

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत, GRAP-4 की पाबंदियां हटीं; जानिए किन चीजों से हटा बैन

दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत, GRAP-4 की पाबंदियां हटीं; जानिए किन चीजों से हटा बैन

VIDEO: यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने रेप पीड़िता का उड़ाया मजाक, बोले- घर तो उनका उन्नाव में है

VIDEO: यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने रेप पीड़िता का उड़ाया मजाक, बोले- घर तो उनका उन्नाव में है

Lung Cancer: सिगरेट-तंबाकू को हाथ न लगाने वाले भी लंग कैंसर के शिकार, क्यों इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ रहे भारतीय? 

Lung Cancer: सिगरेट-तंबाकू को हाथ न लगाने वाले भी लंग कैंसर के शिकार, क्यों इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ रहे भारतीय?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
‘धुरंधर’ को सुपरहिट करवाने वाले आदित्य धर या यामी गौतम, जानें किसने पहले किया था प्यार का इजहार?

‘धुरंधर’ को सुपरहिट करवाने वाले आदित्य धर या यामी गौतम, जानें किसने पहले किया था प्यार का इजहार?

धुरंधर के 'रहमान डकैत' के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें दृश्यम 3 को छोड़ने वाले अक्षय खन्ना का Qualification

धुरंधर के 'रहमान डकैत' के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें दृश्यम 3 को छोड़ने वाले अक्षय खन्ना का Qualification

10वीं फेल शख्स ने कैसे पास की UPSC की कठिन परीक्षा? जानें IPS ईश्वर गुर्जर की सफलता की कहानी

10वीं फेल शख्स ने कैसे पास की UPSC की कठिन परीक्षा? जानें IPS ईश्वर गुर्जर की सफलता की कहानी

HomePhotos

एजुकेशन

10वीं फेल शख्स ने कैसे पास की UPSC की कठिन परीक्षा? जानें IPS ईश्वर गुर्जर की सफलता की कहानी

आज हम आपको उन शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने असफलता को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. 10वीं में फेल होने पर उनके पिता ने उन्हें जो शब्द कहे वह उनके जीवन में खास मुकाम हासिल करने में मददगार बना, जानें IPS ईश्वर गुर्जर की सक्सेस स्टोरी...

जया पाण्डेय | Dec 24, 2025, 04:25 PM IST

1.10वीं में फेल हुए लेकिन तीन बार किया यूपीएससी क्रैक

10वीं में फेल हुए लेकिन तीन बार किया यूपीएससी क्रैक
1

यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को पास करने में बड़े-बड़े टॉपर्स को भी खूब पापड़ बेलना पड़ता है. इसके लिए सिर्फ बुद्धिमानी ही नहीं बल्कि समर्पण और अटूट दृढ़ संकल्प की भी जरूरत पड़ती है. आज हम आपको जिन शख्स से मिलवाने जा रहे वह 10वीं की बोर्ड परीक्षा में तो असफल रहे लेकिन उन्होंने तीन-तीन बार यूपीएससी की सीएसई परीक्षा को क्रैक किया.

Advertisement

2.पिता के दो बोल ने बदल दी जिंदगी

पिता के दो बोल ने बदल दी जिंदगी
2

भीलवाड़ा के एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे ईश्वर लाल गुर्जर को शुरुआती संघर्षों का सामना करना पड़ा. उनके पिता सुवलाल गुर्जर एक किराने की दुकान चलाते थे और 10वीं में जब उनका बेटा बोर्ड परीक्षा में फेल हो गया तो उन्होंने उसे डांटने की जगह प्रोत्साहित किया और कहा हिम्मत और आशा मत हारो. यही शब्द उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गए. 

3.पहले सरकारी टीचर फिर बने आईपीएस

पहले सरकारी टीचर फिर बने आईपीएस
3

अपने पिता से प्रेरित होकर ईश्वर ने 2012 में कक्षा 10 की परीक्षा 54% अंकों के साथ पास की और फिर 12वीं बोर्ड परीक्षा में 68% मार्क्स हासिल किए. उन्होंने एमडीएस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और साल 2019 में सरकारी टीचर बन गए. लेकिन टीचिंग उनके सपनों की सिर्फ शुरुआत थी और उनका लक्ष्य यूपीएससी की परीक्षा पास कर अधिकारी बनने का था.

4.ऐसे पूरा किया आईपीएस अधिकारी बनने का सपना

ऐसे पूरा किया आईपीएस अधिकारी बनने का सपना
4

ईश्वर का यूपीएससी का सफर आसान नहीं था. उनके पहले तीन प्रयास निराशाजनक रहे. साल 2019 में वह प्रीलिम्स तक पास नहीं कर पाए. साल 2020 में उन्होंने इंटरव्यू तो पास किया लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं था. इसके बाद वह 2021 में भी असफल रहे. हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और 2022 में यूपीएससी सीएसई परीक्षा में 555वीं रैंक हासिल करके आईपीएस अधिकारी बनने का अपना सपना पूरा किया.

TRENDING NOW

5.फिलहाल आईपीएस की ले रहे ट्रेनिंग

फिलहाल आईपीएस की ले रहे ट्रेनिंग
5

साल 2024 में उन्होंने 483वीं रैंक हासिल करके अपनी निरंतरता साबित की और यूपीएससी में लगातार तीसरी सफलता दर्ज की. फिलहाल ईश्वर गुर्जर सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) में ट्रेनिंग ले रहे हैं. कक्षा 10 में असफल होने से लेकर आईपीएस अधिकारी बनने तक उनकी यात्रा दृढ़ता, धैर्य और कड़ी मेहनत की शक्ति का प्रमाण है. उनकी कहानी साबित करती है कि शुरुआती असफलताएं किसी का भविष्य निर्धारित नहीं करतीं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
‘धुरंधर’ को सुपरहिट करवाने वाले आदित्य धर या यामी गौतम, जानें किसने पहले किया था प्यार का इजहार?
‘धुरंधर’ को सुपरहिट करवाने वाले आदित्य धर या यामी गौतम, जानें किसने पहले किया था प्यार का इजहार?
धुरंधर के 'रहमान डकैत' के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें दृश्यम 3 को छोड़ने वाले अक्षय खन्ना का Qualification
धुरंधर के 'रहमान डकैत' के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें दृश्यम 3 को छोड़ने वाले अक्षय खन्ना का Qualification
10वीं फेल शख्स ने कैसे पास की UPSC की कठिन परीक्षा? जानें IPS ईश्वर गुर्जर की सफलता की कहानी
10वीं फेल शख्स ने कैसे पास की UPSC की कठिन परीक्षा? जानें IPS ईश्वर गुर्जर की सफलता की कहानी
पेंशन कटौती को लेकर कर्मचारियों की चिंता खत्म, EPFO ने जारी की नई गाइडलाइंस
पेंशन कटौती को लेकर कर्मचारियों की चिंता खत्म, EPFO ने जारी की नई गाइडलाइंस
अरावली रेंज की 5 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं? मंदिर से लेकर घने जंगलों तक यहां के नजारे हैं बेहद खूबसूरत
अरावली रेंज की 5 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं? मंदिर से लेकर घने जंगलों तक यहां के नजारे हैं बेहद खूबसूरत
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 24 December 2025: सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
New Year Vastu Tips: नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये 1 चीज, खुशियों के साथ आएगा पैसा
नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये एक चीज, परिवार की खुशियों के साथ आएगा पैसा
Numerology: शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
Zodiac Sign: इन राशि वालों को हाथ-पैर और गले में कभी भी नहीं पहनना चाहिए काला धागा
इन राशि वालों को हाथ-पैर और गले में कभी भी नहीं पहनना चाहिए काला धागा
Numerology: मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
MORE
Advertisement