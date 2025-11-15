थर्रा उठेगी रूह! ये हैं भारत की 5 सबसे डरावनी जगहें, जहां मजबूत दिल वाले भी नहीं करते जाने की हिम्मत

एजुकेशन
Pragya Bharti | Nov 15, 2025, 12:22 PM IST
1.Most Horror places in India
भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, भव्य किलों और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है, लेकिन देश में कुछ ऐसी रहस्यमयी और भूतिया जगहें भी मौजूद हैं, जिनकी कहानियाँ सुनकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. इन 'हॉन्टेड प्लेसेस' पर अक्सर असामान्य गतिविधियां महसूस की जाती हैं. प्रशासन ने भी कई जगहों पर रात के समय लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. इस लेख में आगे भारत की उन 5 सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों के बारे में बताया गया है, जहां जाने के नाम से रूह कांप जाती है.
2.Shaniwar Wada Fort in Pune
महाराष्ट्र के पुणे में स्थित यह भव्य किला मराठा साम्राज्य की निशानी है, लेकिन यह अपनी डरावनी कहानियों के लिए भी कुख्यात है. इस किले में मराठा पेशवाओं के एक युवा राजकुमार नारायणराव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. माना जाता है कि उस राजकुमार की आत्मा आज भी रात के समय, खासकर हर पूर्णिमा की रात, "काका मला वाचवा" (चाचा मुझे बचाओ) चिल्लाते हुए भटकती है. लोग यहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते.
3.GP Block in Meerut UP
यह मेरठ कैंट एरिया में स्थित कई दशकों से खाली पड़ा एक खंडहरनुमा बंगला है, जिसे भारत के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है. स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने इस बंगले में लाल साड़ी पहने एक महिला को घूमते देखा है. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने यहाँ चार पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में एक टेबल पर बैठकर शराब पीते हुए भी देखा है.
इस बंगले में जाने से लोग दिन में भी कतराते हैं.
4.Dumas Beach in Gujarat
अरब सागर के तट पर स्थित यह बीच अपनी काली रेत और भूतिया गतिविधियों के लिए जाना जाता है. यह बीच सदियों से हिंदुओं के शवों के दाह संस्कार का स्थान रहा है. स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां कई आत्माएं भटकती रहती हैं और सूर्यास्त के बाद लोगों से बात भी करती हैं. कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहां रात में अकेले रुकने की हिम्मत करता है, वह अक्सर गायब हो जाता है.
5.Agrasen Ki Baoli in Delhi
दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित यह ऐतिहासिक बावली भी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है. लोगों का मानना है कि पहले इस बावली में मौजूद काला पानी लोगों को हिप्नोटाइज़ करके उसमें कूदने के लिए सम्मोहित (Hypnotize) करता था, जिससे कई लोगों ने आत्महत्या कर ली. यहां आने वाले कई लोगों ने अजीब आवाजें सुनने और अजीब चीजें महसूस करने का दावा किया है.
6.Bhangarh Fort in Rajasthan
भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी (Most Haunted) जगहों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है. माना जाता है कि एक तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती पर काला जादू किया था, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर पूरे किले को श्राप दे दिया, जिससे यह खंडहर बन गया. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने कानूनी रूप से सूर्यास्त के बाद किसी भी पर्यटक के किले के अंदर जाने पर पाबंदी लगा रखी है.