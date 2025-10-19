कुछ दिनों में सिर्फ समोसा रखकर खाने के काम आएंगी ये 10 डिग्रियां, Harvard University ने किया आगाह

5 . AI की वजह है जॉब मार्केट में हुई नौकरियों की कमी

एआई रचनात्मक उद्योगों में भी बदलाव ला रहा है. उदाहरण के लिए फिल्म निर्माण ज़्यादा ऑटोमेटेड हो गया है जिससे कई जरूरी भूमिकाओं की मांग कम हो गई है. हालांकि एआई ने हर रोजगार को खत्म नहीं किया है, लेकिन इसने तकनीक और वित्त से लेकर मीडिया और उससे भी आगे के कई क्षेत्रों में काफ़ी नौकरियों की जगह ले ली है.