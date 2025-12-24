दुनिया के इस झरने में बहती है आग! नजारा देखकर अपनी ही आंखों पर नहीं होगा यकीन

1 . अद्भुत झरना

1

आज हम आपको एक ऐसे झरने के बारे में बताने जा रहे है. जहां पर ज्वालामुखी का लावा बहते हुए नजर आता है. खास बात तो ये है कि ये शानदार नजारा फरवारी के आखिर में दो सप्ताह के लिए ही दिखता हैं.