IND vs SA 1st Test: कितनी गंभीर है शुभमन गिल की चोट? कोलकाता टेस्ट में छोड़ना पड़ा मैदान

IPL Retention and Released: आईपीएल 2026 से पहले सभी 10 टीमों से 32 खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, देखें लिस्ट

बच्चों की मासूमियत और साहस को समर्पित फिल्म 'लिली' वेव्स ओटीटी पर रिलीज

इन तारीखों में जन्मे लोगों को गलती से भी नहीं पीनी चाहिए शराब, इसमें आपकी जन्मतारीख तो शामिल नहीं?

थर्रा उठेगी रूह! ये हैं भारत की 5 सबसे डरावनी जगहें, जहां मजबूत दिल वाले भी नहीं करते जाने की हिम्मत

कार-बाइक के एक्सीडेंट से बचने के लिए जरूर लगाएं ये यंत्र, जानें कब और कैसे लगाना चाहिए वाहन दुर्घटना निवारक?

थर्रा उठेगी रूह! ये हैं भारत की 5 सबसे डरावनी जगहें, जहां मजबूत दिल वाले भी नहीं करते जाने की हिम्मत

Haunted Places in India: भारत की 5 सबसे भूतिया जगहों में भानगढ़ किला, अग्रसेन की बावली, डुमास बीच, जीपी ब्लॉक आदि शामिल हैं. यहां शाम के समय जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती है. शाम के बाद तो इन जगहों पर जाने की मनाही भी है.

Pragya Bharti | Nov 15, 2025, 12:22 PM IST

1.Most Horror places in India

Most Horror places in India
1

भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, भव्य किलों और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है, लेकिन देश में कुछ ऐसी रहस्यमयी और भूतिया जगहें भी मौजूद हैं, जिनकी कहानियाँ सुनकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. इन 'हॉन्टेड प्लेसेस' पर अक्सर असामान्य गतिविधियां महसूस की जाती हैं. प्रशासन ने भी कई जगहों पर रात के समय लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. इस लेख में आगे भारत की उन 5 सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों के बारे में बताया गया है, जहां जाने के नाम से रूह कांप जाती है.

2.Shaniwar Wada Fort in Pune

Shaniwar Wada Fort in Pune
2

महाराष्ट्र के पुणे में स्थित यह भव्य किला मराठा साम्राज्य की निशानी है, लेकिन यह अपनी डरावनी कहानियों के लिए भी कुख्यात है. इस किले में मराठा पेशवाओं के एक युवा राजकुमार नारायणराव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. माना जाता है कि उस राजकुमार की आत्मा आज भी रात के समय, खासकर हर पूर्णिमा की रात, "काका मला वाचवा" (चाचा मुझे बचाओ) चिल्लाते हुए भटकती है. लोग यहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते.

3.GP Block in Meerut UP

GP Block in Meerut UP
3

यह मेरठ कैंट एरिया में स्थित कई दशकों से खाली पड़ा एक खंडहरनुमा बंगला है, जिसे भारत के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है. स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने इस बंगले में लाल साड़ी पहने एक महिला को घूमते देखा है. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने यहाँ चार पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में एक टेबल पर बैठकर शराब पीते हुए भी देखा है.
इस बंगले में जाने से लोग दिन में भी कतराते हैं.

4.Dumas Beach in Gujarat

Dumas Beach in Gujarat
4

अरब सागर के तट पर स्थित यह बीच अपनी काली रेत और भूतिया गतिविधियों के लिए जाना जाता है. यह बीच सदियों से हिंदुओं के शवों के दाह संस्कार का स्थान रहा है. स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां कई आत्माएं भटकती रहती हैं और सूर्यास्त के बाद लोगों से बात भी करती हैं. कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहां रात में अकेले रुकने की हिम्मत करता है, वह अक्सर गायब हो जाता है.

5.Agrasen Ki Baoli in Delhi

Agrasen Ki Baoli in Delhi
5

दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित यह ऐतिहासिक बावली भी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है. लोगों का मानना है कि पहले इस बावली में मौजूद काला पानी लोगों को हिप्नोटाइज़ करके उसमें कूदने के लिए सम्मोहित (Hypnotize) करता था, जिससे कई लोगों ने आत्महत्या कर ली. यहां आने वाले कई लोगों ने अजीब आवाजें सुनने और अजीब चीजें महसूस करने का दावा किया है.

6.Bhangarh Fort in Rajasthan

Bhangarh Fort in Rajasthan
6

भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी (Most Haunted) जगहों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है. माना जाता है कि एक तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती पर काला जादू किया था, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर पूरे किले को श्राप दे दिया, जिससे यह खंडहर बन गया. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने कानूनी रूप से सूर्यास्त के बाद किसी भी पर्यटक के किले के अंदर जाने पर पाबंदी लगा रखी है.

IND vs SA 1st Test: कितनी गंभीर है शुभमन गिल की चोट? कोलकाता टेस्ट में छोड़ना पड़ा मैदान
IPL Retention and Released: आईपीएल 2026 से पहले सभी 10 टीमों से 32 खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, देखें लिस्ट
बच्चों की मासूमियत और साहस को समर्पित फिल्म 'लिली' वेव्स ओटीटी पर रिलीज
हार्ट अटैक में सबसे पहले कहां दर्द उठता है, जानिए सीने के बजाए पेन इस अंग से क्यों होता है शुरू?
Delhi Blast के बाद श्रीनगर के Nowgam Police Station में धमाका, अब तक 12 की मौत; कई घायल
इन तारीखों में जन्मे लोगों को गलती से भी नहीं पीनी चाहिए शराब, इसमें आपकी जन्मतारीख तो शामिल नहीं?
थर्रा उठेगी रूह! ये हैं भारत की 5 सबसे डरावनी जगहें, जहां मजबूत दिल वाले भी नहीं करते जाने की हिम्मत
कार-बाइक के एक्सीडेंट से बचने के लिए जरूर लगाएं ये यंत्र, जानें कब और कैसे लगाना चाहिए वाहन दुर्घटना निवारक?
तुलसी के पौधे पर भूलकर भी न चढ़ाएं ये 4 चीजें, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने
इस दिशा में सोना रखने से गरीब भी हो जाते हैं अमीर, मां लक्ष्मी की पसंदीदा है ये दिशा
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
