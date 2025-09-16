रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर

3 . छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस

3

यह रेलवे स्टेशन विक्टोरियन और भारतीय वास्तुकला का अद्भुत संगम है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है. इस स्टेशन का डिज़ाइन एफ.डब्ल्यू. स्टीवंस ने तैयार किया था और यह 1887 में बनकर तैयार हुआ था. इसके नुकीले मेहराब, धारीदार पत्थर के गुंबद, रंगीन कांच की खिड़कियां और नक्काशीदार आकृतियां इसे और खूबसूरत बनाती हैं और सूर्यास्त के समय चारों ओर सुनहरी चमक के साथ यह स्टेशन और भी सुंदर हो जाता है.