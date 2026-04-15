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सियासत में हिट लेकिन शिक्षा के मामले में पीछे हैं बिहार के नए-नवेले CM, 'हाफिडिफिट' बोलकर विवादों में आए थे सम्राट चौधरी

सियासत में हिट लेकिन शिक्षा के मामले में पीछे हैं बिहार के नए-नवेले CM, 'हाफिडिफिट' बोलकर विवादों में आए थे सम्राट चौधरी

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एजुकेशन

सियासत में हिट लेकिन शिक्षा के मामले में पीछे हैं बिहार के नए-नवेले CM, 'हाफिडिफिट' बोलकर विवादों में आए थे सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. सियासत के गलियारों में उन्हें कद्दावर नेता माना जाता है लेकिन शिक्षा के मामले में उनका पक्ष जरा कमजोर है, जानें क्या था विवाद और सच्चाई क्या है...

Jaya Pandey | Apr 15, 2026, 03:18 PM IST

1.बिहार के नए सीएम की शिक्षा पर उठते रहे हैं सवाल

बिहार के नए सीएम की शिक्षा पर उठते रहे हैं सवाल
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बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के कार्यकाल के बाद सत्ता के समीकरण बदले हैं और अब सम्राट चौधरी राज्य के नए सीएम बने हैं. इससे पहले वह बिहार के डिप्टी सीएम थे. उन्हें बीजेपी में ओबीसी नेतृत्व के रूप में देखा जाता है और समय के साथ लगातार उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ता रहा है. 

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2.राजनीति में हिट लेकिन शिक्षा में 'फिसड्डी'?

राजनीति में हिट लेकिन शिक्षा में 'फिसड्डी'?
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बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी का काफी लंबा सफर रहा है. उन्होंने विधायक से राज्य मंत्री और फिर डिप्टी सीएम तक का सफर तय किया है. लोग उन्हें जमीनी स्तर के नेता के तौर पर पहचानते हैं. वह एक ऐसे नेता हैं जो पार्टी के संगठनात्मक कार्य से लेकर क्षेत्रीय राजनीति तक में सक्रिय हैं. हालांकि सियासत में हिट इस नेता की पढ़ाई-लिखाई पर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. एक टीवी इंटरव्यू में वह एफिडेविट को हाफिडिफिट बोलकर विवादों में आ गए थे.
(Image Credit: @samrat4bjp)

3.CM सम्राट चौधरी की पढ़ाई का दावा कितना सच?

CM सम्राट चौधरी की पढ़ाई का दावा कितना सच?
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वहीं, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने उनकी शिक्षा को लेकर उनपर निशाना साधा था. प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया था कि जब वह 10वीं पास ही नहीं हुए तो उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई कैसे कर ली. जहां कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स में जहां सम्राट चौधरी को 7वीं पास बताया गया है, वहीं चुनावी हलफनामे में उन्होंने मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी से प्री-फाउंडेशन कोर्स का दावा किया है और साथ ही डी. लिट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि की भी जानकारी दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डी.लिट की मानद उपाधि उन्हें कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से मिली है. 
(Image Credit: @samrat4bjp)

4.मानद उपाधि और एजुकेशनल बैकग्राउंड

मानद उपाधि और एजुकेशनल बैकग्राउंड
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यह ध्यान देते वाली बात है कि मानद उपाधि किसी भी व्यक्ति को उसके सामाजिक, राजनीतिक या सार्वजनिक जीवन में योगदान को देखते हुए दी जाती है. यह उनकी पढ़ाई-लिखाई से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं होता. हालांकि अगर शिक्षा से जुड़े विवाद को छोड़ दिया जाए तो सम्राज चौधरी का राजनीतिक करियर मजबूत है. 
(Image Credit: @samrat4bjp)
 

TRENDING NOW

5.कटघरे में रहता है बिहार का एजुकेशन सिस्टम

कटघरे में रहता है बिहार का एजुकेशन सिस्टम
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भारत में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों चुनाव आयोग को अपनी दूसरी जानकारियों के साथ शिक्षा से जुड़ी जानकारी भी देनी होती है. चुनाव आयोग इससे सुनिश्चित करना चाहता है कि पारदर्शिता बनी रहे. बिहार जैसे राज्य में जहां एजुकेशन सिस्टम हमेशा कटघरे में रहता है, नेताओं की पढ़ाई-लिखाई भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाती है.
(Image Credit: @samrat4bjp)

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