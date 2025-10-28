दुनिया की वो 5 नौकरियां जो दिलाती हैं मोटी सैलरी, इनके बारे में कम ही जानते हैं लोग

Akshara Singh से Manisha Rani तक, Chhath Puja मनाते दिखीं ये TV एक्ट्रेसेस.. देखें तस्वीरें
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 28, 2025, 11:15 AM IST
1.ये 5 नौकरियां दिलाती हैं सबसे मोटी सैलरी
सभी मोटी सैलरी वाले करियर सूट और गगनचुंबी इमारतों के मोहताज नहीं होते. सिलिकॉन वैली के दिग्गजों और वॉल स्ट्रीट के दलालों की बढ़िया सैलरी के अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मार्केटिंग से जुड़े लोग भी काफी अच्छे पैसे कमा रहे हैं. आज हाई सैलरी वाली नौकरियां सिर्फ स्टेटस के बारे में नहीं हैं. मोटी सैलरी वाली जॉब्स की इस लिस्ट में ऐसे पेशे शामिल हैं जो न केवल अपने काम के लिए बल्कि दुनिया की मौजूदा ज़रूरतों के लिए भी मोटी सैलरी पा रहे हैं.
2.रेडिएशन थेरेपिस्ट औसत प्रति घंटा वेतन: US$37.58
दुनिया भर के ऑन्कोलॉजी वार्डों में रेडिएशन थेरेपिस्ट चुपचाप कैंसर के खिलाफ़ जंग लड़ रहे हैं. रेडिएशन की हर सावधानी से मापी गई खुराक के साथ, वे नुकसान और उपचार के बीच एक महीन रेखा पर चलते हैं. उनके काम के लिए अत्याधुनिक तकनीक पर महारत और अटूट सहानुभूति की आवश्यकता होती है. हालांकि वे हमेशा सुर्खियों में नहीं रहते लेकिन उनकी सैलरी उनके काम की सटीकता और दांव को दर्शाती है.
3.ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट औसत प्रति घंटा दर: US$39.18
जब मरीज़ शर्ट के बटन लगाने, पेन पकड़ने या बिना किसी मदद के चल नहीं सकते तो ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट ही आगे आते हैं. वे न सिर्फ टूल्स बल्कि समय, धैर्य और रणनीति के साथ उनकी मदद करते हैं. चाहे स्ट्रोक पीड़ितों का पुनर्वास हो या विकलांग बच्चों की मदद, वे दूसरों को जीवन के बुनियादी कामों को फिर से करने में उनकी सहायता करते हैं. इस प्रोफेशन को आज मोटी सैलरी के साथ काफी सम्मान भी मिल रहा है.
4.स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट औसत प्रति घंटा दर: US$40.45
हर एक शब्द और हर एक वाक्य स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की जीत है. अस्पतालों, स्कूलों और क्लीनिकों में काम करते हुए वे क्लिनिकल तजुर्बा और क्रिएटिव स्ट्रैटजी के साथ कम्युनिकेशन डिस्ऑर्डर को दूर करते हैं. उनका काम भले ही मौन हो लेकिन उनकी सैलरी दुनिया को उनकी जरूरत के बारे में दिखाती हैं.
5.मार्केटिंग मैनेजर औसत वार्षिक वेतन: US$72,703
आज के मार्केटिंग मैनेजर सिर्फ प्रमोट नहीं करते बल्कि प्रीडिक्ट भी करते हैं. उपभोक्ता व्यवहार को समझने से लेकर वायरल कैंपेन को लॉन्च करने तक उनका काम सम्मान से लेकर बढ़िया आय तक में बदल रहा है. जैसे-जैसे बाजार वैश्विक होते जा रहे हैं और लोगों के ध्यान देने का समय कम होता जा रहा है, अपने इनसाइट के दम पर यह पेशा भी मोटी सैलरी कमा रहा है.
6.डेटा इंजीनियर औसत वार्षिक वेतन: US$96,661
इससे पहले कि AI मॉडल चकाचौंध करें और डैशबोर्ड जानकारी दें, किसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि डेटा साफ-सुथरा और लगातार प्रवाहित हो. वह व्यक्ति डेटा इंजीनियर है. दुनिया भर के व्यवसाय डिजिटल के शोर में डूबे हुए हैं, ऐसे में ये पेशेवर व्यवस्था के आर्किटेक्ट हैं. उनकी भूमिका पर्दे के पीछे हो सकती है, लेकिन उनका वेतन कुछ अलग ही कहानी कहता है.
