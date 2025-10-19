कुछ दिनों में सिर्फ समोसा रखकर खाने के काम आएंगी ये 10 डिग्रियां, Harvard University ने किया आगाह

4th Grade Answer Key 2025: RSSB ने चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी की आंसर की, जानें कब आएगा रिजल्ट
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 19, 2025, 08:51 AM IST
1.हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च
आज के समय में कई स्टूडेंट्स ने इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उनके चुने हुए सब्जेक्ट या कोर्स से उन्हें भविष्य में फायदा होगा या नहीं? हॉवर्ड की फैकल्टी और इकोनॉमिस्ट ने एक रिसर्च पेपर जारी किया है जिसमें सर्टिफिकेट की वैल्यू, नौकरी का वर्गीकरण और डिग्री मुद्रास्फीति को लेकर बात की गई है.
2.कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और बिजनेस का हाल
हार्वर्ड के लेबर इकोनॉमिस्ट डेविड जे डेमिंग और कदीम नोरे ने अपनी 2020 की स्टडी में खुलासा किया है कि कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और बिजनेस जैसी कुछ ट्रेडिशनल अप्लाइड डिग्रियों से मिलने वाले फायदे नौकरी के कौशल के तेजी से अप्रचलित होने के कारण व्यक्ति के करियर के दौरान तेजी से कम होता जाता है.
3.घर रहा पारंपरिक बिजनेस डिग्रियों का मूल्य
2025 की शुरुआत में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और दूसरे आइवी लीग कैरियर केंद्रों की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनियाभर में मशहूर एमबीए डिग्रीधारकों को भी नौकरी पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जो पारंपरिक बिजनेस डिग्रियों के मूल्य में गिरावट का संकेत है.
4.ह्यूमेनिटीज और सोशल साइंस का भी बुरा हाल
द हार्वर्ड क्रिमसन की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमेनिटीज और सोशल साइंस जिन्हें लंबे समय से कम करियर केंद्रित लेकिन बौद्धिक रूप से समृद्ध माना जाता रहा है, उनमें भी लोगों की दिलचस्पी खत्म हो रही है और इसकी पढ़ाई करने वाले लोगों की भी संख्या में गिरावट आ रही है.
5.AI की वजह है जॉब मार्केट में हुई नौकरियों की कमी
एआई रचनात्मक उद्योगों में भी बदलाव ला रहा है. उदाहरण के लिए फिल्म निर्माण ज़्यादा ऑटोमेटेड हो गया है जिससे कई जरूरी भूमिकाओं की मांग कम हो गई है. हालांकि एआई ने हर रोजगार को खत्म नहीं किया है, लेकिन इसने तकनीक और वित्त से लेकर मीडिया और उससे भी आगे के कई क्षेत्रों में काफ़ी नौकरियों की जगह ले ली है.
6.STEM भी नहीं दे रहा गारंटीशुदा करियर रिटर्न
इस तेज़ी से विकसित होते बाज़ार में जहां एआई कई काम कर सकता है, छात्रों को एक ही विषय में डिग्री से ज़्यादा की ज़रूरत है. क्लासिक बिजनेस प्रोग्राम या ट्रेडिशनल STEM क्षेत्र अब पहले जैसा गारंटीशुदा करियर रिटर्न नहीं देते जिससे भविष्य में सफलता के लिए अनुकूलनशीलता, कौशल और निरंतर सीखना ज़रूरी हो गया है.
7.इन कोर्स की वैल्यू हो रही कम
हार्वर्ड रिसर्च और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड के मुताबिक जनरल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, बायोकेमेस्ट्री, साइकोलॉजी, इंग्लिश एंड ह्यूमेनिटीज, सोशियोलॉजी एंड सोशल साइंस, हिस्ट्री, फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट की आने वाले दिनों में वैल्यू कम होती जाएगी.
