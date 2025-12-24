दुनिया के इस झरने में बहती है आग! नजारा देखकर अपनी ही आंखों पर नहीं होगा यकीन

एजुकेशन
सुमित तिवारी | Dec 24, 2025, 02:08 PM IST
1.अद्भुत झरना
आज हम आपको एक ऐसे झरने के बारे में बताने जा रहे है. जहां पर ज्वालामुखी का लावा बहते हुए नजर आता है. खास बात तो ये है कि ये शानदार नजारा फरवारी के आखिर में दो सप्ताह के लिए ही दिखता हैं.
2.योसेमाइट नेशनल पार्क
ये झरना योसेमाइट नेशनल पार्क में स्थित है. इसका नाम है हॉर्सटेल फॉल. इस झरने को देखने के लिए दूर-दूर से लोग यहां पहुंच फरवरी के महीने में पहुंचते हैं.
3.1500 फीट की ऊंचाई
ये झरना करीब 1500 फीट की ऊंचाई से गिरता है. हालांकि इसमें कोई आग नहीं बहती लेकिन इस झरने पर उस विशेष समय पर सूर्य की ऐसा प्रकाश पड़ता है कि ये आग की तरह नारंगी कलर का चमकने लगता है.
4.सबसे पहले कब देखा गया ये नजारा
यह कुदरती घटना सबसे पहले 1973 में देखी गई थी. इसके होने के लिए कुछ चीज़ों का बिल्कुल सही समय पर एक साथ होना ज़रूरी है.
5.सूर्यास्त के 5 से 15 मिनट पहले
फरवरी महीने के अंत में सूर्यास्त के 5 से 15 मिनट पहले सूरज की किरणें सीधे इस झरने पर पड़ती हैं. ऐसे में इस झरने का पानी बिल्कुल ज्वालामुखी से बहते लावे के समान दिखाई देता हैं.
6.किस कंडीशन में दिखता है नजारा
इस नजारे को देखने के लिए मौसम साफ होना चाहिए और सूर्यास्त के लिए आसमान साफ होना चाहिए और एल कैपिटन के किनारे से पानी का बहाव तेज होना चाहिए.