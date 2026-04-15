सियासत में हिट लेकिन शिक्षा के मामले में पीछे हैं बिहार के नए-नवेले CM, 'हाफिडिफिट' बोलकर विवादों में आए थे सम्राट चौधरी

3 . CM सम्राट चौधरी की पढ़ाई का दावा कितना सच?

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वहीं, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने उनकी शिक्षा को लेकर उनपर निशाना साधा था. प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया था कि जब वह 10वीं पास ही नहीं हुए तो उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई कैसे कर ली. जहां कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स में जहां सम्राट चौधरी को 7वीं पास बताया गया है, वहीं चुनावी हलफनामे में उन्होंने मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी से प्री-फाउंडेशन कोर्स का दावा किया है और साथ ही डी. लिट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि की भी जानकारी दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डी.लिट की मानद उपाधि उन्हें कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से मिली है.

(Image Credit: @samrat4bjp)