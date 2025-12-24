10वीं फेल शख्स ने कैसे पास की UPSC की कठिन परीक्षा? जानें IPS ईश्वर गुर्जर की सफलता की कहानी

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 24, 2025, 04:25 PM IST
1.10वीं में फेल हुए लेकिन तीन बार किया यूपीएससी क्रैक
यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को पास करने में बड़े-बड़े टॉपर्स को भी खूब पापड़ बेलना पड़ता है. इसके लिए सिर्फ बुद्धिमानी ही नहीं बल्कि समर्पण और अटूट दृढ़ संकल्प की भी जरूरत पड़ती है. आज हम आपको जिन शख्स से मिलवाने जा रहे वह 10वीं की बोर्ड परीक्षा में तो असफल रहे लेकिन उन्होंने तीन-तीन बार यूपीएससी की सीएसई परीक्षा को क्रैक किया.
2.पिता के दो बोल ने बदल दी जिंदगी
भीलवाड़ा के एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे ईश्वर लाल गुर्जर को शुरुआती संघर्षों का सामना करना पड़ा. उनके पिता सुवलाल गुर्जर एक किराने की दुकान चलाते थे और 10वीं में जब उनका बेटा बोर्ड परीक्षा में फेल हो गया तो उन्होंने उसे डांटने की जगह प्रोत्साहित किया और कहा हिम्मत और आशा मत हारो. यही शब्द उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गए.
3.पहले सरकारी टीचर फिर बने आईपीएस
अपने पिता से प्रेरित होकर ईश्वर ने 2012 में कक्षा 10 की परीक्षा 54% अंकों के साथ पास की और फिर 12वीं बोर्ड परीक्षा में 68% मार्क्स हासिल किए. उन्होंने एमडीएस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और साल 2019 में सरकारी टीचर बन गए. लेकिन टीचिंग उनके सपनों की सिर्फ शुरुआत थी और उनका लक्ष्य यूपीएससी की परीक्षा पास कर अधिकारी बनने का था.
4.ऐसे पूरा किया आईपीएस अधिकारी बनने का सपना
ईश्वर का यूपीएससी का सफर आसान नहीं था. उनके पहले तीन प्रयास निराशाजनक रहे. साल 2019 में वह प्रीलिम्स तक पास नहीं कर पाए. साल 2020 में उन्होंने इंटरव्यू तो पास किया लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं था. इसके बाद वह 2021 में भी असफल रहे. हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और 2022 में यूपीएससी सीएसई परीक्षा में 555वीं रैंक हासिल करके आईपीएस अधिकारी बनने का अपना सपना पूरा किया.
5.फिलहाल आईपीएस की ले रहे ट्रेनिंग
साल 2024 में उन्होंने 483वीं रैंक हासिल करके अपनी निरंतरता साबित की और यूपीएससी में लगातार तीसरी सफलता दर्ज की. फिलहाल ईश्वर गुर्जर सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) में ट्रेनिंग ले रहे हैं. कक्षा 10 में असफल होने से लेकर आईपीएस अधिकारी बनने तक उनकी यात्रा दृढ़ता, धैर्य और कड़ी मेहनत की शक्ति का प्रमाण है. उनकी कहानी साबित करती है कि शुरुआती असफलताएं किसी का भविष्य निर्धारित नहीं करतीं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.