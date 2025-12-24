FacebookTwitterYoutubeInstagram
Vijay Hazare Trophy में दिखा सूर्यवंशी का वैभव, 36 गेंद पर जमाई सेंचुरी, तोड़ा 39 साल पुराना रिकॉर्ड

खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान

RRB Group D Exam 2025: आरआरबी ने ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम का बदला शेड्यूल, यहां जानें अब कब होगी परीक्षा

दुनिया के इस झरने में बहती है आग! नजारा देखकर अपनी ही आंखों पर नहीं होगा यकीन

ISRO ने अंतरिक्ष में यूं दिखाई भारत की ताकत, देखिए BlueBird Block-2 मिशन की शानदार तस्वीरें

धुरंधर की सक्सेस का अजय देवगन और फरहान अख्तर को हुआ भारी नुकसान, अक्षय खन्ना ने लिया बड़ा फैसला...

अगर आपको बताया जाए कि दुनिया में एक झरना ऐसा है जिसमें पानी की जगह आग बहती है. तो क्या इस बात पर आग यकीन करोगे, दरअसल आज हम आपको ऐसी ही एक अद्भुत जगह के बारे में बताने जा रहे हैं.

सुमित तिवारी | Dec 24, 2025, 02:08 PM IST

1.अद्भुत झरना

अद्भुत झरना
1

आज हम आपको एक ऐसे झरने के बारे में बताने जा रहे है. जहां पर ज्वालामुखी का लावा बहते हुए नजर आता है. खास बात तो ये है कि ये शानदार नजारा फरवारी के आखिर में दो सप्ताह के लिए ही दिखता हैं.

2.योसेमाइट नेशनल पार्क

योसेमाइट नेशनल पार्क
2

ये झरना योसेमाइट नेशनल पार्क में स्थित है. इसका नाम है हॉर्सटेल फॉल. इस झरने को देखने के लिए दूर-दूर से लोग यहां पहुंच फरवरी के महीने में पहुंचते हैं.

3.1500 फीट की ऊंचाई

1500 फीट की ऊंचाई
3

ये झरना करीब 1500 फीट की ऊंचाई से गिरता है. हालांकि इसमें कोई आग नहीं बहती लेकिन इस झरने पर उस विशेष समय पर सूर्य की ऐसा प्रकाश पड़ता है कि ये आग की तरह नारंगी कलर का चमकने लगता है.

4.सबसे पहले कब देखा गया ये नजारा

सबसे पहले कब देखा गया ये नजारा
4

यह कुदरती घटना सबसे पहले 1973 में देखी गई थी. इसके होने के लिए कुछ चीज़ों का बिल्कुल सही समय पर एक साथ होना ज़रूरी है.

5.सूर्यास्त के 5 से 15 मिनट पहले

सूर्यास्त के 5 से 15 मिनट पहले
5

फरवरी महीने के अंत में सूर्यास्त के 5 से 15 मिनट पहले सूरज की किरणें सीधे इस झरने पर पड़ती हैं. ऐसे में इस झरने का पानी बिल्कुल ज्वालामुखी से बहते लावे के समान दिखाई देता हैं.

6.किस कंडीशन में दिखता है नजारा

किस कंडीशन में दिखता है नजारा
6

इस नजारे को देखने के लिए मौसम साफ होना चाहिए और सूर्यास्त के लिए आसमान साफ ​​होना चाहिए और एल कैपिटन के किनारे से पानी का बहाव तेज होना चाहिए.

दुनिया के इस झरने में बहती है आग! नजारा देखकर अपनी ही आंखों पर नहीं होगा यकीन
ISRO ने अंतरिक्ष में यूं दिखाई भारत की ताकत, देखिए BlueBird Block-2 मिशन की शानदार तस्वीरें
धुरंधर की सक्सेस का अजय देवगन और फरहान अख्तर को हुआ भारी नुकसान, अक्षय खन्ना ने लिया बड़ा फैसला...
Christmas Gift Scam: एक क्लिक में खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट! WhatsApp पर आए ‘Gift Link’ वाले स्कैम से कैसे बचें?
धरती का सबसे Muscular Animal कौन सा है? इनका गठीला बदन देख हैरान रह जाएंगे आप
